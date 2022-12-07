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Крымчанин выжил после ограбления и двух покушений односельчан - РИА Новости Крым, 07.12.2022
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Крымчанин выжил после ограбления и двух покушений односельчан
Крымчанин выжил после ограбления и двух покушений односельчан - РИА Новости Крым, 07.12.2022
Крымчанин выжил после ограбления и двух покушений односельчан
Кировский районный суд приговорил к пяти годам заключения крымчанина, который пытался убить человека, чтобы скрыть преступление своего родственника. Об этом... РИА Новости Крым, 07.12.2022
2022-12-07T14:45
2022-12-07T14:45
прокуратура республики крым
крым
происшествия
общество
кировский районный суд крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Кировский районный суд приговорил к пяти годам заключения крымчанина, который пытался убить человека, чтобы скрыть преступление своего родственника. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.Суд установил ход событий, которые происходили в селе Шубино Кировского района Крыма в марте этого года.Подсудимый пошел в дом к потерпевшему и увидел, что мужчина жив. Тогда он взял кухонный нож и ударил потерпевшего в шею. Таким образов он хотел скрыть преступления своего родственника.К счастью, раненому мужчине была своевременно оказано медицинская помощь, что спасло его от неминуемой гибели.Рассмотрев дело по существу, суд приговорил обвиняемого к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, родственник осужденного получил срок за разбой.Ранее в Белогорском районе Крыма мужчина с ножом напал на женщину в ее доме, избил ее и похитил личные вещи и деньги.
https://crimea.ria.ru/20221121/izbil-i-ograbil-krymchanin-osuzhden-za-razboynoe-napadenie-na-zhenschinu-1125468715.html
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РИА Новости Крым
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прокуратура республики крым, крым, происшествия, общество, кировский районный суд крыма
Крымчанин выжил после ограбления и двух покушений односельчан

Крымчанин пытался убить соседа, чтобы скрыть преступление родственника

14:45 07.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоЗдание прокуратуры Республики Крым
Здание прокуратуры Республики Крым - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Кировский районный суд приговорил к пяти годам заключения крымчанина, который пытался убить человека, чтобы скрыть преступление своего родственника. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.
Суд установил ход событий, которые происходили в селе Шубино Кировского района Крыма в марте этого года.

"39-летний крымчанин узнал, что его родственник похитил какие-то вещи у односельчанина. Чтобы скрыть преступление, он также нанес потерпевшему повреждения, от которых мужчина мог умереть", – сообщили в ведомстве.

Подсудимый пошел в дом к потерпевшему и увидел, что мужчина жив. Тогда он взял кухонный нож и ударил потерпевшего в шею. Таким образов он хотел скрыть преступления своего родственника.
К счастью, раненому мужчине была своевременно оказано медицинская помощь, что спасло его от неминуемой гибели.
Рассмотрев дело по существу, суд приговорил обвиняемого к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, родственник осужденного получил срок за разбой.
Ранее в Белогорском районе Крыма мужчина с ножом напал на женщину в ее доме, избил ее и похитил личные вещи и деньги.
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