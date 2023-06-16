https://crimea.ria.ru/20230616/kogda-zapustyat-paromy-i-komety-iz-zaporozhskoy-oblasti-v-krym--balitskiy-1129437528.html

Когда запустят паромы и "Кометы" из Запорожской области в Крым – Балицкий

Когда запустят паромы и "Кометы" из Запорожской области в Крым – Балицкий - РИА Новости Крым, 16.06.2023

Когда запустят паромы и "Кометы" из Запорожской области в Крым – Балицкий

Паромное пассажирское сообщение между Запорожской областью и Крымом планируется наладить до конца этого года, также между регионами будут курсировать... РИА Новости Крым, 16.06.2023

2023-06-16T18:47

2023-06-16T18:47

2023-06-16T18:47

новые регионы россии

пмэф

евгений балицкий

запорожская область

крым

логистика

транспорт

азовское море

железная дорога

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости Крым. Паромное пассажирское сообщение между Запорожской областью и Крымом планируется наладить до конца этого года, также между регионами будут курсировать пассажирские теплоходы на подводных крыльях "Комета". Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в кулуарах Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент РИА Новости Крым с места события.Врио губернатора также сообщил, что в августе этого года планируется начать реализацию проекта по строительству железной дороги, которая пройдет из Крыма через Мелитополь и Бердянск."Дорога нужна для военных, для промышленности. Она будет использоваться для того, чтобы порт Бердянск был связан с местами добычи железной руды. Также эта дорога будет эффективной для вывоза зерна и угля в порты Бердянска и Мариуполя. Этот проект уже согласован, он вписан в нашу свободную экономическую зону", - отметил он.Ранее министр транспорта РФ Виталий Савельев на встрече президентом Владимиром Путиным сообщил, что Луганской и Донецкой Народным Республикам, Запорожской и Херсонской областям передадут новые локомотивы и составы электропоездов. Для модернизации железнодорожных перевозок в новых регионах создается госпредприятие. Всем железнодорожникам предложат работу.Читайте также на РИА Новости Крым:Сухопутный маршрут в Крым отремонтируют и расширятТрасса из Крыма в новые регионы может быть платной – БалицкийДорогу в Крым через Херсонскую область завершат раньше срока

новые регионы россии

запорожская область

крым

азовское море

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новые регионы россии, пмэф, евгений балицкий, запорожская область, крым, логистика, транспорт, азовское море, железная дорога