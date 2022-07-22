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Глава ВГА Запорожья прокомментировал включение в санкционный список ЕС - РИА Новости Крым, 22.07.2022
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Глава ВГА Запорожья прокомментировал включение в санкционный список ЕС
Глава ВГА Запорожья прокомментировал включение в санкционный список ЕС - РИА Новости Крым, 22.07.2022
Глава ВГА Запорожья прокомментировал включение в санкционный список ЕС
Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что включение его персоны в санкционный список Евросоюза никак не влияет на... РИА Новости Крым, 22.07.2022
2022-07-22T18:03
2022-07-22T17:49
запорожская область
санкции против россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что включение его персоны в санкционный список Евросоюза никак не влияет на его деятельность и отношение к Европе.По словам Балицкого, поставляя оружие "обезьяне с гранатой", Европа должна понимать, что она "может бросить эту гранату в реактор атомной станции".Он также подчеркнул, что никакими списками и жалобами Запад не остановит борьбу с фашизмом.Накануне ЕС в рамках седьмого пакета санкций ввел ограничительные меры в отношении 48 граждан России. В новом санкционном списке оказались мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов, гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов, актеры Сергей Безруков и Владимир Машков.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в течение дня 20 июля украинские беспилотники четыре раза атаковали Запорожскую атомную электростанцию. В результате одного из ударов 11 сотрудников получили ранения, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.По мнению Балицкого, целью ударов беспилотников была система охлаждения ректоров на АЭС, их разрушение могло привести к масштабной техногенной катастрофе.
https://crimea.ria.ru/20220716/glava-vga-zaporozhya-balitskiy-o-referendume-gaze-i-borbe-s-terroristami-1123863007.html
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запорожская область, санкции против россии
Глава ВГА Запорожья прокомментировал включение в санкционный список ЕС

Глава ВГА Запорожской области отреагировал на попадание в санкционный список ЕС

18:03 22.07.2022
 
© РИА Новости КрымГлава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий. - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что включение его персоны в санкционный список Евросоюза никак не влияет на его деятельность и отношение к Европе.
"Я вошел в этот список, это никак не влияет на мою деятельность и на то, как я отношусь к Европе. Как можно относиться к европейцам, которые поставляют беспилотники украинскому режиму, который бомбит АЭС? Европа думает, что их это не коснется?", – написал он в своем Telegram-канале.
По словам Балицкого, поставляя оружие "обезьяне с гранатой", Европа должна понимать, что она "может бросить эту гранату в реактор атомной станции".
Он также подчеркнул, что никакими списками и жалобами Запад не остановит борьбу с фашизмом.
Накануне ЕС в рамках седьмого пакета санкций ввел ограничительные меры в отношении 48 граждан России. В новом санкционном списке оказались мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов, гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов, актеры Сергей Безруков и Владимир Машков.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в течение дня 20 июля украинские беспилотники четыре раза атаковали Запорожскую атомную электростанцию. В результате одного из ударов 11 сотрудников получили ранения, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
По мнению Балицкого, целью ударов беспилотников была система охлаждения ректоров на АЭС, их разрушение могло привести к масштабной техногенной катастрофе.
Руководитель военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
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