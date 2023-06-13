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40 соглашений: Запорожская область впервые участвует в ПМЭФ - РИА Новости Крым, 13.06.2023
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40 соглашений: Запорожская область впервые участвует в ПМЭФ
40 соглашений: Запорожская область впервые участвует в ПМЭФ - РИА Новости Крым, 13.06.2023
40 соглашений: Запорожская область впервые участвует в ПМЭФ
В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Запорожская область, которая участвует в этом мероприятии впервые, планирует подписать... РИА Новости Крым, 13.06.2023
2023-06-13T11:45
2023-06-13T11:45
пмэф
евгений балицкий
запорожская область
новые регионы россии
экономика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Запорожская область, которая участвует в этом мероприятии впервые, планирует подписать порядка четырех десятков различных соглашений и документов о реализации инвестиционных проектов. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.По словам Балицкого, участие в ПМЭФ становится для нового российского региона "еще одной важной ступенью интеграции в международные, правовые и культурные процессы Российской Федерации", а также будет способствовать экономическому развитию области.Балицкий отметил, что Запорожская область впервые участвует в ПМЭФ. Также планируется подписание соглашений об оказании шефской помощи региону.По информации главы Крыма Сергея Аксенова, соглашения в сферах строительства, рекреации и в промышленной отрасли на сумму свыше 200 млрд рублей будут подписаны по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Читайте также на РИА Новости Крым:Крым вошел в топ-6 регионов с наименьшим давлением на бизнесЭкономист призвал не повторять перекоса во внешней торговле с КитаемКрым примет участие в Международной выставке-форуме "Россия" в Москве
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пмэф, евгений балицкий, запорожская область, новые регионы россии, экономика, новости
40 соглашений: Запорожская область впервые участвует в ПМЭФ

Балицкий: на полях ПМЭФ Запорожская область планирует подписать 40 соглашений

11:45 13.06.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Запорожская область, которая участвует в этом мероприятии впервые, планирует подписать порядка четырех десятков различных соглашений и документов о реализации инвестиционных проектов. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
"На полях Петербургского международного экономического форума планируется подписание 20 соглашений на уровне высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, 15 соглашений с исполнительными органами власти и 5 документов о реализации инвестиционных проектов на территории Запорожской области", - уточнил он в своем Telegram-канале.
По словам Балицкого, участие в ПМЭФ становится для нового российского региона "еще одной важной ступенью интеграции в международные, правовые и культурные процессы Российской Федерации", а также будет способствовать экономическому развитию области.
"Подписание соглашений позволит ускорить развитие логистической, экономической и социальной сфер региона, помочь нашему бизнесу активно развиваться и иметь возможность интегрироваться во все бизнес-процессы России", - написал он.
Балицкий отметил, что Запорожская область впервые участвует в ПМЭФ. Также планируется подписание соглашений об оказании шефской помощи региону.
По информации главы Крыма Сергея Аксенова, соглашения в сферах строительства, рекреации и в промышленной отрасли на сумму свыше 200 млрд рублей будут подписаны по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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ПМЭФЕвгений БалицкийЗапорожская областьНовые регионы РоссииЭкономикаНовости
 
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