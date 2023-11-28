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Россия сражается за свободу всего мира – Путин - РИА Новости Крым, 28.11.2023
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Россия сражается за свободу всего мира – Путин
Россия сражается за свободу всего мира – Путин - РИА Новости Крым, 28.11.2023
Россия сражается за свободу всего мира – Путин
Россия сегодня сражается не только за свою свободу, но и за свободу всего мира, находясь в авангарде формирования более справедливого мироустройства. Об этом... РИА Новости Крым, 28.11.2023
2023-11-28T17:11
2023-11-28T17:14
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Россия сегодня сражается не только за свою свободу, но и за свободу всего мира, находясь в авангарде формирования более справедливого мироустройства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.Российский лидер отметил, все в мире видят, что диктатура одного гегемона дряхлеет. Она, по словам Путина, "пошла, что называется, в разнос и стала опасной для окружающих".Сегодня официальной идеологией западных правящих элит стали русофобия и другие форма расизма и неонацизма. Они направлены против всех народов России, констатировал президент РФ.Битва России за суверенитет и справедливость, по его словам, "носит без всякого преувеличения национально-освободительный характер, потому что мы отстаиваем безопасность и благополучие нашего народа, высшее историческое право быть Россией – сильной, независимой державой, страной-цивилизацией".Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: поисковые системы Запада работают на "отмену" российской культурыКрым стал важным фактором укрепления народного единства России – властиПутин назвал флаг символом единства жителей России
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владимир путин (политик), новости, россия, всемирный русский народный собор, общество
Россия сражается за свободу всего мира – Путин

Мы сражаемся за свободу не только России, но и всего мира – Путин

17:11 28.11.2023 (обновлено: 17:14 28.11.2023)
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Россия сегодня сражается не только за свою свободу, но и за свободу всего мира, находясь в авангарде формирования более справедливого мироустройства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Именно наша страна, русский мир, как не раз бывало в истории, преградили путь тем, кто претендует сегодня на мировое господство, на свою исключительность. Мы сражаемся сейчас за свободу не только России, но и всего мира. Именно наша страна находится в авангарде формирования более справедливого мироустройства. Хочу подчеркнуть: без суверенной и сильной России никакой прочной стабильный миропорядок невозможен", – сказал глава государства в обращении к участникам Всемирного русского народного собора.

Российский лидер отметил, все в мире видят, что диктатура одного гегемона дряхлеет. Она, по словам Путина, "пошла, что называется, в разнос и стала опасной для окружающих".
Сегодня официальной идеологией западных правящих элит стали русофобия и другие форма расизма и неонацизма. Они направлены против всех народов России, констатировал президент РФ.

"Западу не нужна такая большая и многонациональная страна как Россия. Наше многообразие и единство культур, традиций, языков, этносов просто не укладывается в логику западных расистов и колонизаторов", – указал Путин.

Битва России за суверенитет и справедливость, по его словам, "носит без всякого преувеличения национально-освободительный характер, потому что мы отстаиваем безопасность и благополучие нашего народа, высшее историческое право быть Россией – сильной, независимой державой, страной-цивилизацией".
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