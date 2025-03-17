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Не уступил дорогу: два человека погибли в серьезном ДТП на Кубани

Не уступил дорогу: два человека погибли в серьезном ДТП на Кубани - РИА Новости Крым, 17.03.2025

Не уступил дорогу: два человека погибли в серьезном ДТП на Кубани

Два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля "Нива" с грузовой "Газелью" в Новокубанском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 17.03.2025

2025-03-17T12:06

2025-03-17T12:06

2025-03-17T12:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля "Нива" с грузовой "Газелью" в Новокубанском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Кубани.ДТП произошло в понедельник утром на автодороге Армавир – Отрадное.Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В центре Симферополе сбили двоих человек: один погиб Отбросило под встречное авто: в ГАИ рассказали о жутком ДТП в СимферополеНа Кубани авто перевернулось и влетело в жилой дом – погиб водитель

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, дтп, госавтоинспекция кубани, мвд по краснодарскому краю