https://crimea.ria.ru/20220816/rossiya-prodolzhit-obespechivat-svoi-natsionalnye-interesny--putin-1124178597.html
Россия продолжит обеспечивать свои национальные интересны — Путин
Россия продолжит обеспечивать свои национальные интересны — Путин - РИА Новости Крым, 16.08.2022
Россия продолжит обеспечивать свои национальные интересны — Путин
Россия продолжит обеспечивать защиту своих национальных интересов и защищать союзников. Об этом заявил президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам X РИА Новости Крым, 16.08.2022
2022-08-16T11:22
2022-08-16T11:22
2022-08-16T11:22
владимир путин (политик)
сша
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ,16 авг - РИА Новости Крым. Россия продолжит обеспечивать защиту своих национальных интересов и защищать союзников. Об этом заявил президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам X Московской конференции по международной безопасности."Как и прежде, Россия будет активно, инициативно участвовать в такой согласованной совместной работе, вместе со своими союзниками, партнерами и единомышленниками совершенствовать действующие механизмы международной безопасности и создавать новые, последовательно укреплять национальные Вооруженные силы и другие структуры безопасности, повышая их оснащенность современным вооружением и военной техникой. Обеспечивать свои национальные интересы, а равно и защиту наших союзников, предпринимать другие шаги к построению более демократичного мира, где гарантированы права всех народов и культурно-цивилизационное многообразие", — сказал глава государства.Он подчеркнул, что новый многополярный мир, построенный на принципах справедливости, открывает новые возможности для борьбы с общими угрозами:При этом, по словам президента России, нынешняя глобалистская модель мира обречена, но США и их вассалы по-прежнему продолжают грубо вмешиваться во внутренние дела суверенных государств, организуют провокации, государственные перевороты, гражданские войны. Это делается в попытках отвлечь внимание своих граждан от острых социально-экономических проблем и с целью сохранить свое доминирование в мире. По этой же причине США разжигают конфликтный потенциал в Азии, Африке, Латинской Америке, спровоцировали и затягивают конфликт на Украине:Еще одна наглая демонстрация неуважения к суверенитету других стран — визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Таким образом Америка сознательно раскачивает ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе."Видим в этом тщательно спланированную провокацию", — заявил Путин.При этом на словах это "лицемерно объявляется необходимостью укрепления безопасности в Европе, однако на деле происходит как раз обратное":"Так называемый коллективный Запад целенаправленно разваливает систему европейской безопасности, сколачивает новые военные альянсы. Блок НАТО двигается на Восток, наращивает свою военную инфраструктуру, в том числе размещает системы противоракетной обороны и повышает ударные возможности наступательных сил".В этой связи одной из ключевых задач РФ Путин назвал восстановление уважения к международному праву, к его основополагающим нормам и принципам.
сша
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), сша, политика
Россия продолжит обеспечивать свои национальные интересны — Путин
РФ продолжит обеспечивать свои национальный интересы и защищать союзников
СИМФЕРОПОЛЬ,16 авг - РИА Новости Крым. Россия продолжит обеспечивать защиту своих национальных интересов и защищать союзников. Об этом заявил президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам X Московской конференции по международной безопасности.
"Как и прежде, Россия будет активно, инициативно участвовать в такой согласованной совместной работе, вместе со своими союзниками, партнерами и единомышленниками совершенствовать действующие механизмы международной безопасности и создавать новые, последовательно укреплять национальные Вооруженные силы и другие структуры безопасности, повышая их оснащенность современным вооружением и военной техникой. Обеспечивать свои национальные интересы, а равно и защиту наших союзников, предпринимать другие шаги к построению более демократичного мира, где гарантированы права всех народов и культурно-цивилизационное многообразие", — сказал глава государства.
Он подчеркнул, что новый многополярный мир, построенный на принципах справедливости, открывает новые возможности для борьбы с общими угрозами:
"Именно многополярный мир, построенный на международном праве, на более справедливых отношениях, открывает новые возможности для борьбы с общими угрозами. Среди них региональные конфликты и распространение оружия массового уничтожения, терроризм и киберпреступность".
При этом, по словам президента России, нынешняя глобалистская модель мира обречена, но США и их вассалы по-прежнему продолжают грубо вмешиваться во внутренние дела суверенных государств, организуют провокации, государственные перевороты, гражданские войны. Это делается в попытках отвлечь внимание своих граждан от острых социально-экономических проблем и с целью сохранить свое доминирование в мире. По этой же причине США разжигают конфликтный потенциал в Азии, Африке, Латинской Америке, спровоцировали и затягивают конфликт на Украине:
"Для удержания своей гегемонии Западу нужны конфликты. Именно поэтому они уготовили народу Украины судьбу пушечного мяса, реализовали проект анти-России, закрывали глаза на распространение неонацистской идеологии, на массовые убийства жителей Донбасса, накачивали и продолжают накачивать киевский режим вооружением, в том числе тяжелым", — пояснил президент.
Еще одна наглая демонстрация неуважения к суверенитету других стран — визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Таким образом Америка сознательно раскачивает ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
"Видим в этом тщательно спланированную провокацию", — заявил Путин.
При этом на словах это "лицемерно объявляется необходимостью укрепления безопасности в Европе, однако на деле происходит как раз обратное":
"Так называемый коллективный Запад целенаправленно разваливает систему европейской безопасности, сколачивает новые военные альянсы. Блок НАТО двигается на Восток, наращивает свою военную инфраструктуру, в том числе размещает системы противоракетной обороны и повышает ударные возможности наступательных сил".
В этой связи одной из ключевых задач РФ Путин назвал восстановление уважения к международному праву, к его основополагающим нормам и принципам.