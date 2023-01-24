Рейтинг@Mail.ru
Путин проводит совещание с правительством. Прямая трансляция - РИА Новости Крым, 24.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Алушта - РИА Новости, 1920
Туризм
https://crimea.ria.ru/20230124/putin-provodit-soveschanie-s-pravitelstvom-pryamaya-translyatsiya-1126553102.html
Путин проводит совещание с правительством. Прямая трансляция
Путин проводит совещание с правительством. Прямая трансляция - РИА Новости Крым, 24.01.2023
Путин проводит совещание с правительством. Прямая трансляция
Во вторник, 24 января, президент Владимир Путин проводит совещание с членами правительства России. Мероприятие проходит в формате видеоконференции. РИА Новости Крым, 24.01.2023
2023-01-24T14:56
2023-01-24T14:59
владимир путин (политик)
россия
правительство россии
политика
видео
прямая линия с президентом
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/18/1126552761_0:0:2950:1659_1920x0_80_0_0_7ca39fa4f5a8c3c7c89e9b08f324a6aa.jpg
Во вторник, 24 января, президент Владимир Путин проводит совещание с членами правительства России. Мероприятие проходит в формате видеоконференции.Основная тема встречи – развитие внутреннего туризма в 2023 году. С докладами выступают министр экономического развития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/18/1126552761_54:0:2785:2048_1920x0_80_0_0_2bfe0aed530c42c21f79af10e50800e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), россия, правительство россии, политика, видео, прямая линия с президентом, видео
Путин проводит совещание с правительством. Прямая трансляция

Президент Владимир Путин проводит совещание с правительством России

14:56 24.01.2023 (обновлено: 14:59 24.01.2023)
 
Читать в
Во вторник, 24 января, президент Владимир Путин проводит совещание с членами правительства России. Мероприятие проходит в формате видеоконференции.
Основная тема встречи – развитие внутреннего туризма в 2023 году. С докладами выступают министр экономического развития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.
Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
 
ТуризмВладимир Путин (политик)РоссияПравительство РоссииПолитикаВидеоПрямая линия с президентом
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:56Путин проводит совещание с правительством. Прямая трансляция
14:53ВСУ сбросили взрывчатку на село в Курской области
14:38В Минобороны назвали потери ВСУ при наступлении армии России в Донбассе
14:35Большая чистка: почему Зеленский увольняет своих соратников
14:19Какие сюрпризы для Севастополя готовят власти Запорожской области
14:07Студенты вуза в Симферополе получат новый дом
13:41Украина предложила Белоруссии заключить пакт о ненападении – Лукашенко
12:52ОРВИ и грипп пошли в минус, COVID – в плюс
12:27Состояние олимпийского чемпиона Костомарова улучшилось
12:20Армия России сорвала попытку ВСУ форсировать Днепр
12:16 На Керченской переправе очередь – оперативные данные
12:04Севастопольцев годами не расселяют из аварийного дома – делом занялся СК
11:54COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные на 24 января
11:50РНКБ выдал 3,5 млрд рублей кредитов в рамках "зонтичного" проекта
11:19Переговоры с Турцией по НАТО нуждаются в паузе – МИД Финляндии
10:56"Такого еще не было": Герасимов о развитии армии и мобилизации в России
10:39Как Северо-Крымский канал готовят к поливному сезону
10:30Кто стал новым главой Мариуполя
09:47Как работает Керченская паромная переправа 24 января
09:41Крымский мост закроют на 12 часов
Лента новостейМолния