https://crimea.ria.ru/20221207/krymchanin-vyzhil-posle-ogrableniya-i-dvukh-pokusheniy-odnoselchan-1125733836.html

Крымчанин выжил после ограбления и двух покушений односельчан

Крымчанин выжил после ограбления и двух покушений односельчан - РИА Новости Крым, 07.12.2022

Крымчанин выжил после ограбления и двух покушений односельчан

Кировский районный суд приговорил к пяти годам заключения крымчанина, который пытался убить человека, чтобы скрыть преступление своего родственника. Об этом... РИА Новости Крым, 07.12.2022

2022-12-07T14:45

2022-12-07T14:45

2022-12-07T14:45

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происшествия

общество

кировский районный суд крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Кировский районный суд приговорил к пяти годам заключения крымчанина, который пытался убить человека, чтобы скрыть преступление своего родственника. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.Суд установил ход событий, которые происходили в селе Шубино Кировского района Крыма в марте этого года.Подсудимый пошел в дом к потерпевшему и увидел, что мужчина жив. Тогда он взял кухонный нож и ударил потерпевшего в шею. Таким образов он хотел скрыть преступления своего родственника.К счастью, раненому мужчине была своевременно оказано медицинская помощь, что спасло его от неминуемой гибели.Рассмотрев дело по существу, суд приговорил обвиняемого к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, родственник осужденного получил срок за разбой.Ранее в Белогорском районе Крыма мужчина с ножом напал на женщину в ее доме, избил ее и похитил личные вещи и деньги.

https://crimea.ria.ru/20221121/izbil-i-ograbil-krymchanin-osuzhden-za-razboynoe-napadenie-na-zhenschinu-1125468715.html

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прокуратура республики крым, крым, происшествия, общество, кировский районный суд крыма