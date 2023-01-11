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Бездомный в Симферополе избил и ограбил случайного знакомого

Бездомный в Симферополе избил и ограбил случайного знакомого - РИА Новости Крым, 11.01.2023

Бездомный в Симферополе избил и ограбил случайного знакомого

В Симферополе бездомный познакомился со случайным прохожим, а после совместного распития спиртного избил и ограбил нового знакомца. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 11.01.2023

2023-01-11T17:18

2023-01-11T17:18

2023-01-11T17:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе бездомный познакомился со случайным прохожим, а после совместного распития спиртного избил и ограбил нового знакомца. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.Установлено, что 54-летний житель крымской столицы познакомился возле железнодорожного вокзала с 30-летним мужчиной без определенного места жительства. Мужчины вместе распивали спиртное. Кода горячительное закончилось, они пошли в магазин.По горячим следам сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый 30-летний мужчина, не имеющий определенного места жительства. Задержанный пояснил, что на преступление его толкнула потребность в деньгах. Из похищенных вещей он оставил себе крестик и иконку, остальное выбросил.По факту произошедшего возбуждено уголовное. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, ему грозит до восьми лет лишения свободы.Ранее Кировский районный суд вынес приговор троим жителям Феодосии, которые вывезли за город и ограбили туриста.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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