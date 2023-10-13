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Группа стран теряет гегемонию: Путин о причинах конфликтов в мире - РИА Новости Крым, 13.10.2023
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Группа стран теряет гегемонию: Путин о причинах конфликтов в мире
Группа стран теряет гегемонию: Путин о причинах конфликтов в мире - РИА Новости Крым, 13.10.2023
Группа стран теряет гегемонию: Путин о причинах конфликтов в мире
Узкая группа стран утрачивает статус гегемона, но, не желая признавать этот факт, разжигает конфликты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании... РИА Новости Крым, 13.10.2023
2023-10-13T14:05
2023-10-13T14:05
владимир путин (политик)
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Узкая группа стран утрачивает статус гегемона, но, не желая признавать этот факт, разжигает конфликты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ.В пример он привел ситуацию на Украине, где ситуация давно готовилась Западом, к тому, "чтобы довести ее до нынешней острой, горящей фазы", а также на Ближнем Востоке, где разгорелся арабо-израильский конфликт."Ближневосточный квартет международных посредников не использовался. Под надуманными предлогами США заблокировали фактически этот формат, который был уникальным и, кстати говоря, имел мандат, одобренный соответствующей резолюцией ООН", - напомнил Путин, подчеркнув, что такие действия США постепенно привели к сегодняшней трагедии.Ранее на заседании Совета глав государств СНГ Путин призвал стороны арабо-палестинского конфликта к срочным переговорам, и заявил, что Россия готова координировать переговорный процесс.Заседание совета глав СНГ в узком составе состоялось в Бишкеке в рамках саммита стран СНГ. Мероприятие проходило под председательством президента Киргизии Садыра Жапарова. В нем приняли участие президент России Владимир Путин, глава Белоруссии Александр Лукашенко, глава Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, лидеры Узбекистана и Туркмении Шавкат Мирзиеев и Сердар Бердымухамедов. Следующий саммит СНГ под председательством России пройдет 8 октября 2024 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Арабо-израильский конфликт - что известно на утро пятницыПутин предупредил о последствиях расширения арабо-израильского конфликтаСША используют трагедии миллионов для своей выгоды - Володин
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владимир путин (политик), политика, в мире, снг, новости, киргизия
Группа стран теряет гегемонию: Путин о причинах конфликтов в мире

Путин: узкая группа стран утрачивает статус гегемона и развязывает конфликты

14:05 13.10.2023
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым. Узкая группа стран утрачивает статус гегемона, но, не желая признавать этот факт, разжигает конфликты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ.
"Очевидно, что узкая группа стран не хочет расставаться с ускользающим статусом гегемона. И в этих целях прямо провоцирует кризисные ситуации в различных регионах мира, активно разжигает и застарелые, и новые очаги конфликтов", - сказал российский лидер.
В пример он привел ситуацию на Украине, где ситуация давно готовилась Западом, к тому, "чтобы довести ее до нынешней острой, горящей фазы", а также на Ближнем Востоке, где разгорелся арабо-израильский конфликт.
"Ближневосточный квартет международных посредников не использовался. Под надуманными предлогами США заблокировали фактически этот формат, который был уникальным и, кстати говоря, имел мандат, одобренный соответствующей резолюцией ООН", - напомнил Путин, подчеркнув, что такие действия США постепенно привели к сегодняшней трагедии.
Ранее на заседании Совета глав государств СНГ Путин призвал стороны арабо-палестинского конфликта к срочным переговорам, и заявил, что Россия готова координировать переговорный процесс.
Заседание совета глав СНГ в узком составе состоялось в Бишкеке в рамках саммита стран СНГ. Мероприятие проходило под председательством президента Киргизии Садыра Жапарова. В нем приняли участие президент России Владимир Путин, глава Белоруссии Александр Лукашенко, глава Азербайджана Ильхам Алиев, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, лидеры Узбекистана и Туркмении Шавкат Мирзиеев и Сердар Бердымухамедов. Следующий саммит СНГ под председательством России пройдет 8 октября 2024 года.
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