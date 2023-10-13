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Заседание Совета глав государств – участников СНГ. Видео

Заседание Совета глав государств – участников СНГ. Видео - РИА Новости Крым, 13.10.2023

Заседание Совета глав государств – участников СНГ. Видео

13 октября президент Российской Федерации Владимир Путин принимает участие в очередном заседании Совета глав государств СНГ. РИА Новости Крым, 13.10.2023

2023-10-13T11:47

2023-10-13T11:47

2023-10-13T12:18

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13 октября президент Российской Федерации Владимир Путин принимает участие в очередном заседании Совета глав государств СНГ.Лидеры стран Содружества подведут итоги взаимодействия в рамках организации в текущем году, определят основные перспективные направления работы, обменяются мнениями по актуальным международным и региональным темам. К подписанию по итогам заседания подготовлен пакет документов, направленных на дальнейшее развитие сотрудничества государств – участников Содружества в экономической, культурно-гуманитарной и правоохранительной сфере.Как сообщается на сайте Кремля, ожидается, что Владимир Путин проинформирует коллег о приоритетах председательства России в СНГ в 2024 году.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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