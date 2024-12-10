Инвесторы в Крыму должны учитывать кадровый потенциал региона – власти
В Крыму при реализации инвестпроектов нужно учитывать кадровый потенциал – Константинов
21:32 10.12.2024 (обновлено: 21:40 10.12.2024)
© РИА Новости Крым . Галия ШакироваКрым, вид на Партенит и гору Кастель
© РИА Новости Крым . Галия Шакирова
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Инвесторы сегодня очень активно интересуются Крымом, однако при рассмотрении тех или иных проектов необходимо учитывать кадровую ситуацию в регионе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.
"Считаю, что мы подошли уже к такому периоду своего регионального развития, когда нам нужно очень внимательно, буквально "под микроскопом" рассматривать инвесторов. Инвестиционная активность в Крыму высокая, мы многое сделали для этого. Но нужно понимать: если здесь планируется построить предприятие или гостиничный комплекс, то кто там будет работать", – сказал глава крымского парламента.
По словам Константинова, сегодня республика испытывает острую нехватку рабочих рук в ряде сфер, в том числе в сельском хозяйстве, строительстве, курортно-туристической отрасли. И это необходимо учитывать как потенциальным инвесторам, так и властям региона.
"Конечно, мы не имеем права тормозить приток инвестиций, но качество должны контролировать. Мы создали сотни предприятий, организовали целые отрасли. Конечно, это в определенной степени вымыло кадровый резерв, и нужна отдельная долгосрочная программа по развитию трудовых ресурсов в Крыму", – добавил гость эфира.
5 декабря в Уфе состоялся шестой Ялтинский международный экономический форум. По его итогам Крым подписал девять соглашений и меморандумов по реализации инвестсоглашений на общую сумму более 37 миллиардов рублей. Ключевые направления планируемых проектов – промышленное производство, туризм и жилищное строительство. В частности, будут реализованы инвестиционные проекты по созданию жилого комплекса в Судаке за 18 млрд рублей, а также туристического комплекса стоимостью более 4 млрд рублей.
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