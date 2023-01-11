Рейтинг@Mail.ru
Бездомный в Симферополе избил и ограбил случайного знакомого - РИА Новости Крым, 11.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230111/bezdomnyy-v-simferopole-izbil-i-ograbil-sluchaynogo-znakomogo-1126347689.html
Бездомный в Симферополе избил и ограбил случайного знакомого
Бездомный в Симферополе избил и ограбил случайного знакомого - РИА Новости Крым, 11.01.2023
Бездомный в Симферополе избил и ограбил случайного знакомого
В Симферополе бездомный познакомился со случайным прохожим, а после совместного распития спиртного избил и ограбил нового знакомца. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 11.01.2023
2023-01-11T17:18
2023-01-11T17:18
происшествия
мвд по республике крым
общество
крым
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/07/1121968511_0:52:1920:1132_1920x0_80_0_0_a41505146f5e84aebd03be96b881b3b1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе бездомный познакомился со случайным прохожим, а после совместного распития спиртного избил и ограбил нового знакомца. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.Установлено, что 54-летний житель крымской столицы познакомился возле железнодорожного вокзала с 30-летним мужчиной без определенного места жительства. Мужчины вместе распивали спиртное. Кода горячительное закончилось, они пошли в магазин.По горячим следам сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый 30-летний мужчина, не имеющий определенного места жительства. Задержанный пояснил, что на преступление его толкнула потребность в деньгах. Из похищенных вещей он оставил себе крестик и иконку, остальное выбросил.По факту произошедшего возбуждено уголовное. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, ему грозит до восьми лет лишения свободы.Ранее Кировский районный суд вынес приговор троим жителям Феодосии, которые вывезли за город и ограбили туриста.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/07/1121968511_168:0:1875:1280_1920x0_80_0_0_ec279139c7d81d5fcce0c26e98337b6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, мвд по республике крым, общество, крым, новости, новости крыма
Бездомный в Симферополе избил и ограбил случайного знакомого

Сначала пили, потом били: как симферопольца ограбил случайный собутыльник

17:18 11.01.2023
 
© annabel_p-9567525/pixabayАгрессия
Агрессия
© annabel_p-9567525/pixabay
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе бездомный познакомился со случайным прохожим, а после совместного распития спиртного избил и ограбил нового знакомца. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Установлено, что 54-летний житель крымской столицы познакомился возле железнодорожного вокзала с 30-летним мужчиной без определенного места жительства. Мужчины вместе распивали спиртное. Кода горячительное закончилось, они пошли в магазин.
"В подземном переходе новый знакомый ударил потерпевшего по голове. Последний потерял сознание. Когда мужчина пришел в себя, то обнаружил пропажу барсетки и ювелирных украшений", – сообщили в ведомстве.
По горячим следам сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый 30-летний мужчина, не имеющий определенного места жительства. Задержанный пояснил, что на преступление его толкнула потребность в деньгах. Из похищенных вещей он оставил себе крестик и иконку, остальное выбросил.
По факту произошедшего возбуждено уголовное. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Ранее Кировский районный суд вынес приговор троим жителям Феодосии, которые вывезли за город и ограбили туриста.
ПроисшествияМВД по Республике КрымОбществоКрымНовостиНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:18В Севастополе продлили высокий уровень террористической опасности
17:39В России утвердили минимальный размер оплаты труда для новых регионов
17:18Бездомный в Симферополе избил и ограбил случайного знакомого
16:41Хуснуллин: объемы строительства в РФ за год выросли не менее чем на 6%
16:32Автопарк скорой помощи в новых регионах обновлен наполовину
15:42ВСУ атаковали Белгородскую область – повреждены жилые дома и ЛЭП
15:37Путин назвал шесть приоритетных направлений для России
15:27"Аэрофлот" получит более 60 новых самолетов до 2025 года
15:24Все проблемы по обеспечению участвующих в СВО частей будут решены – Путин
15:21В праздники через онлайн-сервис РНКБ купили около 1300 билетов на автобус
15:09Путин: с Россией в 2022 году не произошло ничего, что предрекал противник
15:00Аксенов наградил бойцов из Крыма
14:55Первое в этом году совещание Путина с правительством – видео
14:31Крымчанин убил приятеля из-за пропавшего смартфона – приговор суда
14:25Взятие Соледара и Марьинки: продолжится ли отступление ВСУ из Донбасса
14:10Сбитый штурмовик и уничтоженные "Гвоздики": работа авиации в зоне СВО
13:57Неразорвавшуюся авиабомбу нашли возле жилых домов в Севастополе
13:47Бойцы армии России разбили четыре группы украинских диверсантов в ЛНР
13:32Российские военные блокировали Соледар с севера и юга
12:56Ситуация с поставками лекарств в аптеки Крыма – данные Минздрава
Лента новостейМолния