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12 лет на троих: банду крымчан отправили в колонию за ограбление ломбарда

12 лет на троих: банду крымчан отправили в колонию за ограбление ломбарда - РИА Новости Крым, 16.11.2023

12 лет на троих: банду крымчан отправили в колонию за ограбление ломбарда

Суд в Крыму приговорил троих молодых людей к различным срокам лишения свободы за ограбление ломбарда в Феодосии, в ходе которого были похищены деньги и... РИА Новости Крым, 16.11.2023

2023-11-16T16:29

2023-11-16T16:29

2023-11-16T16:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Суд в Крыму приговорил троих молодых людей к различным срокам лишения свободы за ограбление ломбарда в Феодосии, в ходе которого были похищены деньги и ювелирные изделия почти на 2,7 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Феодосийского городского суда.В декабре прошлого года злоумышленники договорились ограбить ломбард в феодосийском поселке Приморский.Для этого они в Белогорском районе арендовали автомобиль LADA Granta, на котором отправились на дело.Дождавшись темноты, двое мужчин проникли в помещение, третий остался за рулем авто. Один из нападавших попытался скрутить работницу ломбарда, но она вырвалась и попыталась сбежать. В дверях ее остановил ударом ноги третий злоумышленник.Выхватив у потерпевшей ключи от сейфа, грабители похитили 187 тысяч рублей и ювелирные изделия почти на 2,5 млн рублей.Всех участников налета впоследствии задержали правоохранители. У одного из них при обысках нашли 0,24 грамма мефедрона, у другого – 78 граммов марихуаны.При вынесении приговора суд учел личности подсудимых, смягчающие наказание обстоятельства, а также отсутствие отягчающих обстоятельств, говорится в сообщении.Одного из подсудимых приговорили к четырем с половиной годам, двух других – к четырем годам и одному месяцу лишения свободы каждому.Все осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.Приговор не вступил в законную силу.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин выжил после ограбления и двух покушений односельчанТроих крымчан осудили за грабеж в курортной ФеодосииЗадержаны участники многомиллионного ограбления в Севастополе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, феодосия, происшествия, суд, приговор, белогорский район, деньги