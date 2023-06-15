https://crimea.ria.ru/20230615/operator-svyazi-vlozhit-v-razvitie-tekhnologiy-v-sevastopole-4-mlrd-rubley--1129418056.html

Оператор связи вложит в развитие технологий в Севастополе 4 млрд рублей

Оператор связи вложит в развитие технологий в Севастополе 4 млрд рублей - РИА Новости Крым, 15.06.2023

Оператор связи вложит в развитие технологий в Севастополе 4 млрд рублей

Оператор связи "К-телеком" вложит в экономику Севастополя для развития интернет-технологий и сервисов почти 4 млрд рублей. Соответствующее соглашение подписано... РИА Новости Крым, 15.06.2023

2023-06-15T20:26

2023-06-15T20:26

2023-06-15T20:26

михаил развожаев

севастополь

пмэф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Оператор связи "К-телеком" вложит в экономику Севастополя для развития интернет-технологий и сервисов почти 4 млрд рублей. Соответствующее соглашение подписано в Санкт-Петербурге на полях ПМЭФ-2023. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.По словам Развожаева, средства будут инвестированы оператором в ближайшие три года. Условия взаимодействия обозначены в соглашении, которое подписано с гендиректором ООО "К-телеком" (Win mobile) Антоном Голиковым, отметил он.Он отметил, что в своей работе оператор уделит особое внимание доступности качественных услуг связи для жителей сельской зоны региона.Кроме того, по словам Развожаева, на площадке ПМЭФ им подписано соглашение с платежной системой "Мир", которое предусматривает развитие в Севастополе инфраструктуры безналичной оплаты, в том числе проезда в пассажирском транспорте.Он добавил, что Севастополь и Крым на протяжении девяти лет являлись полигоном для внедрения и создания национальной платежной системы, и сегодня "это уже продукт, который коллеги прекрасно продвигают по всей стране".Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что республика по итогам ПМЭФ Крым подпишет соглашений на 200 млрд рублей. Читайте также на РИА Новости Крым:В восточном Крыму создадут туристический кластер за 110 млрд рублей Инвестор намерен построить в Крыму пять новых объектов: о чем идет речь 40 соглашений: Запорожская область впервые участвует в ПМЭФ В Севастополе изменят маршруты и условия пользования картой проезда

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, севастополь, пмэф, экономика, связь в крыму, новости крыма