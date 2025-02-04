https://crimea.ria.ru/20250204/dzhentlmeny-udachi-13-ukraintsev-pytalis-bezhat-iz-strany-v-gruzovike-1143896877.html

Джентльмены удачи: 13 украинцев пытались бежать из страны в грузовике

Джентльмены удачи: 13 украинцев пытались бежать из страны в грузовике - РИА Новости Крым, 04.02.2025

Джентльмены удачи: 13 украинцев пытались бежать из страны в грузовике

Погранслужба Украины задержала грузовик с песком, в котором находились 13 бежавших от мобилизации граждан страны. Военнообязанные пытались уехать в Венгрию,... РИА Новости Крым, 04.02.2025

2025-02-04T11:48

2025-02-04T11:48

2025-02-04T11:48

украина

новости

пограничники

мобилизация на украине

сбу (служба безопасности украины)

венгрия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 феы – РИА Новости Крым. Погранслужба Украины задержала грузовик с песком, в котором находились 13 бежавших от мобилизации граждан страны. Военнообязанные пытались уехать в Венгрию, сообщили в пресс-службе ведомства.По информации ведомства, за незаконную перевозку через границу украинцы должны были заплатить по 8-10 тысяч долларов каждый.На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор ограничен выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не попасть в руки ТЦК: житель Одессы второй день не выходит из автомобиля"Это конец": чем для Зеленского обернется снижение возраста мобилизацииГеноцид народа: в МИД России оценили мобилизацию на Украине

украина

венгрия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, новости, пограничники, мобилизация на украине, сбу (служба безопасности украины), венгрия