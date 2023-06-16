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Когда запустят паромы и "Кометы" из Запорожской области в Крым – Балицкий - РИА Новости Крым, 16.06.2023
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Когда запустят паромы и "Кометы" из Запорожской области в Крым – Балицкий
Когда запустят паромы и "Кометы" из Запорожской области в Крым – Балицкий - РИА Новости Крым, 16.06.2023
Когда запустят паромы и "Кометы" из Запорожской области в Крым – Балицкий
Паромное пассажирское сообщение между Запорожской областью и Крымом планируется наладить до конца этого года, также между регионами будут курсировать... РИА Новости Крым, 16.06.2023
2023-06-16T18:47
2023-06-16T18:47
новые регионы россии
пмэф
евгений балицкий
запорожская область
крым
логистика
транспорт
азовское море
железная дорога
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости Крым. Паромное пассажирское сообщение между Запорожской областью и Крымом планируется наладить до конца этого года, также между регионами будут курсировать пассажирские теплоходы на подводных крыльях "Комета". Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в кулуарах Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент РИА Новости Крым с места события.Врио губернатора также сообщил, что в августе этого года планируется начать реализацию проекта по строительству железной дороги, которая пройдет из Крыма через Мелитополь и Бердянск."Дорога нужна для военных, для промышленности. Она будет использоваться для того, чтобы порт Бердянск был связан с местами добычи железной руды. Также эта дорога будет эффективной для вывоза зерна и угля в порты Бердянска и Мариуполя. Этот проект уже согласован, он вписан в нашу свободную экономическую зону", - отметил он.Ранее министр транспорта РФ Виталий Савельев на встрече президентом Владимиром Путиным сообщил, что Луганской и Донецкой Народным Республикам, Запорожской и Херсонской областям передадут новые локомотивы и составы электропоездов. Для модернизации железнодорожных перевозок в новых регионах создается госпредприятие. Всем железнодорожникам предложат работу.Читайте также на РИА Новости Крым:Сухопутный маршрут в Крым отремонтируют и расширятТрасса из Крыма в новые регионы может быть платной – БалицкийДорогу в Крым через Херсонскую область завершат раньше срока
новые регионы россии
запорожская область
крым
азовское море
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новые регионы россии, пмэф, евгений балицкий, запорожская область, крым, логистика, транспорт, азовское море, железная дорога
Когда запустят паромы и "Кометы" из Запорожской области в Крым – Балицкий

Балицкий: до конца года планируется наладить паромное сообщение между Бердянском и Крымом

18:47 16.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Андрей КиреевПассажирское скоростное судно "Комета"
Пассажирское скоростное судно Комета - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости Крым. Паромное пассажирское сообщение между Запорожской областью и Крымом планируется наладить до конца этого года, также между регионами будут курсировать пассажирские теплоходы на подводных крыльях "Комета". Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в кулуарах Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент РИА Новости Крым с места события.
"До конца года планируем запустить первые паромы из Бердянска на Крым, на Керчь и таким образом осваивать Азовское море. Также планируем из порта Бердянск запустить "Комету", чтобы она ходила на юг Крыма", - сказал Балицкий журналистам.
Врио губернатора также сообщил, что в августе этого года планируется начать реализацию проекта по строительству железной дороги, которая пройдет из Крыма через Мелитополь и Бердянск.
"Дорога нужна для военных, для промышленности. Она будет использоваться для того, чтобы порт Бердянск был связан с местами добычи железной руды. Также эта дорога будет эффективной для вывоза зерна и угля в порты Бердянска и Мариуполя. Этот проект уже согласован, он вписан в нашу свободную экономическую зону", - отметил он.
Ранее министр транспорта РФ Виталий Савельев на встрече президентом Владимиром Путиным сообщил, что Луганской и Донецкой Народным Республикам, Запорожской и Херсонской областям передадут новые локомотивы и составы электропоездов. Для модернизации железнодорожных перевозок в новых регионах создается госпредприятие. Всем железнодорожникам предложат работу.
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Новые регионы РоссииПМЭФЕвгений БалицкийЗапорожская областьКрымЛогистикаТранспортАзовское мореЖелезная дорога
 
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