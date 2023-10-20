https://crimea.ria.ru/20231020/obraschenie-baydena-k-natsii-glavnye-zayavleniya-1132209676.html

Обращение Байдена к нации: главные заявления

Обращение Байдена к нации: главные заявления - РИА Новости Крым, 20.10.2023

Обращение Байдена к нации: главные заявления

Президент США Джо Байден направит в конгресс экстренный бюджетный запрос на финансирование Израиля и Украины. Об этом он заявил в обращении к американскому... РИА Новости Крым, 20.10.2023

2023-10-20T07:37

2023-10-20T07:37

2023-10-20T07:37

сша

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден направит в конгресс экстренный бюджетный запрос на финансирование Израиля и Украины. Об этом он заявил в обращении к американскому народу."Разумная инвестиция""Мир находится в переломном моменте, принимаемые сейчас решения определят будущие десятилетия", - признал Байден и назвал военную помощь Украине "разумной инвестицией".Он призвал конгресс дать возможность для продолжения бесперебойных поставок оружия Украине."В отношении Украины я прошу конгресс обеспечить нам возможность продолжать бесперебойно посылать Украине оружие, которое им нужно для того, чтобы защищать себя в своей стране", - сказал Байден.При этом Байден заявил, что США не хотят, чтобы американская армия воевала с российской, планов отправлять американских военных на Украину нет.Поддержка Израиля"Соединенные Штаты и партнеры в регионе работают над созданием лучшего будущего для Ближнего Востока. Это пойдет на пользу людям на Ближнем востоке, а также пойдет на пользу США", - завил Байден, говоря об израильско-палестинском конфликте.По его мнению, американская помощь покажет, что Израиль сильнее, чем когда-либо, при этом израильские власти "не должны быть ослеплены яростью", а решение конфликта может лежать в двугосударственности Израиля и Палестины."Мы не можем отказываться от попыток найти решения в рамках концепции двух государств. И Израиль, и Палестина заслуживают того, чтобы жить безопасно, с чувством собственного достоинства и в мире", - сказал американский президент.Второе за время президентства экстренное обращение Байдена к нации из Овального кабинета Белого Дома заняло около 15 минут.Читайте также на РИА Новости Крым:Вступят ли США в войну на Ближнем Востоке – экспертВек живи - век учись: Путин дал совет БайденуТушить пожар бензином: зачем США размораживают конфликты в мире

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, джозеф байден, президент сша (joseph biden), украина, обострение ситуации в израиле, израиль, палестина, в мире, политика, новости