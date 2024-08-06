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Крым отказывается от туристического налога до конца СВО - РИА Новости Крым, 06.08.2024
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Крым отказывается от туристического налога до конца СВО
Крым отказывается от туристического налога до конца СВО - РИА Новости Крым, 06.08.2024
Крым отказывается от туристического налога до конца СВО
Крым не будет вводить туристический налог до окончания спецоперации. Об этом во вторник сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 06.08.2024
2024-08-06T13:30
2024-08-06T13:30
крым
сергей аксенов
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крым курортный
туристический сбор
налоги
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Крым не будет вводить туристический налог до окончания спецоперации. Об этом во вторник сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он напомнил, что в течение двух лет власти Крыма оказывают меры поддержки отельерам в связи со снижением турпотока, на этом фоне обременять такие предприятия дополнительными налогом глава республики считает нелогичным.Ранее министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий также заявлял, что в Крыму не планируют вводить туристический налог до окончания специальной военной операции и возобновления авиасообщения с полуостровом.Поправки в налоговый кодекс, предусматривающие введение нового туристического налога, приняты Госдумой в июле 2024 года. В настоящее время обсуждаются механизмы его внедрения. Регионы могут вводить данный налог с начала 2025 года. По сути, он заменит ранее проводимый в некоторых регионах эксперимент по курортному сбору.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперимент по легализации гостевых домов в Крыму – чего ждатьТурпоток восстанавливается: отели Крыма загружены на 55 процентовСколько новых отелей будет построено в Крыму – министр курортов
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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крым, сергей аксенов, новости крыма, крым курортный, туристический сбор, налоги
Крым отказывается от туристического налога до конца СВО

Крым отказывается от туристического налога до конца СВО из-за нецелесообразности - Аксенов

13:30 06.08.2024
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоПляж в Ялте
Пляж в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Крым не будет вводить туристический налог до окончания спецоперации. Об этом во вторник сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Считаю нецелесообразным введение туристического налога в Республике Крым до окончания специальной военной операции. Как только цели СВО будут достигнуты, мы проанализируем результаты регионов и вернемся к этому вопросу", - написал он в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что в течение двух лет власти Крыма оказывают меры поддержки отельерам в связи со снижением турпотока, на этом фоне обременять такие предприятия дополнительными налогом глава республики считает нелогичным.
Ранее министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий также заявлял, что в Крыму не планируют вводить туристический налог до окончания специальной военной операции и возобновления авиасообщения с полуостровом.
Поправки в налоговый кодекс, предусматривающие введение нового туристического налога, приняты Госдумой в июле 2024 года. В настоящее время обсуждаются механизмы его внедрения. Регионы могут вводить данный налог с начала 2025 года. По сути, он заменит ранее проводимый в некоторых регионах эксперимент по курортному сбору.
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КрымСергей АксеновНовости КрымаКрым курортныйТуристический сборНалоги
 
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