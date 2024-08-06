https://crimea.ria.ru/20240806/krym-otkazyvaetsya-ot-turisticheskogo-naloga-do-kontsa-svo-1139396830.html

Крым отказывается от туристического налога до конца СВО

Крым отказывается от туристического налога до конца СВО - РИА Новости Крым, 06.08.2024

Крым отказывается от туристического налога до конца СВО

Крым не будет вводить туристический налог до окончания спецоперации. Об этом во вторник сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 06.08.2024

2024-08-06T13:30

2024-08-06T13:30

2024-08-06T13:30

крым

сергей аксенов

новости крыма

крым курортный

туристический сбор

налоги

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. Крым не будет вводить туристический налог до окончания спецоперации. Об этом во вторник сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он напомнил, что в течение двух лет власти Крыма оказывают меры поддержки отельерам в связи со снижением турпотока, на этом фоне обременять такие предприятия дополнительными налогом глава республики считает нелогичным.Ранее министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий также заявлял, что в Крыму не планируют вводить туристический налог до окончания специальной военной операции и возобновления авиасообщения с полуостровом.Поправки в налоговый кодекс, предусматривающие введение нового туристического налога, приняты Госдумой в июле 2024 года. В настоящее время обсуждаются механизмы его внедрения. Регионы могут вводить данный налог с начала 2025 года. По сути, он заменит ранее проводимый в некоторых регионах эксперимент по курортному сбору.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперимент по легализации гостевых домов в Крыму – чего ждатьТурпоток восстанавливается: отели Крыма загружены на 55 процентовСколько новых отелей будет построено в Крыму – министр курортов

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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