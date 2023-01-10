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Разбой в Севастополе: мужчина с пилой и в маске ограбил цветочный магазин
Разбой в Севастополе: мужчина с пилой и в маске ограбил цветочный магазин - РИА Новости Крым, 10.01.2023
Разбой в Севастополе: мужчина с пилой и в маске ограбил цветочный магазин
В Севастополе задержали 35-летнего мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на цветочный магазин. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города. РИА Новости Крым, 10.01.2023
2023-01-10T21:28
2023-01-10T21:28
2023-01-10T21:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе задержали 35-летнего мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на цветочный магазин. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.Отмечается, что местный житель заранее спланировал преступление. Мужчина скрыл лицо за медицинской маской, зашел в цветочный павильон и под угрозой расправы потребовал у девушки-продавца отдать ему деньги из кассы.Злоумышленника вычислили и задержали. В ходе обыска в его доме нашли ручную пилу, которой он угрожал потерпевшей.Возбуждено уголовное дело. За разбой севастопольцу грозит до десяти лет лишения свободы. Его заключили под стражу.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе женщина трижды за ночь пыталась обокрасть магазинОдухотворение: рецидивистка из Крыма украла в Москве духов на 80 00013-я ходка: в Севастополе "гастролеры" обокрали кладбище и попались
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севастополь, происшествия, полиция севастополя, общество, крым, новости крыма
Разбой в Севастополе: мужчина с пилой и в маске ограбил цветочный магазин
В Севастополе мужчина с пилой и в маске ограбил цветочный магазин на 11 тысяч рублей