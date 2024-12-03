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ФСБ изъяла 20 кг наркотиков у двух наркокурьеров в Крыму - РИА Новости Крым, 03.12.2024
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ФСБ изъяла 20 кг наркотиков у двух наркокурьеров в Крыму
ФСБ изъяла 20 кг наркотиков у двух наркокурьеров в Крыму - РИА Новости Крым, 03.12.2024
ФСБ изъяла 20 кг наркотиков у двух наркокурьеров в Крыму
Два жителя Крыма и Севастополя получили большие сроки за покушение на сбыт наркотиков - у них изъяли 20 кг мефедрона и метадона. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 03.12.2024
2024-12-03T13:49
2024-12-03T13:49
наркотики
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
приговор
закон и право
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новости крыма
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. Два жителя Крыма и Севастополя получили большие сроки за покушение на сбыт наркотиков - у них изъяли 20 кг мефедрона и метадона. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ России.По данным ведомства, 22-летний житель Симферополя и 21-летний севастополец в качестве наркокурьеров получали наркотики в особо крупных размерах, фасовали их мелкими партиями, устраивали "закладки" на территории полуострова, чтобы затем продавать запрещенные вещества через интернет.Уголовное дело было возбуждено по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Злоумышленники приговорены судом к 9,5 и 9 годам колонии строгого режима. Пока приговор в законную силу не вступил.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе у приезжей из Владивостока нашли 370 граммов наркотиковХранила наркотики в раковинах улиток: на Кубани задержали злоумышленницуСевастополец получил 8 лет тюрьмы за закладки наркотиков
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РИА Новости Крым
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96
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наркотики, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, приговор, закон и право, крым, новости крыма, севастополь
ФСБ изъяла 20 кг наркотиков у двух наркокурьеров в Крыму

В Крыму двух наркокурьеров приговорили к 9 и 9,5 годам колонии строгого режима

13:49 03.12.2024
 
© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудник ФСБ РФ
Сотрудник ФСБ РФ
© ФСБ РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. Два жителя Крыма и Севастополя получили большие сроки за покушение на сбыт наркотиков - у них изъяли 20 кг мефедрона и метадона. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ России.
По данным ведомства, 22-летний житель Симферополя и 21-летний севастополец в качестве наркокурьеров получали наркотики в особо крупных размерах, фасовали их мелкими партиями, устраивали "закладки" на территории полуострова, чтобы затем продавать запрещенные вещества через интернет.
"Наркокурьеры задержаны сотрудниками УФСБ в марте 2024 года при попытке извлечь из тайника очередную партию наркотических средств синтетического происхождения. У задержанных обнаружены и изъяты 17 кг мефедрона и три килограмма метадона", - сказано в сообщении.
Уголовное дело было возбуждено по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Злоумышленники приговорены судом к 9,5 и 9 годам колонии строгого режима. Пока приговор в законную силу не вступил.
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