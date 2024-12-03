https://crimea.ria.ru/20241203/fsb-izyala-20-kg-narkotikov-u-dvukh-narkokurerov-v-krymu-1142336402.html

ФСБ изъяла 20 кг наркотиков у двух наркокурьеров в Крыму

ФСБ изъяла 20 кг наркотиков у двух наркокурьеров в Крыму - РИА Новости Крым, 03.12.2024

ФСБ изъяла 20 кг наркотиков у двух наркокурьеров в Крыму

Два жителя Крыма и Севастополя получили большие сроки за покушение на сбыт наркотиков - у них изъяли 20 кг мефедрона и метадона. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 03.12.2024

2024-12-03T13:49

2024-12-03T13:49

2024-12-03T13:49

наркотики

уфсб россии по республике крым и городу севастополю

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. Два жителя Крыма и Севастополя получили большие сроки за покушение на сбыт наркотиков - у них изъяли 20 кг мефедрона и метадона. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСБ России.По данным ведомства, 22-летний житель Симферополя и 21-летний севастополец в качестве наркокурьеров получали наркотики в особо крупных размерах, фасовали их мелкими партиями, устраивали "закладки" на территории полуострова, чтобы затем продавать запрещенные вещества через интернет.Уголовное дело было возбуждено по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Злоумышленники приговорены судом к 9,5 и 9 годам колонии строгого режима. Пока приговор в законную силу не вступил.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе у приезжей из Владивостока нашли 370 граммов наркотиковХранила наркотики в раковинах улиток: на Кубани задержали злоумышленницуСевастополец получил 8 лет тюрьмы за закладки наркотиков

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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