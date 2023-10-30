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Угроза для ядерных держав и диалог с Украиной: главные заявления Шойгу

Угроза для ядерных держав и диалог с Украиной: главные заявления Шойгу - РИА Новости Крым, 30.10.2023

Угроза для ядерных держав и диалог с Украиной: главные заявления Шойгу

Действия Запада, направленные на обострение конфликта с Россией, чревато прямым столкновением ядерных держав. Об этом заявил министр обороны России Сергей... РИА Новости Крым, 30.10.2023

2023-10-30T08:44

2023-10-30T08:44

2023-10-30T09:56

сергей шойгу

китай

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Действия Запада, направленные на обострение конфликта с Россией, чревато прямым столкновением ядерных держав. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, выступая на 10-м Пекинском Сяншаньском форуме по безопасности.По словам Шойгу, военно-политическая обстановка в мире, "к сожалению, не становится спокойнее: возникают новые и обостряются старые очаги напряженности", что является результатом "геополитических авантюр, эгоистических неоколониальных действий Запада".Он подчеркнул, что США и НАТО не оставляют надежд на то, что им удастся подорвать безопасность РФ и лишить нас воли к сопротивлению.При этом глава российского военного ведомства отметил, что Россия сохраняет готовность к дискуссиям по постконфликтному урегулированию украинского кризиса и дальнейшему сосуществованию с Западом.В сложившихся условиях, по словам Шойгу, важно обеспечить равноправные отношения между всеми ядерными державами – постоянными членами СБ ООН, которые несут особую ответственность за сохранение мира и глобальной стабильности.Однако для того, чтобы сформировать справедливый, многополярный миропорядок, "необходимо обновить архитектуру международной безопасности, придать ей большую устойчивость", отметил глава Минобороны РФ.В этом направлении как раз и выстраиваются российско-китайское партнерство, добавил он.Он добавил, что события, происходящие в мире, вынудили Россию корректировать ее внешнеполитические приоритеты, и сегодня в них особое место занимает Азиатско-Тихоокеанский регион, с государствами которого в силу географического положения РФ "традиционно поддерживает тесные связи" и настроена продолжать сотрудничество, в том числе военное и военно-техническое."Настроены на продолжение военного и военно-технического сотрудничества с заинтересованными государствами, включая поставки и обслуживание военной техники, подготовку кадров, совместные учения, заходы кораблей и проведение других профильных мероприятий", - заключил Шойгу.Также он подчеркнул, что Москва сохраняет готовность к дискуссиям по постконфликтному урегулированию украинского кризиса и дальнейшему сосуществованию с Западом, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупредил об опасности большой войны в Евразии. Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу назвал колоссальные потери ВСУ с начала контрнаступления

https://crimea.ria.ru/20231030/s-iyunya-kiev-poteryal-svyshe-90-tysyach-voennosluzhaschikh--shoygu-1132405632.html

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сергей шойгу, китай, министерство обороны рф, политика, в мире, новости, украина, совет безопасности оон