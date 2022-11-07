https://crimea.ria.ru/20221107/sevastopolets-s-toporom-napal-na-sosedku-pensionerku-1125263972.html

Севастополец с топором напал на соседку-пенсионерку

Севастополец с топором напал на соседку-пенсионерку - РИА Новости Крым, 07.11.2022

Севастополец с топором напал на соседку-пенсионерку

В Севастополе оперативники задержали местного жителя, подозреваемого в разбойном нападении на 74-летнюю пенсионерку. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 07.11.2022

2022-11-07T15:56

2022-11-07T15:56

2022-11-07T15:56

происшествия

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе оперативники задержали местного жителя, подозреваемого в разбойном нападении на 74-летнюю пенсионерку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.В полицию поступило сообщение из больницы, куда с рубленой раной головы поступила пожилая женщина. Потерпевшая сообщила, что ее топором ударил сосед. Сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и хулиганство.Возбуждено уголовное дело. Злоумышленник задержан. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

https://crimea.ria.ru/20221013/kirpichom-po-golove-v-simferopole-retsidivist-pokalechil-znakomogo-1124853823.html

севастополь

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2022

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происшествия, севастополь