https://crimea.ria.ru/20221118/v-sevastopole-grabitel-i-razboynik-poluchil-65-let--1125436898.html
В Севастополе грабитель и разбойник получил 6,5 лет
В Севастополе грабитель и разбойник получил 6,5 лет - РИА Новости Крым, 18.11.2022
В Севастополе грабитель и разбойник получил 6,5 лет
В Севастополе на 6,5 лет осудили местного жителя, совершавшего разбойные нападения с оружием, грабежи и вымогательства в составе организованной преступной... РИА Новости Крым, 18.11.2022
2022-11-18T16:28
2022-11-18T16:28
2022-11-18T16:28
севастополь
происшествия
прокуратура города севастополя
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СЕВАСТОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе на 6,5 лет осудили местного жителя, совершавшего разбойные нападения с оружием, грабежи и вымогательства в составе организованной преступной группы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.Обвинительный приговор вынесли севастопольцу 1993 года рождения.По данным следствия, будучи членом организованной группы, мужчина совершал преступления в Севастополе в 2017-2018 годах. В их числе вымогательство и разбойное нападение на граждан "под предлогом их причастности к незаконному обороту наркотических средств".Расследование провели сотрудники ГСУ СК РФ по РК Крыму и Севастополю. Вердикт вынес Балаклавский районный суд."С учетом мнения государственного обвинителя и активного способствования виновного лица органам следствия в изобличении иных участников преступлений, суд назначил мужчине наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", – сообщили в ведомстве.Уточняется, что приговор в законную силу еще не вступил. Рассмотрение уголовного дела, фигурантами которого являются остальные участники организованной группы, продолжается.Ранее сообщалось, что двое крымчан пойдут под суд за нападение и грабеж подростка.
https://crimea.ria.ru/20221118/sevastopolets-soznalsya-v-ubiystve-sozhitelnitsy-v-pyanom-ugare-1125431828.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, происшествия, прокуратура города севастополя
В Севастополе грабитель и разбойник получил 6,5 лет
В Севастополе на 6,5 лет осудили местного жителя за разбой и грабежи в составе группы
СЕВАСТОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе на 6,5 лет осудили местного жителя, совершавшего разбойные нападения с оружием, грабежи и вымогательства в составе организованной преступной группы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Обвинительный приговор вынесли севастопольцу 1993 года рождения.
По данным следствия, будучи членом организованной группы, мужчина совершал преступления в Севастополе в 2017-2018 годах. В их числе вымогательство и разбойное нападение на граждан "под предлогом их причастности к незаконному обороту наркотических средств".
"Кроме того, мужчина участвовал в совершении грабежей, похитив автомобиль и телефон", – уточнили в прокуратуре.
Расследование провели сотрудники ГСУ СК РФ по РК Крыму и Севастополю. Вердикт вынес Балаклавский районный суд.
"С учетом мнения государственного обвинителя и активного способствования виновного лица органам следствия в изобличении иных участников преступлений, суд назначил мужчине наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", – сообщили в ведомстве.
Уточняется, что приговор в законную силу еще не вступил. Рассмотрение уголовного дела, фигурантами которого являются остальные участники организованной группы, продолжается.
Ранее сообщалось
, что двое крымчан пойдут под суд за нападение и грабеж подростка.