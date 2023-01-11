Рейтинг@Mail.ru
В Феодосии налетчики вынесли из ломбарда ювелирку на два миллиона - РИА Новости Крым, 11.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230111/v-feodosii-naletchiki-vynesli-iz-lombarda-yuvelirku-na-dva-milliona-1126349125.html
В Феодосии налетчики вынесли из ломбарда ювелирку на два миллиона
В Феодосии налетчики вынесли из ломбарда ювелирку на два миллиона - РИА Новости Крым, 11.01.2023
В Феодосии налетчики вынесли из ломбарда ювелирку на два миллиона
В феодосийском поселке Приморский три 20-летних местных жителя ограбили ломбард и вынесли ювелирные украшения на два миллиона, а также 187 тысяч рублей... РИА Новости Крым, 11.01.2023
2023-01-11T18:38
2023-01-11T18:29
происшествия
крым
феодосия
общество
новости
новости крыма
мвд по республике крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725032_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_86a0d9b68d7b5fcc0460d64a6ec454a5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В феодосийском поселке Приморский три 20-летних местных жителя ограбили ломбард и вынесли ювелирные украшения на два миллиона, а также 187 тысяч рублей наличными. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, к ограблению они готовились заранее, однако все равно попались.По данным полиции, задумав ограбление, злоумышленники арендовали машину в Белогорском районе Крыма, замазали номера грязью, надели маски и строительные перчатки, и, выбрав момент в конце рабочего дня, когда кассир ломбарда выходила из помещения, ворвались внутрь.По данным полиции, за краденные драгоценности сообщники получили около 400 тыс. рублей в комиссионных магазинах. Однако потратить успели только половину, поскольку были задержаны сотрудниками уголовного розыска при поддержке отряда специального назначения. Двоих "взяли" на трассе в феодосийском селе Береговом, третьего – по месту временного проживания в Симферополе. При задержании у них изъяли всю похищенную наличность и половину денег от продажи ювелирных изделий. В отношении налетчиков возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ. Сейчас все трое находятся под стражей.Ранее трое феодосийцев ограбили мужчину, с которым познакомились в кафе. Злоумышленники предложили подвезти нового знакомого на своей машине, но по дороге избили и отобрали барсетку. Читайте также на РИА Новости Крым:Разбой в Севастополе: мужчина с пилой и в маске ограбил цветочный магазинБездомный в Симферополе избил и ограбил случайного знакомогоКрымчанин выжил после ограбления и двух покушений односельчан
крым
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725032_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_18e6a02940be3f4667e43864102592a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, крым, феодосия, общество, новости, новости крыма, мвд по республике крым
В Феодосии налетчики вынесли из ломбарда ювелирку на два миллиона

Три феодосийца вынесли из ломбарда ювелирку на два млн и еще почти 200 тыс. рублей

18:38 11.01.2023
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В феодосийском поселке Приморский три 20-летних местных жителя ограбили ломбард и вынесли ювелирные украшения на два миллиона, а также 187 тысяч рублей наличными. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, к ограблению они готовились заранее, однако все равно попались.
По данным полиции, задумав ограбление, злоумышленники арендовали машину в Белогорском районе Крыма, замазали номера грязью, надели маски и строительные перчатки, и, выбрав момент в конце рабочего дня, когда кассир ломбарда выходила из помещения, ворвались внутрь.
"Один из них стал удерживать женщину, которая от испуга выронила ключи. В это время напарник проник в комнату с сейфом, где, используя подобранные ключи, вскрыл его. Третий соучастник ожидал подельников в машине. Забрав из сейфа деньги и ювелирные украшения, налетчики направились в Симферополь, где снимали квартиру. Поделив награбленное, разъехались", – уточнили детали преступления в полиции.
По данным полиции, за краденные драгоценности сообщники получили около 400 тыс. рублей в комиссионных магазинах. Однако потратить успели только половину, поскольку были задержаны сотрудниками уголовного розыска при поддержке отряда специального назначения.
Двоих "взяли" на трассе в феодосийском селе Береговом, третьего – по месту временного проживания в Симферополе. При задержании у них изъяли всю похищенную наличность и половину денег от продажи ювелирных изделий. В отношении налетчиков возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ. Сейчас все трое находятся под стражей.
Ранее трое феодосийцев ограбили мужчину, с которым познакомились в кафе. Злоумышленники предложили подвезти нового знакомого на своей машине, но по дороге избили и отобрали барсетку.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Разбой в Севастополе: мужчина с пилой и в маске ограбил цветочный магазин
Бездомный в Симферополе избил и ограбил случайного знакомого
Крымчанин выжил после ограбления и двух покушений односельчан
 
ПроисшествияКрымФеодосияОбществоНовостиНовости КрымаМВД по Республике Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:02Пьяный керчанин пытался угнать ВАЗ, но потерпел фиаско
19:57Адвокат Томас указал на опасность и абсурдность обвинения Марата Касема
19:41Крупнейшие за пятилетку: на Солнце фиксируют мощные вспышки
19:15Ключевой пункт: что значит для российских войск взятие Соледара
18:56Отменят ли Крещенские купания в Крыму из-за гриппа
18:38В Феодосии налетчики вынесли из ломбарда ювелирку на два миллиона
18:37Шойгу сменил командующего группировкой войск в СВО
18:24Утвержден размер среднего прожиточного минимума для новых территорий
18:18В Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности
17:39В России утвердили минимальный размер оплаты труда для новых регионов
17:18Бездомный в Симферополе избил и ограбил случайного знакомого
16:41Хуснуллин: объемы строительства в РФ за год выросли не менее чем на 6%
16:32Автопарк скорой помощи в новых регионах обновлен наполовину
15:42ВСУ атаковали Белгородскую область – повреждены жилые дома и ЛЭП
15:37Путин назвал шесть приоритетных направлений для России
15:27"Аэрофлот" получит более 60 новых самолетов до 2025 года
15:24Все проблемы по обеспечению участвующих в СВО частей будут решены – Путин
15:21В праздники через онлайн-сервис РНКБ купили около 1300 билетов на автобус
15:09Путин: с Россией в 2022 году не произошло ничего, что предрекал противник
15:00Аксенов наградил бойцов из Крыма
Лента новостейМолния