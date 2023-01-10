https://crimea.ria.ru/20230110/razboy-v-sevastopole-muzhchina-s-piloy-i-v-maske-ograbil-tsvetochnyy-magazin-1126324566.html

Разбой в Севастополе: мужчина с пилой и в маске ограбил цветочный магазин

Разбой в Севастополе: мужчина с пилой и в маске ограбил цветочный магазин - РИА Новости Крым, 10.01.2023

Разбой в Севастополе: мужчина с пилой и в маске ограбил цветочный магазин

В Севастополе задержали 35-летнего мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на цветочный магазин. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города. РИА Новости Крым, 10.01.2023

2023-01-10T21:28

2023-01-10T21:28

2023-01-10T21:28

севастополь

происшествия

полиция севастополя

общество

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/18/1123320971_0:61:3068:1787_1920x0_80_0_0_746ac2b7a32b035154ef60f22376e2cf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе задержали 35-летнего мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на цветочный магазин. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.Отмечается, что местный житель заранее спланировал преступление. Мужчина скрыл лицо за медицинской маской, зашел в цветочный павильон и под угрозой расправы потребовал у девушки-продавца отдать ему деньги из кассы.Злоумышленника вычислили и задержали. В ходе обыска в его доме нашли ручную пилу, которой он угрожал потерпевшей.Возбуждено уголовное дело. За разбой севастопольцу грозит до десяти лет лишения свободы. Его заключили под стражу.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе женщина трижды за ночь пыталась обокрасть магазинОдухотворение: рецидивистка из Крыма украла в Москве духов на 80 00013-я ходка: в Севастополе "гастролеры" обокрали кладбище и попались

https://crimea.ria.ru/20221230/v-sevastopole-19-letniy-vynes-300-tysyach-iz-neskolkikh-magazinov-i-aptek-1126206789.html

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия, полиция севастополя, общество, крым, новости крыма