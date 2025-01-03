https://crimea.ria.ru/20250103/chernomorskiy-flot-unichtozhil-11-bezekipazhnykh-katerov-1143076817.html

Черноморский флот уничтожил 11 безэкипажных катеров ВСУ

Черноморский флот уничтожил 11 безэкипажных катеров ВСУ - РИА Новости Крым, 03.01.2025

Черноморский флот уничтожил 11 безэкипажных катеров ВСУ

Силами ЧФ за неделю уничтожены 11 безэкипажных катеров, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 03.01.2025

2025-01-03T12:31

2025-01-03T12:31

2025-01-03T12:41

армия и флот

чф рф (черноморский флот российской федерации)

крым

новости

всу (вооруженные силы украины)

безэкипажные катера

беспилотные катера

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. Силами ЧФ за неделю уничтожены 11 безэкипажных катеров, сообщило в пятницу Минобороны РФ.Также средства ПВО за неделю сбили 559 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, украинские самолет Су-27, три авиабомбы Hammer, 33 снаряда HIMARS и "Ураган", сообщили в Минобороны."Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет Су-27 воздушных сил Украины, три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 33 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS производства США и "Ураган", а также 559 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бои за Курскую область: ВСУ потеряли еще около 500 боевиков за суткиНовости СВО: украинские войска потеряли более 1000 боевиков за суткиПотери ВСУ за сутки: уничтожены еще почти 1500 боевиков

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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