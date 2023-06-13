https://crimea.ria.ru/20230613/40-soglasheniy-zaporozhskaya-oblast-vpervye-uchastvuet-v-pmef-1129344457.html

40 соглашений: Запорожская область впервые участвует в ПМЭФ

40 соглашений: Запорожская область впервые участвует в ПМЭФ - РИА Новости Крым, 13.06.2023

40 соглашений: Запорожская область впервые участвует в ПМЭФ

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Запорожская область, которая участвует в этом мероприятии впервые, планирует подписать... РИА Новости Крым, 13.06.2023

2023-06-13T11:45

2023-06-13T11:45

2023-06-13T11:45

пмэф

евгений балицкий

запорожская область

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Запорожская область, которая участвует в этом мероприятии впервые, планирует подписать порядка четырех десятков различных соглашений и документов о реализации инвестиционных проектов. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.По словам Балицкого, участие в ПМЭФ становится для нового российского региона "еще одной важной ступенью интеграции в международные, правовые и культурные процессы Российской Федерации", а также будет способствовать экономическому развитию области.Балицкий отметил, что Запорожская область впервые участвует в ПМЭФ. Также планируется подписание соглашений об оказании шефской помощи региону.По информации главы Крыма Сергея Аксенова, соглашения в сферах строительства, рекреации и в промышленной отрасли на сумму свыше 200 млрд рублей будут подписаны по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Читайте также на РИА Новости Крым:Крым вошел в топ-6 регионов с наименьшим давлением на бизнесЭкономист призвал не повторять перекоса во внешней торговле с КитаемКрым примет участие в Международной выставке-форуме "Россия" в Москве

запорожская область

новые регионы россии

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пмэф, евгений балицкий, запорожская область, новые регионы россии, экономика, новости