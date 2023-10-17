https://crimea.ria.ru/20231017/vek-zhivi---vek-uchis-putin-dal-sovet-baydenu-1132153354.html

Век живи - век учись: Путин дал совет Байдену

Век живи - век учись: Путин дал совет Байдену - РИА Новости Крым, 17.10.2023

Век живи - век учись: Путин дал совет Байдену

Президенту США Джозефу Байдену и представителям американских элит нужно учиться уважать другие народы и страны и искать компромиссы, тогда никого не придется... РИА Новости Крым, 17.10.2023

2023-10-17T20:41

2023-10-17T20:41

2023-10-17T20:41

владимир путин (политик)

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

сша

россия

политика

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Президенту США Джозефу Байдену и представителям американских элит нужно учиться уважать другие народы и страны и искать компромиссы, тогда никого не придется подавлять. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин.По словам Путина это касается не только президента США, но и американских элит, которым следует учиться уважать другие народы и страны."Надо научиться уважать других, и тогда никого не надо будет подавлять. А вот стремление все время кого-то по какому-то поводу или вообще без повода подавлять и ведет к проблемам. Они, конечно, с присущим им блеском протокольно улыбаются, хлопают по плечу, но уважение к другим странам, народом заключается в другом: в том, чтобы учитывать их интересы, искать компромиссы", - убежден президент России.Читайте также на РИА Новости Крым:Группа стран теряет гегемонию: Путин о причинах конфликтов в миреСША используют трагедии миллионов для своей выгоды - ВолодинТушить пожар бензином: зачем США размораживают конфликты в мире

сша

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2023

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владимир путин (политик), джозеф байден, президент сша (joseph biden), сша, россия, политика, новости