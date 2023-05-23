https://crimea.ria.ru/20230523/skolko-krymskikh-shkolnikov-organizovanno-otdokhnut-etim-letom-1128886661.html

Сколько крымских школьников организованно отдохнут этим летом

Сколько крымских школьников организованно отдохнут этим летом - РИА Новости Крым, 23.05.2023

Сколько крымских школьников организованно отдохнут этим летом

Этим летом власти планируют охватить всеми формами отдыха больше 100 тысяч детей школьного возраста со всего Крыма. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 23.05.2023

2023-05-23T08:42

2023-05-23T08:42

2023-05-23T09:18

крым

туризм

дети

туризм в крыму

отдых

общество

новости крыма

минобраз крыма

лето в крыму

крым курортный

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111495/40/1114954034_0:0:3091:1739_1920x0_80_0_0_a2c5e9fe00ac73292d970b0c9a0c1841.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. Этим летом власти планируют охватить всеми формами отдыха больше 100 тысяч детей школьного возраста со всего Крыма. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал начальник управления дополнительного образования, организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления детей министерства образования, науки и молодежи РК Николай Боровик.Сколько денег выделено на детский отдых"Летом этого года планируется охватить всеми формами отдыха – это и путевки в детские загородные лагеря, и лагеря дневного пребывания, и тематические площадки, и организация трудоустройства несовершеннолетних – более 100 тысяч детей, это 70% детей школьного возраста, проживающих на территории Республики Крым", - сказал Боровик.По его информации, на организацию детского отдыха крымских детей из консолидированного бюджета выделено 1 млрд 400 млн рублей, что на 200 млн больше, чем в прошлом году.Сколько нужно вожатых и педагоговПо словам Боровика, в случае полной загрузки детских лагерей, потребуется более шести тысяч кадров – это и педагоги, и вожатые, и работники пищеблоков, и медработники."Сейчас на работу трудоустроено около 40% от данной потребности, на первую смену подготовлено около 1 400 вожатых и 1 500 педагогов. Но этого количества вполне достаточно для старта летней кампании, потому что сейчас загрузка детских лагерей составляет порядка 35%", - сообщил представитель регионального минобраза.Какими будут инклюзивные смены"В этом году планируется шесть инклюзивных смен. Первая – для детей с расстройствами аутистического спектра, которые нуждаются в сопровождении. Мы сможем принять 20 таких детей в детском лагере "Гагарин", смена стартует 1 июня", - сказал Боровик.Единственное условие: путевку за ребенка в этом случае оплачивает бюджет, а путевка для родителя или его представителя оплачивается из личного бюджета семьи или за счет привлечения внебюджетных средств. Стоимость такой путевки порядка 34 800 рублей, уточнил он.Кроме того, по его словам, в этом году будет также инклюзивная смена для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Речь о детях-колясочниках, которые могут обслуживать себя сами.В общей сложности планируется, что в этом году детские загородные лагеря примут порядка полутора тысяч детей с особенностями развития, отметил Боровик.Раннее сообщалось, что уведомления в Роспотребнадзор о том, что планируют работать в летний сезон 2023 года, подало 64% детских оздоровительных организаций.Подать заявку на получение детской оздоровительной путевки с этого года можно на сайте госуслуг.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет июнь в КрымуКак обеспечивается безопасность в детских лагерях КрымаГибель детей и взрослых на воде: в Крыму предупреждают об опасностях

https://crimea.ria.ru/20230502/v-rossii-khotyat-razvivat-kruglogodichnye-akvaparki-i-parki-razvlecheniy-1128492091.html

https://crimea.ria.ru/20230428/kogda-v-sevastopole-nachnut-priem-zayavleniy-na-otdykh-detey-v-lageryakh-1128408666.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, дети, туризм в крыму, отдых, общество, новости крыма, минобраз крыма, лето в крыму, крым курортный