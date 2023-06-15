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Оператор связи вложит в развитие технологий в Севастополе 4 млрд рублей - РИА Новости Крым, 15.06.2023
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Оператор связи вложит в развитие технологий в Севастополе 4 млрд рублей
Оператор связи вложит в развитие технологий в Севастополе 4 млрд рублей - РИА Новости Крым, 15.06.2023
Оператор связи вложит в развитие технологий в Севастополе 4 млрд рублей
Оператор связи "К-телеком" вложит в экономику Севастополя для развития интернет-технологий и сервисов почти 4 млрд рублей. Соответствующее соглашение подписано... РИА Новости Крым, 15.06.2023
2023-06-15T20:26
2023-06-15T20:26
михаил развожаев
севастополь
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экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Оператор связи "К-телеком" вложит в экономику Севастополя для развития интернет-технологий и сервисов почти 4 млрд рублей. Соответствующее соглашение подписано в Санкт-Петербурге на полях ПМЭФ-2023. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.По словам Развожаева, средства будут инвестированы оператором в ближайшие три года. Условия взаимодействия обозначены в соглашении, которое подписано с гендиректором ООО "К-телеком" (Win mobile) Антоном Голиковым, отметил он.Он отметил, что в своей работе оператор уделит особое внимание доступности качественных услуг связи для жителей сельской зоны региона.Кроме того, по словам Развожаева, на площадке ПМЭФ им подписано соглашение с платежной системой "Мир", которое предусматривает развитие в Севастополе инфраструктуры безналичной оплаты, в том числе проезда в пассажирском транспорте.Он добавил, что Севастополь и Крым на протяжении девяти лет являлись полигоном для внедрения и создания национальной платежной системы, и сегодня "это уже продукт, который коллеги прекрасно продвигают по всей стране".Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что республика по итогам ПМЭФ Крым подпишет соглашений на 200 млрд рублей. Читайте также на РИА Новости Крым:В восточном Крыму создадут туристический кластер за 110 млрд рублей Инвестор намерен построить в Крыму пять новых объектов: о чем идет речь 40 соглашений: Запорожская область впервые участвует в ПМЭФ В Севастополе изменят маршруты и условия пользования картой проезда
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михаил развожаев, севастополь, пмэф, экономика, связь в крыму, новости крыма
Оператор связи вложит в развитие технологий в Севастополе 4 млрд рублей

Оператор связи вложит в экономику Севастополя почти 4 млрд – соглашение подписано

20:26 15.06.2023
 
© РазвожаевОператор связи вложит в экономику Севастополя почти 4 млрд рублей
Оператор связи вложит в экономику Севастополя почти 4 млрд рублей
© Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Оператор связи "К-телеком" вложит в экономику Севастополя для развития интернет-технологий и сервисов почти 4 млрд рублей. Соответствующее соглашение подписано в Санкт-Петербурге на полях ПМЭФ-2023. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
По словам Развожаева, средства будут инвестированы оператором в ближайшие три года. Условия взаимодействия обозначены в соглашении, которое подписано с гендиректором ООО "К-телеком" (Win mobile) Антоном Голиковым, отметил он.
"С 2023 по 2025 годы инвестиции оператора в экономику Севастополя составят около 4 млрд рублей. Благодаря взаимодействию город получит доступ к новейшим технологиям и интернет-сервисам, а также улучшится качество связи и уровень доступности интернета", – сообщил губернатор в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в своей работе оператор уделит особое внимание доступности качественных услуг связи для жителей сельской зоны региона.
Кроме того, по словам Развожаева, на площадке ПМЭФ им подписано соглашение с платежной системой "Мир", которое предусматривает развитие в Севастополе инфраструктуры безналичной оплаты, в том числе проезда в пассажирском транспорте.
"Для нас очень важно это соглашение. Развитие города невозможно без современных электронных сервисов. Национальная платежная система "Мир", это часть нашего технологического суверенитета. "Мир" может обеспечить 100% импортозамещение в финансовой сфере", – отметил Развожаев.
Он добавил, что Севастополь и Крым на протяжении девяти лет являлись полигоном для внедрения и создания национальной платежной системы, и сегодня "это уже продукт, который коллеги прекрасно продвигают по всей стране".
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что республика по итогам ПМЭФ Крым подпишет соглашений на 200 млрд рублей.
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Михаил РазвожаевСевастопольПМЭФЭкономикаСвязь в КрымуНовости Крыма
 
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