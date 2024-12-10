https://crimea.ria.ru/20241210/gibel-upravlyayuschey-taygana-ozvucheny-rezultaty-rassledovaniya-1142522234.html

Гибель управляющей "Тайгана": озвучены результаты расследования

Гибель управляющей "Тайгана": озвучены результаты расследования - РИА Новости Крым, 10.12.2024

Гибель управляющей "Тайгана": озвучены результаты расследования

Основной причиной гибели управляющей крымского парка львов "Тайган" Леокадии Переваловой стало нарушение ею технологического процесса и правил эксплуатации... РИА Новости Крым, 10.12.2024

2024-12-10T12:36

2024-12-10T12:36

2024-12-10T12:36

чп в парке львов "тайган" 16 октября 2024 года

парк львов "тайган"

олег зубков

происшествия

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Основной причиной гибели управляющей крымского парка львов "Тайган" Леокадии Переваловой стало нарушение ею технологического процесса и правил эксплуатации вольеров с хищными животными. К таким выводам пришла специальная комиссия, расследовавшая обстоятельства несчастного случая, рассказал директор парка Олег Зубков.18 октября в парке в Белогорском районе Крыма львы растерзали управляющую и директора зоопарка "Сказка" в Ялте Леокадию Перевалову. Трагедия произошла во время уборки вольера. Из-за того, что не был закрыт перегонный шибер между вольерами, хищники прошли во внутренний вольер, где женщина проводила уборку, и напали на нее. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека.Зубков в ходе пресс-конференции во вторник озвучил результаты расследования специальной комиссии, в которую вошли главный государственный инспектор Инспекции по труду в Крыму, представители администрации Белогорского района и крымской организации Федерации независимых профсоюзов, специалист по охране труда, а также сотрудники прокуратуры.По словам Зубкова, следственная комиссия пришла к выводу, что Перевалова перед началом уборки в вольере не закрыла шиберную заслонку, разделяющую внешний и внутренний вольеры, и "осуществляла уборку вольера, который не был закрыт от свободного проникновения в него хищных животных, тем самым не обеспечила свою личную безопасность".Одной из сопутствующих причин трагедии стало то, что Перевалова "нарушила трудовой распорядок и дисциплину", осуществляя уход за хищниками без привлечения к этой работе второго сотрудника зоопарка."Это было целиком и полностью в ее полномочиях – назначить второго человека (себе в помощь – ред.). В этот день с ней работал сотрудник, который помог ей в тигрятнике закрыть заслонки и локализовать тигров в зимних домиках. Но почему-то после этого она отправила сотрудника заниматься другими делами, а сама пошла в львятник и стала обслуживать эти вольеры", - сказал директор "Тайгана".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Тайган" через сутки после трагедии: жизнь парка разделена на до и послеПарк "Тайган" после ЧП: что известно о трагедииВ "Тайгане" установят памятник погибшей Леокадии Переваловой

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чп в парке львов "тайган" 16 октября 2024 года, парк львов "тайган", олег зубков, происшествия, новости крыма, крым