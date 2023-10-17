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Век живи - век учись: Путин дал совет Байдену - РИА Новости Крым, 17.10.2023
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Век живи - век учись: Путин дал совет Байдену
Век живи - век учись: Путин дал совет Байдену - РИА Новости Крым, 17.10.2023
Век живи - век учись: Путин дал совет Байдену
Президенту США Джозефу Байдену и представителям американских элит нужно учиться уважать другие народы и страны и искать компромиссы, тогда никого не придется... РИА Новости Крым, 17.10.2023
2023-10-17T20:41
2023-10-17T20:41
владимир путин (политик)
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
сша
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Президенту США Джозефу Байдену и представителям американских элит нужно учиться уважать другие народы и страны и искать компромиссы, тогда никого не придется подавлять. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин.По словам Путина это касается не только президента США, но и американских элит, которым следует учиться уважать другие народы и страны."Надо научиться уважать других, и тогда никого не надо будет подавлять. А вот стремление все время кого-то по какому-то поводу или вообще без повода подавлять и ведет к проблемам. Они, конечно, с присущим им блеском протокольно улыбаются, хлопают по плечу, но уважение к другим странам, народом заключается в другом: в том, чтобы учитывать их интересы, искать компромиссы", - убежден президент России.Читайте также на РИА Новости Крым:Группа стран теряет гегемонию: Путин о причинах конфликтов в миреСША используют трагедии миллионов для своей выгоды - ВолодинТушить пожар бензином: зачем США размораживают конфликты в мире
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владимир путин (политик), джозеф байден, президент сша (joseph biden), сша, россия, политика, новости
Век живи - век учись: Путин дал совет Байдену

Путин: президенту и элитам США нужно учиться уважать другие народы и страны

20:41 17.10.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВыступление президента США Байдена с заявлением по ситуации вокруг Украины
Выступление президента США Байдена с заявлением по ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Президенту США Джозефу Байдену и представителям американских элит нужно учиться уважать другие народы и страны и искать компромиссы, тогда никого не придется подавлять. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин.
"Президент Байден является одним из наиболее опытных политиков в мире, в целом по времени пребывания в высших эшелонах власти. И конечно, он знает, какие задачи перед собой ставить, как их добиваться. Если у них других задач нет, кроме того, как строить отношения с Россией - это в известном смысле и не плохо. Но несмотря на тот опыт, о котором я говорю, все-таки у нас в России есть известная поговорочка: "Век живи - век учись", - сказал российский лидер в эфире телеканала "Россия 1".
По словам Путина это касается не только президента США, но и американских элит, которым следует учиться уважать другие народы и страны.
"Надо научиться уважать других, и тогда никого не надо будет подавлять. А вот стремление все время кого-то по какому-то поводу или вообще без повода подавлять и ведет к проблемам. Они, конечно, с присущим им блеском протокольно улыбаются, хлопают по плечу, но уважение к другим странам, народом заключается в другом: в том, чтобы учитывать их интересы, искать компромиссы", - убежден президент России.
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Владимир Путин (политик)Джозеф Байден, президент США (Joseph Biden)СШАРоссияПолитикаНовости
 
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