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Аксенов прокомментировал ситуацию с детским туризмом в Крыму - РИА Новости Крым, 13.07.2022
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Туризм
https://crimea.ria.ru/20220713/aksenov-prokommentiroval-situatsiyu-s-detskim-turizmom-v-krymu-1123835047.html
Аксенов прокомментировал ситуацию с детским туризмом в Крыму
Аксенов прокомментировал ситуацию с детским туризмом в Крыму - РИА Новости Крым, 13.07.2022
Аксенов прокомментировал ситуацию с детским туризмом в Крыму
Власти прорабатывают оптимальные варианты налаживания вопросов логистики по доставке детей на отдых в Крым из дальних регионов России. Об этом заявил глава... РИА Новости Крым, 13.07.2022
2022-07-13T18:38
2022-07-13T18:38
туризм
крым
туризм в крыму
общество
сергей аксенов
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ГАСПРА, 13 июл – РИА Новости Крым. Власти прорабатывают оптимальные варианты налаживания вопросов логистики по доставке детей на отдых в Крым из дальних регионов России. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов во время общения с журналистами в Гаспре.По его словам, в этом году из-за "закрытого неба" дети из дальних регионов страны не смогли приехать в Крым на оздоровление из-за долгой и дорогостоящей дороги. Сейчас власти разрабатывают варианты решения этого вопроса."С детским туризмом сейчас есть проблемы, особенно из дальних регионов. При этом мы разрабатываем ряд мер для их решения. Среди возможных: вариант возврата средств и отсрочки по возврату средств. Не хочу говорить, что проблема уже решена, мы анализируем (ситуацию - ред.) по итогам июня. После чего пакет мер будет предложен руководству страны", — рассказа Аксенов.Он также подчеркнул, что детское оздоровление и туризм являются одним из основных направлений курортного сезона в Крыму.“Сейчас формируются группы для того, чтобы в первую очередь обеспечить бюджетные санатории и детское оздоровление. Логистика, понятно, что повлияла. Большинство гостей, конечно, отказались (от оздоровления - ред.). В основном это дальневосточные регионы”, — отметил глава Крыма.Он при этом подчеркнул, что разрабатываемые меры поддержки коснутся отдыха и взрослых, и детей.Ранее замначальника управления – завотделом организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей минобраза РК Ирина Карнацкая сообщала, что около 12 тысяч детей из регионов России отказались от отдыха в лагерях Крыма из-за проблем с логистикой.
https://crimea.ria.ru/20220713/skolko-krym-poteryaet-turistov--otvet-rosturizma-1123834018.html
https://crimea.ria.ru/20220609/v-krymu-podschitali-skolko-detey-ne-otdokhnut-v-lageryakh-iz-za-logistiki-1123492800.html
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РИА Новости Крым
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крым, туризм в крыму, общество, сергей аксенов
Аксенов прокомментировал ситуацию с детским туризмом в Крыму

Власти Крыма прорабатывают варианты для отдыха детей в Крыму в условиях "закрытого неба"

18:38 13.07.2022
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдых в Ялте
Отдых в Ялте - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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ГАСПРА, 13 июл – РИА Новости Крым. Власти прорабатывают оптимальные варианты налаживания вопросов логистики по доставке детей на отдых в Крым из дальних регионов России. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов во время общения с журналистами в Гаспре.
По его словам, в этом году из-за "закрытого неба" дети из дальних регионов страны не смогли приехать в Крым на оздоровление из-за долгой и дорогостоящей дороги. Сейчас власти разрабатывают варианты решения этого вопроса.
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"С детским туризмом сейчас есть проблемы, особенно из дальних регионов. При этом мы разрабатываем ряд мер для их решения. Среди возможных: вариант возврата средств и отсрочки по возврату средств. Не хочу говорить, что проблема уже решена, мы анализируем (ситуацию - ред.) по итогам июня. После чего пакет мер будет предложен руководству страны", — рассказа Аксенов.
Он также подчеркнул, что детское оздоровление и туризм являются одним из основных направлений курортного сезона в Крыму.
“Сейчас формируются группы для того, чтобы в первую очередь обеспечить бюджетные санатории и детское оздоровление. Логистика, понятно, что повлияла. Большинство гостей, конечно, отказались (от оздоровления - ред.). В основном это дальневосточные регионы”, — отметил глава Крыма.
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В Крыму подсчитали, сколько детей не отдохнут в лагерях из-за логистики
Он при этом подчеркнул, что разрабатываемые меры поддержки коснутся отдыха и взрослых, и детей.
Ранее замначальника управления – завотделом организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей минобраза РК Ирина Карнацкая сообщала, что около 12 тысяч детей из регионов России отказались от отдыха в лагерях Крыма из-за проблем с логистикой.
 
ТуризмКрымТуризм в КрымуОбществоСергей Аксенов
 
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