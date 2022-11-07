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Севастополец с топором напал на соседку-пенсионерку - РИА Новости Крым, 07.11.2022
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Севастополец с топором напал на соседку-пенсионерку
Севастополец с топором напал на соседку-пенсионерку - РИА Новости Крым, 07.11.2022
Севастополец с топором напал на соседку-пенсионерку
В Севастополе оперативники задержали местного жителя, подозреваемого в разбойном нападении на 74-летнюю пенсионерку. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 07.11.2022
2022-11-07T15:56
2022-11-07T15:56
происшествия
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе оперативники задержали местного жителя, подозреваемого в разбойном нападении на 74-летнюю пенсионерку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.В полицию поступило сообщение из больницы, куда с рубленой раной головы поступила пожилая женщина. Потерпевшая сообщила, что ее топором ударил сосед. Сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и хулиганство.Возбуждено уголовное дело. Злоумышленник задержан. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
https://crimea.ria.ru/20221013/kirpichom-po-golove-v-simferopole-retsidivist-pokalechil-znakomogo-1124853823.html
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происшествия, севастополь
Севастополец с топором напал на соседку-пенсионерку

Севастополец с топором напал на соседку-пенсионерку и украл у нее 500 рублей

15:56 07.11.2022
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе оперативники задержали местного жителя, подозреваемого в разбойном нападении на 74-летнюю пенсионерку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.
В полицию поступило сообщение из больницы, куда с рубленой раной головы поступила пожилая женщина. Потерпевшая сообщила, что ее топором ударил сосед. Сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемого, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и хулиганство.
"Предварительно установлено, что ночью к одинокой пенсионерке зашел ее 65-летний сосед, чтобы одолжить деньги для покупки спиртного. Получив отказ, он отправился домой, взял топор и вернулся к пожилой женщине с тем же требованием. Повторный отказ разозлил его и мужчина ударил пенсионерку, похитил из ее сумки 500 рублей, а затем скрылся. Добытые преступным путем деньги налетчик сразу потратил на алкоголь", - сообщили в МВД.
Возбуждено уголовное дело. Злоумышленник задержан. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
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