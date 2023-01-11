https://crimea.ria.ru/20230111/v-feodosii-naletchiki-vynesli-iz-lombarda-yuvelirku-na-dva-milliona-1126349125.html

В Феодосии налетчики вынесли из ломбарда ювелирку на два миллиона

В Феодосии налетчики вынесли из ломбарда ювелирку на два миллиона - РИА Новости Крым, 11.01.2023

В Феодосии налетчики вынесли из ломбарда ювелирку на два миллиона

В феодосийском поселке Приморский три 20-летних местных жителя ограбили ломбард и вынесли ювелирные украшения на два миллиона, а также 187 тысяч рублей... РИА Новости Крым, 11.01.2023

2023-01-11T18:38

2023-01-11T18:38

2023-01-11T18:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В феодосийском поселке Приморский три 20-летних местных жителя ограбили ломбард и вынесли ювелирные украшения на два миллиона, а также 187 тысяч рублей наличными. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, к ограблению они готовились заранее, однако все равно попались.По данным полиции, задумав ограбление, злоумышленники арендовали машину в Белогорском районе Крыма, замазали номера грязью, надели маски и строительные перчатки, и, выбрав момент в конце рабочего дня, когда кассир ломбарда выходила из помещения, ворвались внутрь.По данным полиции, за краденные драгоценности сообщники получили около 400 тыс. рублей в комиссионных магазинах. Однако потратить успели только половину, поскольку были задержаны сотрудниками уголовного розыска при поддержке отряда специального назначения. Двоих "взяли" на трассе в феодосийском селе Береговом, третьего – по месту временного проживания в Симферополе. При задержании у них изъяли всю похищенную наличность и половину денег от продажи ювелирных изделий. В отношении налетчиков возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ. Сейчас все трое находятся под стражей.Ранее трое феодосийцев ограбили мужчину, с которым познакомились в кафе. Злоумышленники предложили подвезти нового знакомого на своей машине, но по дороге избили и отобрали барсетку. Читайте также на РИА Новости Крым:Разбой в Севастополе: мужчина с пилой и в маске ограбил цветочный магазинБездомный в Симферополе избил и ограбил случайного знакомогоКрымчанин выжил после ограбления и двух покушений односельчан

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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