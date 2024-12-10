Когда закончится СВО
Специальная военная операция закончится после достижения всех целей – Кремль
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Специальная военная операция Вооруженных сил России на Украине закончится тогда, когда будут достигнуты все поставленные президентом РФ Владимиром Путиным цели, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"СВО закончится тогда, когда будут достигнуты все цели, которые были поставлены президентом и верховным главнокомандующим. Эти цели могут быть достигнуты или как итог СВО, или как итог соответствующих переговоров", - приводит РИА Новости слова представителя Кремля.
Песков также указал, что на сегодняшний день никаких переговорных процессов с киевским режимом нет, поскольку украинская сторона отказывается от диалога по урегулированию.
"Поэтому СВО продолжается до победного конца", - добавил он.
Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Россия близка к достижению поставленных целей СВО. По его словам, стратегическая инициатива на всех участках принадлежит российским войскам, тогда как ВСУ "находятся на грани развала".
Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп ранее заявил, что Владимир Зеленский и Украина "хотели бы заключить сделку", и призвал к немедленному прекращению огня и переговорам.
В то же время Зеленский отверг призыв Трампа к немедленному прекращению огня.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Москва готова к любому развитию событий, но предпочитает мирное урегулирование путем переговоров на основе уважения законных интересов безопасности России, уважения живущих на Украине русских людей, их базовых языковых и религиозных прав. Также, по словам главы МИД, урегулировать конфликт мирным путем можно только при отказе Киева от вступления в НАТО, закрытии западных военных баз на территории страны и отмене учений с привлечением иностранных военных.
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