https://crimea.ria.ru/20250107/325-boevikov-i-10-tankov-vsu-unichtozheny-v-kurskoy-oblasti-za-sutki-1143149846.html

325 боевиков и 10 танков ВСУ уничтожены в Курской области за сутки

325 боевиков и 10 танков ВСУ уничтожены в Курской области за сутки - РИА Новости Крым, 07.01.2025

325 боевиков и 10 танков ВСУ уничтожены в Курской области за сутки

В Курской области Вооруженные силы России уничтожили 325 украинских боевиков и 36 единиц боевой техники противника, в том числе 10 танков. Об этом сообщается в... РИА Новости Крым, 07.01.2025

2025-01-07T14:22

2025-01-07T14:22

2025-01-07T14:22

ситуация в курской области после нападения всу

курская аэс

новости сво

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всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. В Курской области Вооруженные силы России уничтожили 325 украинских боевиков и 36 единиц боевой техники противника, в том числе 10 танков. Об этом сообщается в сводке Министерства обороны.Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение девяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Казачья Локня, Кубаткин, Лебедевка, Никольский, Суджа и Черкасское Поречное.Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены формирования врага в районах населенных пунктов Зазулевка, Замостье, Камышовка, Мирный, Русское Поречное, Свердликово, а также Басовка в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 49 830 военнослужащих, 293 танка, 217 боевых машин пехоты, 159 бронетранспортеров, 1511 боевых бронированных машин, 344 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в курской области после нападения всу, курская аэс, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу