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В Крыму растут цены на продукты – почему и как это изменить

В Крыму растут цены на продукты – почему и как это изменить - РИА Новости Крым, 09.11.2024

В Крыму растут цены на продукты – почему и как это изменить

Цены в Крыму взаимосвязаны с дорогой логистикой, ситуацию нельзя изменить без развития собственного сельхозпроизводства. Такое мнение РИА Новости Крым высказал... РИА Новости Крым, 09.11.2024

2024-11-09T17:59

2024-11-09T17:59

2024-11-09T17:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Цены в Крыму взаимосвязаны с дорогой логистикой, ситуацию нельзя изменить без развития собственного сельхозпроизводства. Такое мнение РИА Новости Крым высказал кандидат экономических наук, заведующий кафедрой государственного и муниципального управления КФУ им. В. И. Вернадского Андрей Вершицкий.Почему в Крыму дороже"Сейчас мы видим, что на многие товары и услуги цены начали расти существенно – это связано с высокой инфляцией, причин у которой в основном две: с одной стороны сокращается предложение, например, если возникли проблемы с импортом. С другой – растет спрос: доходы в отельных отраслях существенно выросли, люди могут купить больше товара или то, что раньше не могли купить", - поясняет Вершицкий причины роста цен в целом по стране.В Крыму к этим факторам прибавляется третий – дорогая логистика. Грузовые перевозки запрещены по Крымскому мосту, а маршрут по сухопутному коридору через Ростов и новые регионы длиннее, и поэтому дороже.Как снизить цены"Для социально значимых товаров правительство предусмотрело максимальную 5-процентную наценку. Кроме того, мониторится динамика цен – если они растут за 60 дней более чем на 10%, правительство анализирует эти ситуации и принимает решения", - напоминает Вершицкий.Однако системно решить проблему может только развитие собственного сельхозпроизводства, убежден специалист.По его словам, сейчас шаги в этом направлении предпринимаются, в том числе закладываются новые виноградники, однако сделать нужно еще много. При этом, по мнению экономиста, конечной целью должно стать не только обеспечение внутреннего запроса, но и выход на объемы производства, достаточные для поставок в другие регионы, например северные."В те же советские годы Крым производил мясную и овощную консервную продукцию, которая продавалась на севере. У нас большой потенциал в этом. Тем более, мы регион курортный и туристы, которые к нам приезжают, тоже хотят попробовать местный продукт – это тоже очень важно", - считает он.До конца года цены на продовольствие в Крыму могут вырасти по целому ряду позиций, это касается как деликатесной красной икры, так и товаров социальной группы, прогнозировала ранее доцент кафедры государственного муниципального управления института экономики и управления КФУ им. Вернадского Елена Вершицкая. К Новому году в Крыму также ожидается рост цен на непродовольственные товары, в частности, на одежду, бытовую технику и автомобили.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Продажи крымского вина растут - о чем виноделы просят правительствоВ Черном море у побережья Крыма хотят выращивать дораду и калканаПочему в Крыму "скакнули" цены на сливочное масло – ответ минсельхоза

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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