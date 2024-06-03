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Считали минуты в поезде: на отдых в Крым прибыли дети из Белгорода - РИА Новости Крым, 03.06.2024
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Считали минуты в поезде: на отдых в Крым прибыли дети из Белгорода
Считали минуты в поезде: на отдых в Крым прибыли дети из Белгорода - РИА Новости Крым, 03.06.2024
Считали минуты в поезде: на отдых в Крым прибыли дети из Белгорода
На отдых в детские лагеря Крыма приехала первая смена детей из Белгорода. Для них был организован специальный поезд, рассказала журналистам министр науки и... РИА Новости Крым, 03.06.2024
2024-06-03T18:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. На отдых в детские лагеря Крыма приехала первая смена детей из Белгорода. Для них был организован специальный поезд, рассказала журналистам министр науки и образования Крыма Валентина Лаврик. Для детей разработана интересная воспитательная и экскурсионная программа, рассказала Валентина Лаврик. Средства на отдых детей выделены из бюджета республики. "Вторая смена будет через 3 недели, тоже 500 человек. Для детей заказывается специальный поезд, чтобы было комфортно", отметила министр образования Крыма.Состав был в пути ровно 31 час 20 минут, заметила 15-летняя пассажирка спецпоезда Надежда. Она во всем любит точность. Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что этим летом Крым примет на отдых тысячу детей из Белгородской области. Отдых для них будет оплачен из регионального бюджета – на эти цели выделено 36 миллионов рублей. Всего из новых регионов РФ и новгородской области в республике планируется оздоровить 9000 детей. Читайте также на РИА Новости Крым: Как отдыхают в Крыму дети из Белгорода - репортаж с берега моряДети из Херсонской области получают бесплатные путевки на отдых в КрымНабережная от Сак до Евпатории привлечет отдыхающих - Аксенов
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Считали минуты в поезде: на отдых в Крым прибыли дети из Белгорода

На отдых в летние лагеря Крыма прибыла первая "белгородская" смена

18:05 03.06.2024 (обновлено: 18:07 03.06.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн - РИА Новости Крым. На отдых в детские лагеря Крыма приехала первая смена детей из Белгорода. Для них был организован специальный поезд, рассказала журналистам министр науки и образования Крыма Валентина Лаврик.

"В этом году по поручению главы Республики Крым мы принимаем 1000 детей. Вот первая смена уже сегодня заехала, 500 человек приехали. Они будут отдыхать в лагерях Бахчисарая и Евпатории", - говорит министр.

Для детей разработана интересная воспитательная и экскурсионная программа, рассказала Валентина Лаврик. Средства на отдых детей выделены из бюджета республики.
"Вторая смена будет через 3 недели, тоже 500 человек. Для детей заказывается специальный поезд, чтобы было комфортно", отметила министр образования Крыма.
Состав был в пути ровно 31 час 20 минут, заметила 15-летняя пассажирка спецпоезда Надежда. Она во всем любит точность.

"Нам обещали, что это будет спортивный лагерь, поэтому я ожидаю, что мы там будем тренироваться. Я занимаюсь фитнесом и люблю тренажеры. Ну и на море хочу, конечно", - говорит она.

Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что этим летом Крым примет на отдых тысячу детей из Белгородской области. Отдых для них будет оплачен из регионального бюджета – на эти цели выделено 36 миллионов рублей.
Всего из новых регионов РФ и новгородской области в республике планируется оздоровить 9000 детей.
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