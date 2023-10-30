https://crimea.ria.ru/20231030/srochnoe-soveschanie-putina-s-silovikami-po-sobytiyam-v-makhachkale-translyatsiya-1132420070.html
Срочное совещание Путина с силовиками по событиям в Махачкале. Видео
Срочное совещание Путина с силовиками по событиям в Махачкале. Видео - РИА Новости Крым, 30.10.2023
Срочное совещание Путина с силовиками по событиям в Махачкале. Видео
Владимир Путин проводит совещание с главами силовых ведомств, где обсудят ситуацию на Ближнем Востоке и попытки Запада расколоть общество, используя этот... РИА Новости Крым, 30.10.2023
2023-10-30T21:17
2023-10-30T21:17
2023-10-30T21:40
владимир путин (политик)
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ближний восток
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общество
михаил мишустин
валентина матвиенко
вячеслав володин
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Владимир Путин проводит совещание с главами силовых ведомств, где обсудят ситуацию на Ближнем Востоке и попытки Запада расколоть общество, используя этот конфликт.В совещании приняли участие премьер-министра Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, председатель нижней палаты Федерального собрания Вячеслав Володин, генпрокурор Игорь Краснов, глава СК Александр Бастрыкин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев и т.д..Накануне вечером в аэропорту Махачкалы произошли беспорядки во время прибытия самолета из Израиля. По данным СК, в различных аккаунтах в социальных сетях были размещены призывы к населению Дагестана выйти на протестные акции. В ходе массовых беспорядков, сопровождавшихся применением насилия, были учинены погромы в помещениях аэропорта, пострадали сотрудники правоохранительных органов.В пресс-службе МВД сообщили о задержании 60 участников беспорядков. В ведомстве также отметили, что в результате противоправных действий пострадали девять сотрудников полиции.Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что Владимир Путин получал и получает доклады по ситуации в Дагестане от Федеральной службы безопасности, Росгвардии и главы республики Сергея Меликова.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Срочное совещание Путина с силовиками по событиям в Махачкале. Видео
Путин проводит совещание с главами силовых ведомств по событиям в Махачкале. Трансляция
21:17 30.10.2023 (обновлено: 21:40 30.10.2023)
Владимир Путин проводит совещание с главами силовых ведомств, где обсудят ситуацию на Ближнем Востоке и попытки Запада расколоть общество, используя этот конфликт.
В совещании приняли участие премьер-министра Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, председатель нижней палаты Федерального собрания Вячеслав Володин, генпрокурор Игорь Краснов, глава СК Александр Бастрыкин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев и т.д..
Накануне вечером в аэропорту Махачкалы произошли беспорядки во время прибытия самолета из Израиля. По данным СК, в различных аккаунтах в социальных сетях были размещены призывы к населению Дагестана выйти на протестные акции. В ходе массовых беспорядков, сопровождавшихся применением насилия, были учинены погромы в помещениях аэропорта, пострадали сотрудники правоохранительных органов.
В пресс-службе МВД сообщили
о задержании 60 участников беспорядков. В ведомстве также отметили, что в результате противоправных действий пострадали девять сотрудников полиции.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что Владимир Путин получал и получает доклады по ситуации в Дагестане от Федеральной службы безопасности, Росгвардии и главы республики Сергея Меликова.