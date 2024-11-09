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В Крыму растут цены на продукты – почему и как это изменить - РИА Новости Крым, 09.11.2024
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https://crimea.ria.ru/20241109/v-krymu-rastut-tseny-na-produkty--pochemu-i-kak-eto-izmenit-1141720356.html
В Крыму растут цены на продукты – почему и как это изменить
В Крыму растут цены на продукты – почему и как это изменить - РИА Новости Крым, 09.11.2024
В Крыму растут цены на продукты – почему и как это изменить
Цены в Крыму взаимосвязаны с дорогой логистикой, ситуацию нельзя изменить без развития собственного сельхозпроизводства. Такое мнение РИА Новости Крым высказал... РИА Новости Крым, 09.11.2024
2024-11-09T17:59
2024-11-09T17:59
крым
эксклюзивы риа новости крым
андрей вершицкий
экономика крыма
логистика
цены в крыму
общество
торговля
инфляция
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Цены в Крыму взаимосвязаны с дорогой логистикой, ситуацию нельзя изменить без развития собственного сельхозпроизводства. Такое мнение РИА Новости Крым высказал кандидат экономических наук, заведующий кафедрой государственного и муниципального управления КФУ им. В. И. Вернадского Андрей Вершицкий.Почему в Крыму дороже"Сейчас мы видим, что на многие товары и услуги цены начали расти существенно – это связано с высокой инфляцией, причин у которой в основном две: с одной стороны сокращается предложение, например, если возникли проблемы с импортом. С другой – растет спрос: доходы в отельных отраслях существенно выросли, люди могут купить больше товара или то, что раньше не могли купить", - поясняет Вершицкий причины роста цен в целом по стране.В Крыму к этим факторам прибавляется третий – дорогая логистика. Грузовые перевозки запрещены по Крымскому мосту, а маршрут по сухопутному коридору через Ростов и новые регионы длиннее, и поэтому дороже.Как снизить цены"Для социально значимых товаров правительство предусмотрело максимальную 5-процентную наценку. Кроме того, мониторится динамика цен – если они растут за 60 дней более чем на 10%, правительство анализирует эти ситуации и принимает решения", - напоминает Вершицкий.Однако системно решить проблему может только развитие собственного сельхозпроизводства, убежден специалист.По его словам, сейчас шаги в этом направлении предпринимаются, в том числе закладываются новые виноградники, однако сделать нужно еще много. При этом, по мнению экономиста, конечной целью должно стать не только обеспечение внутреннего запроса, но и выход на объемы производства, достаточные для поставок в другие регионы, например северные."В те же советские годы Крым производил мясную и овощную консервную продукцию, которая продавалась на севере. У нас большой потенциал в этом. Тем более, мы регион курортный и туристы, которые к нам приезжают, тоже хотят попробовать местный продукт – это тоже очень важно", - считает он.До конца года цены на продовольствие в Крыму могут вырасти по целому ряду позиций, это касается как деликатесной красной икры, так и товаров социальной группы, прогнозировала ранее доцент кафедры государственного муниципального управления института экономики и управления КФУ им. Вернадского Елена Вершицкая. К Новому году в Крыму также ожидается рост цен на непродовольственные товары, в частности, на одежду, бытовую технику и автомобили.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Продажи крымского вина растут - о чем виноделы просят правительствоВ Черном море у побережья Крыма хотят выращивать дораду и калканаПочему в Крыму "скакнули" цены на сливочное масло – ответ минсельхоза
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крым, андрей вершицкий, экономика крыма, логистика, цены в крыму, общество, торговля, инфляция, мнения, видео
В Крыму растут цены на продукты – почему и как это изменить

Для сдерживания цен Крым должен развивать собственное сельхозпроизводство – экономист

17:59 09.11.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Цены в Крыму взаимосвязаны с дорогой логистикой, ситуацию нельзя изменить без развития собственного сельхозпроизводства. Такое мнение РИА Новости Крым высказал кандидат экономических наук, заведующий кафедрой государственного и муниципального управления КФУ им. В. И. Вернадского Андрей Вершицкий.

Почему в Крыму дороже

"Сейчас мы видим, что на многие товары и услуги цены начали расти существенно – это связано с высокой инфляцией, причин у которой в основном две: с одной стороны сокращается предложение, например, если возникли проблемы с импортом. С другой – растет спрос: доходы в отельных отраслях существенно выросли, люди могут купить больше товара или то, что раньше не могли купить", - поясняет Вершицкий причины роста цен в целом по стране.
В Крыму к этим факторам прибавляется третий – дорогая логистика. Грузовые перевозки запрещены по Крымскому мосту, а маршрут по сухопутному коридору через Ростов и новые регионы длиннее, и поэтому дороже.

"То есть логистические маршруты – это или железнодорожная поставка, что предполагает достаточно большой объем партий, или увеличение затрат на транспортировку через новые регионы, что тоже увеличивает цену... Когда товара меньше, но его все равно покупают, некоторые недобросовестные предприниматели могут повышать цену", - констатирует экономист.

Как снизить цены

"Для социально значимых товаров правительство предусмотрело максимальную 5-процентную наценку. Кроме того, мониторится динамика цен – если они растут за 60 дней более чем на 10%, правительство анализирует эти ситуации и принимает решения", - напоминает Вершицкий.
Однако системно решить проблему может только развитие собственного сельхозпроизводства, убежден специалист.

"Нам необходимы производства той же сельхозпродукции, которой Крым всегда славился. У нас были достаточно большие предприятия, которые производили продукты растениеводства, животноводства, эфиромасличных культур, фруктов и овощей – все это можно и нужно возрождать", - убежден собеседник агентства.

По его словам, сейчас шаги в этом направлении предпринимаются, в том числе закладываются новые виноградники, однако сделать нужно еще много. При этом, по мнению экономиста, конечной целью должно стать не только обеспечение внутреннего запроса, но и выход на объемы производства, достаточные для поставок в другие регионы, например северные.
"В те же советские годы Крым производил мясную и овощную консервную продукцию, которая продавалась на севере. У нас большой потенциал в этом. Тем более, мы регион курортный и туристы, которые к нам приезжают, тоже хотят попробовать местный продукт – это тоже очень важно", - считает он.
До конца года цены на продовольствие в Крыму могут вырасти по целому ряду позиций, это касается как деликатесной красной икры, так и товаров социальной группы, прогнозировала ранее доцент кафедры государственного муниципального управления института экономики и управления КФУ им. Вернадского Елена Вершицкая. К Новому году в Крыму также ожидается рост цен на непродовольственные товары, в частности, на одежду, бытовую технику и автомобили.
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