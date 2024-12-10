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Когда закончится СВО - РИА Новости Крым, 10.12.2024
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Когда закончится СВО
Когда закончится СВО - РИА Новости Крым, 10.12.2024
Когда закончится СВО
Специальная военная операция Вооруженных сил России на Украине закончится тогда, когда будут достигнуты все поставленные президентом РФ Владимиром Путиным цели, РИА Новости Крым, 10.12.2024
2024-12-10T12:47
2024-12-10T12:47
дмитрий песков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Специальная военная операция Вооруженных сил России на Украине закончится тогда, когда будут достигнуты все поставленные президентом РФ Владимиром Путиным цели, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Песков также указал, что на сегодняшний день никаких переговорных процессов с киевским режимом нет, поскольку украинская сторона отказывается от диалога по урегулированию.Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Россия близка к достижению поставленных целей СВО. По его словам, стратегическая инициатива на всех участках принадлежит российским войскам, тогда как ВСУ "находятся на грани развала".Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп ранее заявил, что Владимир Зеленский и Украина "хотели бы заключить сделку", и призвал к немедленному прекращению огня и переговорам.В то же время Зеленский отверг призыв Трампа к немедленному прекращению огня.Ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Москва готова к любому развитию событий, но предпочитает мирное урегулирование путем переговоров на основе уважения законных интересов безопасности России, уважения живущих на Украине русских людей, их базовых языковых и религиозных прав. Также, по словам главы МИД, урегулировать конфликт мирным путем можно только при отказе Киева от вступления в НАТО, закрытии западных военных баз на территории страны и отмене учений с привлечением иностранных военных.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кремль прокомментировал озвученные Трампом данные о потерях на СВОМое сердце разрывается: лидер Pink Floyd оценил происходящее на УкраинеДемилитаризованная зона: в НАТО обсуждают ввод войск на Украину
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дмитрий песков, кремль, новости сво, политика, россия, украина, новости
Когда закончится СВО

Специальная военная операция закончится после достижения всех целей – Кремль

12:47 10.12.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Специальная военная операция Вооруженных сил России на Украине закончится тогда, когда будут достигнуты все поставленные президентом РФ Владимиром Путиным цели, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"СВО закончится тогда, когда будут достигнуты все цели, которые были поставлены президентом и верховным главнокомандующим. Эти цели могут быть достигнуты или как итог СВО, или как итог соответствующих переговоров", - приводит РИА Новости слова представителя Кремля.
Песков также указал, что на сегодняшний день никаких переговорных процессов с киевским режимом нет, поскольку украинская сторона отказывается от диалога по урегулированию.
"Поэтому СВО продолжается до победного конца", - добавил он.
Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Россия близка к достижению поставленных целей СВО. По его словам, стратегическая инициатива на всех участках принадлежит российским войскам, тогда как ВСУ "находятся на грани развала".
Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп ранее заявил, что Владимир Зеленский и Украина "хотели бы заключить сделку", и призвал к немедленному прекращению огня и переговорам.
В то же время Зеленский отверг призыв Трампа к немедленному прекращению огня.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Москва готова к любому развитию событий, но предпочитает мирное урегулирование путем переговоров на основе уважения законных интересов безопасности России, уважения живущих на Украине русских людей, их базовых языковых и религиозных прав. Также, по словам главы МИД, урегулировать конфликт мирным путем можно только при отказе Киева от вступления в НАТО, закрытии западных военных баз на территории страны и отмене учений с привлечением иностранных военных.
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