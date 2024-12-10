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Когда закончится СВО

Когда закончится СВО - РИА Новости Крым, 10.12.2024

Когда закончится СВО

Специальная военная операция Вооруженных сил России на Украине закончится тогда, когда будут достигнуты все поставленные президентом РФ Владимиром Путиным цели, РИА Новости Крым, 10.12.2024

2024-12-10T12:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Специальная военная операция Вооруженных сил России на Украине закончится тогда, когда будут достигнуты все поставленные президентом РФ Владимиром Путиным цели, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Песков также указал, что на сегодняшний день никаких переговорных процессов с киевским режимом нет, поскольку украинская сторона отказывается от диалога по урегулированию.Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Россия близка к достижению поставленных целей СВО. По его словам, стратегическая инициатива на всех участках принадлежит российским войскам, тогда как ВСУ "находятся на грани развала".Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп ранее заявил, что Владимир Зеленский и Украина "хотели бы заключить сделку", и призвал к немедленному прекращению огня и переговорам.В то же время Зеленский отверг призыв Трампа к немедленному прекращению огня.Ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Москва готова к любому развитию событий, но предпочитает мирное урегулирование путем переговоров на основе уважения законных интересов безопасности России, уважения живущих на Украине русских людей, их базовых языковых и религиозных прав. Также, по словам главы МИД, урегулировать конфликт мирным путем можно только при отказе Киева от вступления в НАТО, закрытии западных военных баз на территории страны и отмене учений с привлечением иностранных военных.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кремль прокомментировал озвученные Трампом данные о потерях на СВОМое сердце разрывается: лидер Pink Floyd оценил происходящее на УкраинеДемилитаризованная зона: в НАТО обсуждают ввод войск на Украину

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, кремль, новости сво, политика, россия, украина, новости