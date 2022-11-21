https://crimea.ria.ru/20221121/izbil-i-ograbil-krymchanin-osuzhden-za-razboynoe-napadenie-na-zhenschinu-1125468715.html
Избил и ограбил: крымчанин осужден за разбойное нападение на женщину
Избил и ограбил: крымчанин осужден за разбойное нападение на женщину - РИА Новости Крым, 21.11.2022
Избил и ограбил: крымчанин осужден за разбойное нападение на женщину
В Белогорском районе Крыма мужчина с ножом напал на жительницу села в ее же доме и ограбил. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым. РИА Новости Крым, 21.11.2022
2022-11-21T13:16
2022-11-21T13:16
2022-11-21T13:16
крым
прокуратура республики крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма мужчина с ножом напал на жительницу села в ее же доме и ограбил. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.Установлено, что в апреле 2022 года в одно из домовладений в селе Литвиненково с целью ограбления проник неизвестный. Он был застигнут хозяйкой дома.В прокуратуре отметили, что крымчанин был не однократно судим и более 30 лет провел в местах лишения свободы. Избежать наказания ему не удалось и в этот раз. Злоумышленника задержали и возбудили уголовное дело.Обвиняемого приговорили к семи годам лишения свободы, он проведет их в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.Ранее в Севастополе на 6,5 лет осудили местного жителя за разбой и грабежи в составе группы.
https://crimea.ria.ru/20220721/izbil-vazoy-i-ograbil-pensionerku-v-krymu-osudyat-zhitelya-tatarstana-1123912635.html
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крым, прокуратура республики крым, происшествия
Избил и ограбил: крымчанин осужден за разбойное нападение на женщину
Рецидивист с 30-летним стажем ограбил и избил женщину в ее собственном доме: приговор суда
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В Белогорском районе Крыма мужчина с ножом напал на жительницу села в ее же доме и ограбил. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.
Установлено, что в апреле 2022 года в одно из домовладений в селе Литвиненково с целью ограбления проник неизвестный. Он был застигнут хозяйкой дома.
"Мужчина избил ее, после чего, угрожая ножом, потребовал передать ему находящиеся у потерпевшей денежные средства. Женщина передала ему 10 тысяч рублей, после чего с похищенными денежными средствами и обнаруженным в доме имуществом мужчина скрылся с места совершения преступления", - говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что крымчанин был не однократно судим и более 30 лет провел в местах лишения свободы. Избежать наказания ему не удалось и в этот раз. Злоумышленника задержали и возбудили уголовное дело.
Обвиняемого приговорили к семи годам лишения свободы, он проведет их в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.