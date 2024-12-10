https://crimea.ria.ru/20241210/investory-v-krymu-dolzhny-uchityvat-kadrovyy-potentsial-regiona--vlasti-1142537330.html

Инвесторы в Крыму должны учитывать кадровый потенциал региона – власти

Инвесторы в Крыму должны учитывать кадровый потенциал региона – власти - РИА Новости Крым, 10.12.2024

Инвесторы в Крыму должны учитывать кадровый потенциал региона – власти

Инвесторы сегодня очень активно интересуются Крымом, однако при рассмотрении тех или иных проектов необходимо учитывать кадровую ситуацию в регионе. Об этом в... РИА Новости Крым, 10.12.2024

2024-12-10T21:32

2024-12-10T21:32

2024-12-10T21:40

владимир константинов

радио "спутник в крыму"

крым

инвестиции

новости крыма

государственный совет рк (госсовет)

трудоустройство

трудоустройство в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Инвесторы сегодня очень активно интересуются Крымом, однако при рассмотрении тех или иных проектов необходимо учитывать кадровую ситуацию в регионе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.По словам Константинова, сегодня республика испытывает острую нехватку рабочих рук в ряде сфер, в том числе в сельском хозяйстве, строительстве, курортно-туристической отрасли. И это необходимо учитывать как потенциальным инвесторам, так и властям региона.5 декабря в Уфе состоялся шестой Ялтинский международный экономический форум. По его итогам Крым подписал девять соглашений и меморандумов по реализации инвестсоглашений на общую сумму более 37 миллиардов рублей. Ключевые направления планируемых проектов – промышленное производство, туризм и жилищное строительство. В частности, будут реализованы инвестиционные проекты по созданию жилого комплекса в Судаке за 18 млрд рублей, а также туристического комплекса стоимостью более 4 млрд рублей.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымскими винами на ЯМЭФ заинтересовались крупные дистрибьюторыАксенов: преодоление санкционных барьеров – одна из задач ЯМЭФВ Крыму реализуются инвестпроекты в туризме на четверть триллиона рублей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир константинов, крым, инвестиции, новости крыма, государственный совет рк (госсовет), трудоустройство, трудоустройство в крыму