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Черноморский флот уничтожил 11 безэкипажных катеров ВСУ
Черноморский флот уничтожил 11 безэкипажных катеров ВСУ - РИА Новости Крым, 03.01.2025
Черноморский флот уничтожил 11 безэкипажных катеров ВСУ
Силами ЧФ за неделю уничтожены 11 безэкипажных катеров, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.01.2025
2025-01-03T12:31
2025-01-03T12:31
2025-01-03T12:41
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
крым
новости
всу (вооруженные силы украины)
безэкипажные катера
беспилотные катера
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Силами ЧФ за неделю уничтожены 11 безэкипажных катеров, сообщило в пятницу Минобороны РФ.Также средства ПВО за неделю сбили 559 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, украинские самолет Су-27, три авиабомбы Hammer, 33 снаряда HIMARS и "Ураган", сообщили в Минобороны."Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет Су-27 воздушных сил Украины, три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 33 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS производства США и "Ураган", а также 559 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бои за Курскую область: ВСУ потеряли еще около 500 боевиков за суткиНовости СВО: украинские войска потеряли более 1000 боевиков за суткиПотери ВСУ за сутки: уничтожены еще почти 1500 боевиков
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армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), крым, новости, всу (вооруженные силы украины), безэкипажные катера, беспилотные катера, министерство обороны рф
Черноморский флот уничтожил 11 безэкипажных катеров ВСУ
Черноморский флот уничтожил за неделю 11 безэкипажных катеров ВСУ
12:31 03.01.2025 (обновлено: 12:41 03.01.2025)