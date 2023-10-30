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Полиция задержала более 60 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы - РИА Новости Крым, 30.10.2023
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Полиция задержала более 60 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы
Полиция задержала более 60 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы - РИА Новости Крым, 30.10.2023
Полиция задержала более 60 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы
Сотрудники полиции установили более 150 активных участников беспорядков в аэропорту имени Амет-Хана Султана в Махачкале, 60 человек задержаны. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 30.10.2023
2023-10-30T12:30
2023-10-30T12:30
дагестан
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
ск рф (следственный комитет российской федерации)
александр бастрыкин
израиль
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники полиции установили более 150 активных участников беспорядков в аэропорту имени Амет-Хана Султана в Махачкале, 60 человек задержаны. Об этом сообщает пресс-служба МВД.По данным ведомства, в результате противоправных действий пострадали девять сотрудников полиции. Они получили различные телесные повреждения, двое из них находятся в больнице.Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела о массовых беспорядках, проинформировали в ведомстве.Бастрыкин поручил руководителю следственного управления в Дагестане "установить все обстоятельства преступления, его участников и организаторов, дав их действиям всестороннюю правовую оценку".Ход и результаты расследования находятся на контроле в центральном аппарате Следственного комитета.Беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли накануне вечером во время прибытия самолета из Израиля. По данным СК, в различных аккаунтах в социальных сетях были размещены призывы к населению Дагестана выйти на протестные акции. В ходе массовых беспорядков, сопровождавшихся применением насилия, были учинены погромы в помещениях аэропорта, пострадали сотрудники правоохранительных органов.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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дагестан, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, израиль, новости
Полиция задержала более 60 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

Установлены более 150 активных участников беспорядков в Махачкале, 60 из них задержаны

12:30 30.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Сотрудники полиции установили более 150 активных участников беспорядков в аэропорту имени Амет-Хана Султана в Махачкале, 60 человек задержаны. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
"Установлены более 150 активных участников беспорядков, 60 из них задержаны и доставлены в территориальные отделы полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время аэропорт полностью находится под контролем органов правопорядка", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в результате противоправных действий пострадали девять сотрудников полиции. Они получили различные телесные повреждения, двое из них находятся в больнице.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела о массовых беспорядках, проинформировали в ведомстве.
Бастрыкин поручил руководителю следственного управления в Дагестане "установить все обстоятельства преступления, его участников и организаторов, дав их действиям всестороннюю правовую оценку".
Ход и результаты расследования находятся на контроле в центральном аппарате Следственного комитета.
Беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли накануне вечером во время прибытия самолета из Израиля. По данным СК, в различных аккаунтах в социальных сетях были размещены призывы к населению Дагестана выйти на протестные акции. В ходе массовых беспорядков, сопровождавшихся применением насилия, были учинены погромы в помещениях аэропорта, пострадали сотрудники правоохранительных органов.
 
ДагестанМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Александр БастрыкинИзраильНовости
 
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