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Путин проводит совещание с правительством. Прямая трансляция
Путин проводит совещание с правительством. Прямая трансляция - РИА Новости Крым, 24.01.2023
Путин проводит совещание с правительством. Прямая трансляция
Во вторник, 24 января, президент Владимир Путин проводит совещание с членами правительства России. Мероприятие проходит в формате видеоконференции. РИА Новости Крым, 24.01.2023
2023-01-24T14:56
2023-01-24T14:56
2023-01-24T14:59
владимир путин (политик)
россия
правительство россии
политика
видео
прямая линия с президентом
туризм
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Во вторник, 24 января, президент Владимир Путин проводит совещание с членами правительства России. Мероприятие проходит в формате видеоконференции.Основная тема встречи – развитие внутреннего туризма в 2023 году. С докладами выступают министр экономического развития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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Путин проводит совещание с правительством. Прямая трансляция
Президент Владимир Путин проводит совещание с правительством России
14:56 24.01.2023 (обновлено: 14:59 24.01.2023)