https://crimea.ria.ru/20241025/v-kieve-byvshemu-zamnachalnika-militsii-kryma-dali-12-let-za-gosizmenu-1141343460.html

В Киеве бывшему замначальника милиции Крыма дали 12 лет за "госизмену"

В Киеве бывшему замначальника милиции Крыма дали 12 лет за "госизмену" - РИА Новости Крым, 25.10.2024

В Киеве бывшему замначальника милиции Крыма дали 12 лет за "госизмену"

Суд в Киеве приговорил бывшего заместителя начальника главка МВД Украины в Автономной Республике Крым Николая Федоряна к 12 годам лишения свободы с конфискацией РИА Новости Крым, 25.10.2024

2024-10-25T14:42

2024-10-25T14:42

2024-10-25T14:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Суд в Киеве приговорил бывшего заместителя начальника главка МВД Украины в Автономной Республике Крым Николая Федоряна к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества по обвинению в "государственной измене". Об этом сообщила так называемая "прокуратура АРК".Украинские силовики задержали Федоряна в ноябре 2020 года в Херсонской области при попытке пересечь границу с Крымом.Так, по версии обвинения, фигурант в 2019-2020 годах якобы "обеспечивал транспортом" силовиков в Крыму при проведении обысков у подозреваемых в участии в деятельности террористической структуры.Все четыре года, пока шло следствие и суд, Федорян находился под стражей.В июле 2020 года Днепровский районный суд Киева приговорил экс-главу Минздрава Крыма Петра Михальчевского к 10 годам лишения свободы, признав его виновным в госизмене.Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного 16 марта 2014 года. За вхождение полуострова в состав РФ проголосовали 96,77% избирателей в Автономной Республике Крым и 95,6% – в Севастополе. 18 марта 2014 года президент Владимир Путин подписал договор об образовании в составе РФ новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Украина, США, Европейский Союз не признали российский статус полуострова и ввели в отношении РФ экономические и политические санкции Торговые и логистические ограничения были введены также против Крыма в целом, и в отношении ряда компаний и физических лиц.* запрещенная в России террористическая организацияСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, киев, в мире, приговор, новости, крым