https://crimea.ria.ru/20231128/rossiya-srazhaetsya-za-svobodu-vsego-mira--putin-1133150898.html
Россия сражается за свободу всего мира – Путин
Россия сражается за свободу всего мира – Путин - РИА Новости Крым, 28.11.2023
Россия сражается за свободу всего мира – Путин
Россия сегодня сражается не только за свою свободу, но и за свободу всего мира, находясь в авангарде формирования более справедливого мироустройства. Об этом... РИА Новости Крым, 28.11.2023
2023-11-28T17:11
2023-11-28T17:11
2023-11-28T17:14
владимир путин (политик)
новости
россия
всемирный русский народный собор
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1c/1133151050_0:109:3255:1940_1920x0_80_0_0_fc656a2dd9c985c97ecda125b1a9ddc2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Россия сегодня сражается не только за свою свободу, но и за свободу всего мира, находясь в авангарде формирования более справедливого мироустройства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.Российский лидер отметил, все в мире видят, что диктатура одного гегемона дряхлеет. Она, по словам Путина, "пошла, что называется, в разнос и стала опасной для окружающих".Сегодня официальной идеологией западных правящих элит стали русофобия и другие форма расизма и неонацизма. Они направлены против всех народов России, констатировал президент РФ.Битва России за суверенитет и справедливость, по его словам, "носит без всякого преувеличения национально-освободительный характер, потому что мы отстаиваем безопасность и благополучие нашего народа, высшее историческое право быть Россией – сильной, независимой державой, страной-цивилизацией".Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: поисковые системы Запада работают на "отмену" российской культурыКрым стал важным фактором укрепления народного единства России – властиПутин назвал флаг символом единства жителей России
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/1c/1133151050_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_743dc563f097230b9df9ef91d3ae15e4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), новости, россия, всемирный русский народный собор, общество
Россия сражается за свободу всего мира – Путин
Мы сражаемся за свободу не только России, но и всего мира – Путин
17:11 28.11.2023 (обновлено: 17:14 28.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Россия сегодня сражается не только за свою свободу, но и за свободу всего мира, находясь в авангарде формирования более справедливого мироустройства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Именно наша страна, русский мир, как не раз бывало в истории, преградили путь тем, кто претендует сегодня на мировое господство, на свою исключительность. Мы сражаемся сейчас за свободу не только России, но и всего мира. Именно наша страна находится в авангарде формирования более справедливого мироустройства. Хочу подчеркнуть: без суверенной и сильной России никакой прочной стабильный миропорядок невозможен", – сказал глава государства в обращении к участникам Всемирного русского народного собора.
Российский лидер отметил, все в мире видят, что диктатура одного гегемона дряхлеет. Она, по словам Путина, "пошла, что называется, в разнос и стала опасной для окружающих".
Сегодня официальной идеологией западных правящих элит стали русофобия и другие форма расизма и неонацизма. Они направлены против всех народов России, констатировал президент РФ.
"Западу не нужна такая большая и многонациональная страна как Россия. Наше многообразие и единство культур, традиций, языков, этносов просто не укладывается в логику западных расистов и колонизаторов", – указал Путин.
Битва России за суверенитет и справедливость, по его словам, "носит без всякого преувеличения национально-освободительный характер, потому что мы отстаиваем безопасность и благополучие нашего народа, высшее историческое право быть Россией – сильной, независимой державой, страной-цивилизацией".
Читайте также на РИА Новости Крым: