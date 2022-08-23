https://crimea.ria.ru/20220823/velikobritaniya-snyala-sanktsii-s-gubernatora-sevastopolya-razvozhaeva-1124266096.html

Великобритания сняла санкции с губернатора Севастополя Развожаева

Великобритания сняла санкции с губернатора Севастополя Развожаева - РИА Новости Крым, 23.08.2022

Великобритания сняла санкции с губернатора Севастополя Развожаева

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев больше не числится в санкционном списке Великобритании, в который попал в 2020 году, будучи исполняющим обязанности... РИА Новости Крым, 23.08.2022

2022-08-23T18:33

2022-08-23T18:33

2022-08-23T18:33

михаил развожаев

великобритания

санкции против россии

севастополь

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев больше не числится в санкционном списке Великобритании, в который попал в 2020 году, будучи исполняющим обязанности главы города. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление правительства Соединенного королевства.В январе 2020 года Совет стран ЕС по общим делам, в составе которого тогда была представлена и Великобритания, в свете состоявшихся в 2019 году выборов в Крыму добавил в санкционный список по Украине семерых человек.Согласно документу, их активы в Евросоюзе замораживались, кроме того запрещался въезд подсанкционных особ в страны ЕС. В числе них оказался на тот момент исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев.Комментируя свое попадание в санкционные списки ЕС, он отметил, что никогда не имел зарубежных активов, поэтому никакое замораживание его "не волнует"."Что касается запрета на поездки в страны ЕС, то в большинстве случаев предпочитал отдых в России. Учитывая позицию ЕС по отношению к Крыму и Севастополю, то рабочих поездок заграницу не было, поэтому и здесь ничего не изменилось", – сказал Развожаев, заметив, что давно считал себя включенным во все возможные "запретительные списки" Запада.В июле сообщалось, что в санкционный список ЕС попал глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий.

https://crimea.ria.ru/20220712/gubernator-sevastopolya-mikhail-razvozhaev-glavnye-itogi-trekh-let-raboty-1123819318.html

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михаил развожаев, великобритания, санкции против россии, севастополь, политика