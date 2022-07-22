https://crimea.ria.ru/20220722/glava-vga-zaporozhya-prokommentiroval-vklyuchenie-v-sanktsionnyy-spisok-es-1123932952.html

Глава ВГА Запорожья прокомментировал включение в санкционный список ЕС

Глава ВГА Запорожья прокомментировал включение в санкционный список ЕС - РИА Новости Крым, 22.07.2022

Глава ВГА Запорожья прокомментировал включение в санкционный список ЕС

Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что включение его персоны в санкционный список Евросоюза никак не влияет на... РИА Новости Крым, 22.07.2022

2022-07-22T18:03

2022-07-22T18:03

2022-07-22T17:49

запорожская область

санкции против россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что включение его персоны в санкционный список Евросоюза никак не влияет на его деятельность и отношение к Европе.По словам Балицкого, поставляя оружие "обезьяне с гранатой", Европа должна понимать, что она "может бросить эту гранату в реактор атомной станции".Он также подчеркнул, что никакими списками и жалобами Запад не остановит борьбу с фашизмом.Накануне ЕС в рамках седьмого пакета санкций ввел ограничительные меры в отношении 48 граждан России. В новом санкционном списке оказались мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов, гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов, актеры Сергей Безруков и Владимир Машков.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в течение дня 20 июля украинские беспилотники четыре раза атаковали Запорожскую атомную электростанцию. В результате одного из ударов 11 сотрудников получили ранения, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.По мнению Балицкого, целью ударов беспилотников была система охлаждения ректоров на АЭС, их разрушение могло привести к масштабной техногенной катастрофе.

https://crimea.ria.ru/20220716/glava-vga-zaporozhya-balitskiy-o-referendume-gaze-i-borbe-s-terroristami-1123863007.html

запорожская область

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запорожская область, санкции против россии