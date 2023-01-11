https://crimea.ria.ru/20230111/v-feodosii-naletchiki-vynesli-iz-lombarda-yuvelirku-na-dva-milliona-1126349125.html
В Феодосии налетчики вынесли из ломбарда ювелирку на два миллиона
В Феодосии налетчики вынесли из ломбарда ювелирку на два миллиона - РИА Новости Крым, 11.01.2023
В Феодосии налетчики вынесли из ломбарда ювелирку на два миллиона
В феодосийском поселке Приморский три 20-летних местных жителя ограбили ломбард и вынесли ювелирные украшения на два миллиона, а также 187 тысяч рублей... РИА Новости Крым, 11.01.2023
2023-01-11T18:38
2023-01-11T18:38
2023-01-11T18:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В феодосийском поселке Приморский три 20-летних местных жителя ограбили ломбард и вынесли ювелирные украшения на два миллиона, а также 187 тысяч рублей наличными. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, к ограблению они готовились заранее, однако все равно попались.По данным полиции, задумав ограбление, злоумышленники арендовали машину в Белогорском районе Крыма, замазали номера грязью, надели маски и строительные перчатки, и, выбрав момент в конце рабочего дня, когда кассир ломбарда выходила из помещения, ворвались внутрь.По данным полиции, за краденные драгоценности сообщники получили около 400 тыс. рублей в комиссионных магазинах. Однако потратить успели только половину, поскольку были задержаны сотрудниками уголовного розыска при поддержке отряда специального назначения. Двоих "взяли" на трассе в феодосийском селе Береговом, третьего – по месту временного проживания в Симферополе. При задержании у них изъяли всю похищенную наличность и половину денег от продажи ювелирных изделий. В отношении налетчиков возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ. Сейчас все трое находятся под стражей.Ранее трое феодосийцев ограбили мужчину, с которым познакомились в кафе. Злоумышленники предложили подвезти нового знакомого на своей машине, но по дороге избили и отобрали барсетку. Читайте также на РИА Новости Крым:Разбой в Севастополе: мужчина с пилой и в маске ограбил цветочный магазинБездомный в Симферополе избил и ограбил случайного знакомогоКрымчанин выжил после ограбления и двух покушений односельчан
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В Феодосии налетчики вынесли из ломбарда ювелирку на два миллиона
Три феодосийца вынесли из ломбарда ювелирку на два млн и еще почти 200 тыс. рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В феодосийском поселке Приморский три 20-летних местных жителя ограбили ломбард и вынесли ювелирные украшения на два миллиона, а также 187 тысяч рублей наличными. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, к ограблению они готовились заранее, однако все равно попались.
По данным полиции, задумав ограбление, злоумышленники арендовали машину в Белогорском районе Крыма, замазали номера грязью, надели маски и строительные перчатки, и, выбрав момент в конце рабочего дня, когда кассир ломбарда выходила из помещения, ворвались внутрь.
"Один из них стал удерживать женщину, которая от испуга выронила ключи. В это время напарник проник в комнату с сейфом, где, используя подобранные ключи, вскрыл его. Третий соучастник ожидал подельников в машине. Забрав из сейфа деньги и ювелирные украшения, налетчики направились в Симферополь, где снимали квартиру. Поделив награбленное, разъехались", – уточнили детали преступления в полиции.
По данным полиции, за краденные драгоценности сообщники получили около 400 тыс. рублей в комиссионных магазинах. Однако потратить успели только половину, поскольку были задержаны сотрудниками уголовного розыска при поддержке отряда специального назначения.
Двоих "взяли" на трассе в феодосийском селе Береговом, третьего – по месту временного проживания в Симферополе. При задержании у них изъяли всю похищенную наличность и половину денег от продажи ювелирных изделий. В отношении налетчиков возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ. Сейчас все трое находятся под стражей.
Ранее трое феодосийцев ограбили мужчину, с которым познакомились в кафе
. Злоумышленники предложили подвезти нового знакомого на своей машине, но по дороге избили и отобрали барсетку.
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