https://crimea.ria.ru/20220816/rossiya-prodolzhit-obespechivat-svoi-natsionalnye-interesny--putin-1124178597.html

Россия продолжит обеспечивать свои национальные интересны — Путин

Россия продолжит обеспечивать свои национальные интересны — Путин - РИА Новости Крым, 16.08.2022

Россия продолжит обеспечивать свои национальные интересны — Путин

Россия продолжит обеспечивать защиту своих национальных интересов и защищать союзников. Об этом заявил президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам X РИА Новости Крым, 16.08.2022

2022-08-16T11:22

2022-08-16T11:22

2022-08-16T11:22

владимир путин (политик)

сша

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ,16 авг - РИА Новости Крым. Россия продолжит обеспечивать защиту своих национальных интересов и защищать союзников. Об этом заявил президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам X Московской конференции по международной безопасности."Как и прежде, Россия будет активно, инициативно участвовать в такой согласованной совместной работе, вместе со своими союзниками, партнерами и единомышленниками совершенствовать действующие механизмы международной безопасности и создавать новые, последовательно укреплять национальные Вооруженные силы и другие структуры безопасности, повышая их оснащенность современным вооружением и военной техникой. Обеспечивать свои национальные интересы, а равно и защиту наших союзников, предпринимать другие шаги к построению более демократичного мира, где гарантированы права всех народов и культурно-цивилизационное многообразие", — сказал глава государства.Он подчеркнул, что новый многополярный мир, построенный на принципах справедливости, открывает новые возможности для борьбы с общими угрозами:При этом, по словам президента России, нынешняя глобалистская модель мира обречена, но США и их вассалы по-прежнему продолжают грубо вмешиваться во внутренние дела суверенных государств, организуют провокации, государственные перевороты, гражданские войны. Это делается в попытках отвлечь внимание своих граждан от острых социально-экономических проблем и с целью сохранить свое доминирование в мире. По этой же причине США разжигают конфликтный потенциал в Азии, Африке, Латинской Америке, спровоцировали и затягивают конфликт на Украине:Еще одна наглая демонстрация неуважения к суверенитету других стран — визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Таким образом Америка сознательно раскачивает ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе."Видим в этом тщательно спланированную провокацию", — заявил Путин.При этом на словах это "лицемерно объявляется необходимостью укрепления безопасности в Европе, однако на деле происходит как раз обратное":"Так называемый коллективный Запад целенаправленно разваливает систему европейской безопасности, сколачивает новые военные альянсы. Блок НАТО двигается на Восток, наращивает свою военную инфраструктуру, в том числе размещает системы противоракетной обороны и повышает ударные возможности наступательных сил".В этой связи одной из ключевых задач РФ Путин назвал восстановление уважения к международному праву, к его основополагающим нормам и принципам.

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), сша, политика