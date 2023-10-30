https://crimea.ria.ru/20231030/politsiya-zaderzhala-bolee-60-uchastnikov-besporyadkov-v-aeroportu-makhachkaly-1132412289.html

Полиция задержала более 60 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

Полиция задержала более 60 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы - РИА Новости Крым, 30.10.2023

Полиция задержала более 60 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

Сотрудники полиции установили более 150 активных участников беспорядков в аэропорту имени Амет-Хана Султана в Махачкале, 60 человек задержаны. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 30.10.2023

2023-10-30T12:30

2023-10-30T12:30

2023-10-30T12:30

дагестан

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

ск рф (следственный комитет российской федерации)

александр бастрыкин

израиль

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники полиции установили более 150 активных участников беспорядков в аэропорту имени Амет-Хана Султана в Махачкале, 60 человек задержаны. Об этом сообщает пресс-служба МВД.По данным ведомства, в результате противоправных действий пострадали девять сотрудников полиции. Они получили различные телесные повреждения, двое из них находятся в больнице.Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела о массовых беспорядках, проинформировали в ведомстве.Бастрыкин поручил руководителю следственного управления в Дагестане "установить все обстоятельства преступления, его участников и организаторов, дав их действиям всестороннюю правовую оценку".Ход и результаты расследования находятся на контроле в центральном аппарате Следственного комитета.Беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли накануне вечером во время прибытия самолета из Израиля. По данным СК, в различных аккаунтах в социальных сетях были размещены призывы к населению Дагестана выйти на протестные акции. В ходе массовых беспорядков, сопровождавшихся применением насилия, были учинены погромы в помещениях аэропорта, пострадали сотрудники правоохранительных органов.

дагестан

израиль

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дагестан, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, израиль, новости