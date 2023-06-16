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Трасса из Крыма в новые регионы может быть платной – Балицкий - РИА Новости Крым, 16.06.2023
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Трасса из Крыма в новые регионы может быть платной – Балицкий
Трасса из Крыма в новые регионы может быть платной – Балицкий - РИА Новости Крым, 16.06.2023
Трасса из Крыма в новые регионы может быть платной – Балицкий
Новая четырехполосная трасса из Крыма в Ростов по побережью Азовского моря через Херсонскую и Запорожскую области, вероятно, будет платной. Об этом сообщил врио РИА Новости Крым, 16.06.2023
2023-06-16T15:03
2023-06-16T15:16
запорожская область
новые регионы россии
евгений балицкий
пмэф
ремонт дорог
сэз в новых регионах россии
общество
новости
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости Крым. Новая четырехполосная трасса из Крыма в Ростов по побережью Азовского моря через Херсонскую и Запорожскую области, вероятно, будет платной. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в кулуарах Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент РИА Новости Крым с места события.По его словам, четырехполосная двухуровневая трасса будет строиться в рамках свободной экономической зоны новых субъектов РФ. В реализации будут задействованы Запорожская и Херсонская области, Донецкая Народная Республика, а также, вероятно, Крым и Ростовская область."Этот проект даст возможность развития побережья Азовского моря, которое стало внутренним, позволит создать большое количество рабочих мест, логистические центры и в принципе развивать юг России", - добавил врио губернатора.Начало строительства основной части новой четырехполосной трассы Симферополь –Ростов-на-Дону через новые регионы России анонсировали в январе. Она соединит Симферополь с Ростовом-на-Дону и пройдет через Джанкой, Геническ и далее вдоль северного берега Азовского моря. По словам врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, новая автотрасса – первая, которая построится на Запорожье за последние 30 лет. XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня в КВЦ "Экспофорум". По данным фонда "Росконгресс", свое участие в форуме подтвердили более 17 тысяч человек из 130 стран и территорий. Кроме стендов компаний на форуме представлены стенды регионов России, в том числе новых, вошедших в состав Федерации по итогам референдумов.Центральным событием форума традиционно станет пленарное заседание. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал выступление главы государства.Читайте также на РИА Новости Крым:Дорогу в Крым через Херсонскую область завершат раньше срокаВ новых регионах более тысячи километров дорог станут федеральнымиКольцо вокруг Азовского моря: когда появится новая автодорога
https://crimea.ria.ru/20230325/tursezon-2023-v-zaporozhskoy-oblasti-chto-predlozhat-turistu-1127755848.html
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запорожская область, новые регионы россии, евгений балицкий, пмэф, ремонт дорог, сэз в новых регионах россии, общество, новости
Трасса из Крыма в новые регионы может быть платной – Балицкий

Балицкий не исключил, что новая трасса из Крыма на Херсон и Запорожье будет платной

15:03 16.06.2023 (обновлено: 15:16 16.06.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительство дороги
Строительство дороги - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости Крым. Новая четырехполосная трасса из Крыма в Ростов по побережью Азовского моря через Херсонскую и Запорожскую области, вероятно, будет платной. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в кулуарах Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент РИА Новости Крым с места события.
"Скорее всего, она (трасса) будет платная, как вариант, что позволит окупить этот проект и создать условия для дальнейшего получения проектно-реализационных денег", - сказал Балицкий журналистам.
По его словам, четырехполосная двухуровневая трасса будет строиться в рамках свободной экономической зоны новых субъектов РФ. В реализации будут задействованы Запорожская и Херсонская области, Донецкая Народная Республика, а также, вероятно, Крым и Ростовская область.
"Этот проект даст возможность развития побережья Азовского моря, которое стало внутренним, позволит создать большое количество рабочих мест, логистические центры и в принципе развивать юг России", - добавил врио губернатора.
Побережье Азовского моря в Бердянске
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Начало строительства основной части новой четырехполосной трассы Симферополь –Ростов-на-Дону через новые регионы России анонсировали в январе. Она соединит Симферополь с Ростовом-на-Дону и пройдет через Джанкой, Геническ и далее вдоль северного берега Азовского моря. По словам врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, новая автотрасса – первая, которая построится на Запорожье за последние 30 лет.
XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня в КВЦ "Экспофорум". По данным фонда "Росконгресс", свое участие в форуме подтвердили более 17 тысяч человек из 130 стран и территорий. Кроме стендов компаний на форуме представлены стенды регионов России, в том числе новых, вошедших в состав Федерации по итогам референдумов.
Центральным событием форума традиционно станет пленарное заседание. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал выступление главы государства.
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Запорожская областьНовые регионы РоссииЕвгений БалицкийПМЭФРемонт дорогСЭЗ в новых регионах РоссииОбществоНовости
 
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