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Сколько крымских школьников организованно отдохнут этим летом
Сколько крымских школьников организованно отдохнут этим летом - РИА Новости Крым, 23.05.2023
Сколько крымских школьников организованно отдохнут этим летом
Этим летом власти планируют охватить всеми формами отдыха больше 100 тысяч детей школьного возраста со всего Крыма. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 23.05.2023
2023-05-23T08:42
2023-05-23T08:42
2023-05-23T09:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Этим летом власти планируют охватить всеми формами отдыха больше 100 тысяч детей школьного возраста со всего Крыма. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал начальник управления дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей министерства образования, науки и молодежи РК Николай Боровик.Сколько денег выделено на детский отдых"Летом этого года планируется охватить всеми формами отдыха – это и путевки в детские загородные лагеря, и лагеря дневного пребывания, и тематические площадки, и организация трудоустройства несовершеннолетних – более 100 тысяч детей, это 70% детей школьного возраста, проживающих на территории Республики Крым", - сказал Боровик.По его информации, на организацию детского отдыха крымских детей из консолидированного бюджета выделено 1 млрд 400 млн рублей, что на 200 млн больше, чем в прошлом году.Сколько нужно вожатых и педагоговПо словам Боровика, в случае полной загрузки детских лагерей, потребуется более шести тысяч кадров – это и педагоги, и вожатые, и работники пищеблоков, и медработники."Сейчас на работу трудоустроено около 40% от данной потребности, на первую смену подготовлено около 1 400 вожатых и 1 500 педагогов. Но этого количества вполне достаточно для старта летней кампании, потому что сейчас загрузка детских лагерей составляет порядка 35%", - сообщил представитель регионального минобраза.Какими будут инклюзивные смены"В этом году планируется шесть инклюзивных смен. Первая – для детей с расстройствами аутистического спектра, которые нуждаются в сопровождении. Мы сможем принять 20 таких детей в детском лагере "Гагарин", смена стартует 1 июня", - сказал Боровик.Единственное условие: путевку за ребенка в этом случае оплачивает бюджет, а путевка для родителя или его представителя оплачивается из личного бюджета семьи или за счет привлечения внебюджетных средств. Стоимость такой путевки порядка 34 800 рублей, уточнил он.Кроме того, по его словам, в этом году будет также инклюзивная смена для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Речь о детях-колясочниках, которые могут обслуживать себя сами.В общей сложности планируется, что в этом году детские загородные лагеря примут порядка полутора тысяч детей с особенностями развития, отметил Боровик.Раннее сообщалось, что уведомления в Роспотребнадзор о том, что планируют работать в летний сезон 2023 года, подало 64% детских оздоровительных организаций.Подать заявку на получение детской оздоровительной путевки с этого года можно на сайте госуслуг.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет июнь в КрымуКак обеспечивается безопасность в детских лагерях КрымаГибель детей и взрослых на воде: в Крыму предупреждают об опасностях
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, дети, туризм в крыму, отдых, общество, новости крыма, минобраз крыма, лето в крыму, крым курортный
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Этим летом власти планируют охватить всеми формами отдыха больше 100 тысяч детей школьного возраста со всего Крыма. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал начальник управления дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей министерства образования, науки и молодежи РК Николай Боровик.
Сколько денег выделено на детский отдых
"Летом этого года планируется охватить всеми формами отдыха – это и путевки в детские загородные лагеря, и лагеря дневного пребывания, и тематические площадки, и организация трудоустройства несовершеннолетних – более 100 тысяч детей, это 70% детей школьного возраста, проживающих на территории Республики Крым", - сказал Боровик.
По его информации, на организацию детского отдыха крымских детей из консолидированного бюджета выделено 1 млрд 400 млн рублей, что на 200 млн больше, чем в прошлом году.
"В этом году стоимость путевки в детских загородных лагерях увеличилась на 308 рублей. За счет этого дети будут обеспечены более качественным питанием, досуговую программу можно будет разнообразить, а также это поможет детским загородным лагерям в развитии их инфраструктуры", - отметил спикер.
Сколько нужно вожатых и педагогов
По словам Боровика, в случае полной загрузки детских лагерей, потребуется более шести тысяч кадров – это и педагоги, и вожатые, и работники пищеблоков, и медработники.
"Сейчас на работу трудоустроено около 40% от данной потребности, на первую смену подготовлено около 1 400 вожатых и 1 500 педагогов. Но этого количества вполне достаточно для старта летней кампании, потому что сейчас загрузка детских лагерей составляет порядка 35%", - сообщил представитель регионального минобраза.
Какими будут инклюзивные смены
"В этом году планируется шесть инклюзивных смен. Первая – для детей с расстройствами аутистического спектра, которые нуждаются в сопровождении. Мы сможем принять 20 таких детей в детском лагере "Гагарин", смена стартует 1 июня", - сказал Боровик.
Единственное условие: путевку за ребенка в этом случае оплачивает бюджет, а путевка для родителя или его представителя оплачивается из личного бюджета семьи или за счет привлечения внебюджетных средств. Стоимость такой путевки порядка 34 800 рублей, уточнил он.
Кроме того, по его словам, в этом году будет также инклюзивная смена для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Речь о детях-колясочниках, которые могут обслуживать себя сами.
В общей сложности планируется, что в этом году детские загородные лагеря примут порядка полутора тысяч детей с особенностями развития, отметил Боровик.
Раннее сообщалось, что уведомления в Роспотребнадзор о том, что планируют работать
в летний сезон 2023 года, подало 64% детских оздоровительных организаций.
Подать заявку
на получение детской оздоровительной путевки с этого года можно на сайте госуслуг.
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