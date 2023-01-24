https://crimea.ria.ru/20230124/putin-provodit-soveschanie-s-pravitelstvom-pryamaya-translyatsiya-1126553102.html

Путин проводит совещание с правительством. Прямая трансляция

Путин проводит совещание с правительством. Прямая трансляция - РИА Новости Крым, 24.01.2023

Путин проводит совещание с правительством. Прямая трансляция

Во вторник, 24 января, президент Владимир Путин проводит совещание с членами правительства России. Мероприятие проходит в формате видеоконференции. РИА Новости Крым, 24.01.2023

2023-01-24T14:56

2023-01-24T14:56

2023-01-24T14:59

владимир путин (политик)

россия

правительство россии

политика

видео

прямая линия с президентом

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/18/1126552761_0:0:2950:1659_1920x0_80_0_0_7ca39fa4f5a8c3c7c89e9b08f324a6aa.jpg

Во вторник, 24 января, президент Владимир Путин проводит совещание с членами правительства России. Мероприятие проходит в формате видеоконференции.Основная тема встречи – развитие внутреннего туризма в 2023 году. С докладами выступают министр экономического развития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, правительство россии, политика, видео, прямая линия с президентом, видео