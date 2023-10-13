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Заседание Совета глав государств – участников СНГ. Видео
Заседание Совета глав государств – участников СНГ. Видео - РИА Новости Крым, 13.10.2023
Заседание Совета глав государств – участников СНГ. Видео
13 октября президент Российской Федерации Владимир Путин принимает участие в очередном заседании Совета глав государств СНГ. РИА Новости Крым, 13.10.2023
2023-10-13T11:47
2023-10-13T11:47
2023-10-13T12:18
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13 октября президент Российской Федерации Владимир Путин принимает участие в очередном заседании Совета глав государств СНГ.Лидеры стран Содружества подведут итоги взаимодействия в рамках организации в текущем году, определят основные перспективные направления работы, обменяются мнениями по актуальным международным и региональным темам. К подписанию по итогам заседания подготовлен пакет документов, направленных на дальнейшее развитие сотрудничества государств – участников Содружества в экономической, культурно-гуманитарной и правоохранительной сфере.Как сообщается на сайте Кремля, ожидается, что Владимир Путин проинформирует коллег о приоритетах председательства России в СНГ в 2024 году.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), снг, политика, прямая трансляция, новости, киргизия, россия
Заседание Совета глав государств – участников СНГ. Видео
Путин принимает участие в саммите глав государств СНГ
11:47 13.10.2023 (обновлено: 12:18 13.10.2023)
13 октября президент Российской Федерации Владимир Путин принимает участие в очередном заседании Совета глав государств СНГ.
Лидеры стран Содружества подведут итоги взаимодействия в рамках организации в текущем году, определят основные перспективные направления работы, обменяются мнениями по актуальным международным и региональным темам.
К подписанию по итогам заседания подготовлен пакет документов, направленных на дальнейшее развитие сотрудничества государств – участников Содружества в экономической, культурно-гуманитарной и правоохранительной сфере.
Как сообщается на сайте Кремля, ожидается, что Владимир Путин проинформирует коллег о приоритетах председательства России в СНГ в 2024 году.