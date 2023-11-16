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12 лет на троих: банду крымчан отправили в колонию за ограбление ломбарда - РИА Новости Крым, 16.11.2023
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12 лет на троих: банду крымчан отправили в колонию за ограбление ломбарда
12 лет на троих: банду крымчан отправили в колонию за ограбление ломбарда - РИА Новости Крым, 16.11.2023
12 лет на троих: банду крымчан отправили в колонию за ограбление ломбарда
Суд в Крыму приговорил троих молодых людей к различным срокам лишения свободы за ограбление ломбарда в Феодосии, в ходе которого были похищены деньги и... РИА Новости Крым, 16.11.2023
2023-11-16T16:29
2023-11-16T16:30
новости крыма
феодосия
происшествия
суд
приговор
белогорский район
деньги
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Суд в Крыму приговорил троих молодых людей к различным срокам лишения свободы за ограбление ломбарда в Феодосии, в ходе которого были похищены деньги и ювелирные изделия почти на 2,7 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Феодосийского городского суда.В декабре прошлого года злоумышленники договорились ограбить ломбард в феодосийском поселке Приморский.Для этого они в Белогорском районе арендовали автомобиль LADA Granta, на котором отправились на дело.Дождавшись темноты, двое мужчин проникли в помещение, третий остался за рулем авто. Один из нападавших попытался скрутить работницу ломбарда, но она вырвалась и попыталась сбежать. В дверях ее остановил ударом ноги третий злоумышленник.Выхватив у потерпевшей ключи от сейфа, грабители похитили 187 тысяч рублей и ювелирные изделия почти на 2,5 млн рублей.Всех участников налета впоследствии задержали правоохранители. У одного из них при обысках нашли 0,24 грамма мефедрона, у другого – 78 граммов марихуаны.При вынесении приговора суд учел личности подсудимых, смягчающие наказание обстоятельства, а также отсутствие отягчающих обстоятельств, говорится в сообщении.Одного из подсудимых приговорили к четырем с половиной годам, двух других – к четырем годам и одному месяцу лишения свободы каждому.Все осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.Приговор не вступил в законную силу.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин выжил после ограбления и двух покушений односельчанТроих крымчан осудили за грабеж в курортной ФеодосииЗадержаны участники многомиллионного ограбления в Севастополе
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости крыма, феодосия, происшествия, суд, приговор, белогорский район, деньги
12 лет на троих: банду крымчан отправили в колонию за ограбление ломбарда

Трое крымчан получили сроки за ограбление ломбарда на 2,7 млн рублей

16:29 16.11.2023 (обновлено: 16:30 16.11.2023)
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичЛомбард
Ломбард - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. Суд в Крыму приговорил троих молодых людей к различным срокам лишения свободы за ограбление ломбарда в Феодосии, в ходе которого были похищены деньги и ювелирные изделия почти на 2,7 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Феодосийского городского суда.
В декабре прошлого года злоумышленники договорились ограбить ломбард в феодосийском поселке Приморский.
Для этого они в Белогорском районе арендовали автомобиль LADA Granta, на котором отправились на дело.
Дождавшись темноты, двое мужчин проникли в помещение, третий остался за рулем авто. Один из нападавших попытался скрутить работницу ломбарда, но она вырвалась и попыталась сбежать. В дверях ее остановил ударом ноги третий злоумышленник.
Выхватив у потерпевшей ключи от сейфа, грабители похитили 187 тысяч рублей и ювелирные изделия почти на 2,5 млн рублей.
Всех участников налета впоследствии задержали правоохранители. У одного из них при обысках нашли 0,24 грамма мефедрона, у другого – 78 граммов марихуаны.
При вынесении приговора суд учел личности подсудимых, смягчающие наказание обстоятельства, а также отсутствие отягчающих обстоятельств, говорится в сообщении.
Одного из подсудимых приговорили к четырем с половиной годам, двух других – к четырем годам и одному месяцу лишения свободы каждому.
Все осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу.
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Новости КрымаФеодосияПроисшествияСудПриговорБелогорский районДеньги
 
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