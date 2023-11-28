https://crimea.ria.ru/20231128/rossiya-srazhaetsya-za-svobodu-vsego-mira--putin-1133150898.html

Россия сражается за свободу всего мира – Путин

Россия сражается за свободу всего мира – Путин - РИА Новости Крым, 28.11.2023

Россия сражается за свободу всего мира – Путин

Россия сегодня сражается не только за свою свободу, но и за свободу всего мира, находясь в авангарде формирования более справедливого мироустройства. Об этом... РИА Новости Крым, 28.11.2023

2023-11-28T17:11

2023-11-28T17:11

2023-11-28T17:14

владимир путин (политик)

новости

россия

всемирный русский народный собор

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Россия сегодня сражается не только за свою свободу, но и за свободу всего мира, находясь в авангарде формирования более справедливого мироустройства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.Российский лидер отметил, все в мире видят, что диктатура одного гегемона дряхлеет. Она, по словам Путина, "пошла, что называется, в разнос и стала опасной для окружающих".Сегодня официальной идеологией западных правящих элит стали русофобия и другие форма расизма и неонацизма. Они направлены против всех народов России, констатировал президент РФ.Битва России за суверенитет и справедливость, по его словам, "носит без всякого преувеличения национально-освободительный характер, потому что мы отстаиваем безопасность и благополучие нашего народа, высшее историческое право быть Россией – сильной, независимой державой, страной-цивилизацией".Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: поисковые системы Запада работают на "отмену" российской культурыКрым стал важным фактором укрепления народного единства России – властиПутин назвал флаг символом единства жителей России

россия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, россия, всемирный русский народный собор, общество