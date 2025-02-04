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Джентльмены удачи: 13 украинцев пытались бежать из страны в грузовике - РИА Новости Крым, 04.02.2025
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Джентльмены удачи: 13 украинцев пытались бежать из страны в грузовике
Джентльмены удачи: 13 украинцев пытались бежать из страны в грузовике - РИА Новости Крым, 04.02.2025
Джентльмены удачи: 13 украинцев пытались бежать из страны в грузовике
Погранслужба Украины задержала грузовик с песком, в котором находились 13 бежавших от мобилизации граждан страны. Военнообязанные пытались уехать в Венгрию,... РИА Новости Крым, 04.02.2025
2025-02-04T11:48
2025-02-04T11:48
украина
новости
пограничники
мобилизация на украине
сбу (служба безопасности украины)
венгрия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 феы – РИА Новости Крым. Погранслужба Украины задержала грузовик с песком, в котором находились 13 бежавших от мобилизации граждан страны. Военнообязанные пытались уехать в Венгрию, сообщили в пресс-службе ведомства.По информации ведомства, за незаконную перевозку через границу украинцы должны были заплатить по 8-10 тысяч долларов каждый.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор ограничен выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не попасть в руки ТЦК: житель Одессы второй день не выходит из автомобиля"Это конец": чем для Зеленского обернется снижение возраста мобилизацииГеноцид народа: в МИД России оценили мобилизацию на Украине
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украина, новости, пограничники, мобилизация на украине, сбу (служба безопасности украины), венгрия
Джентльмены удачи: 13 украинцев пытались бежать из страны в грузовике

Госпогранслужба: 13 украинцев пытались сбежать от мобилизации в грузовике с песком

11:48 04.02.2025
 
© Фото: Служба безопасности УкраиныСотрудник СБУ
Сотрудник СБУ
© Фото: Служба безопасности Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 феы – РИА Новости Крым. Погранслужба Украины задержала грузовик с песком, в котором находились 13 бежавших от мобилизации граждан страны. Военнообязанные пытались уехать в Венгрию, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Пограничники вместе с СБУ и полицией остановили грузовик, который направлялся к границе. Под грузом песка, в оборудованном тайнике, нашли 13 мужчин из девяти областей Украины – они пытались нелегально попасть в Венгрию", - говорится в Telegram-канале Госпогранслужбы Украины.
По информации ведомства, за незаконную перевозку через границу украинцы должны были заплатить по 8-10 тысяч долларов каждый.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор ограничен выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.
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УкраинаНовостиПограничникиМобилизация на УкраинеСБУ (Служба безопасности Украины)Венгрия
 
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