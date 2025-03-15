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На Кубани авто перевернулось и влетело в жилой дом – погиб водитель - РИА Новости Крым, 15.03.2025
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На Кубани авто перевернулось и влетело в жилой дом – погиб водитель
На Кубани авто перевернулось и влетело в жилой дом – погиб водитель - РИА Новости Крым, 15.03.2025
На Кубани авто перевернулось и влетело в жилой дом – погиб водитель
61-летний водитель погиб в аварии в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кубани. РИА Новости Крым, 15.03.2025
2025-03-15T10:42
2025-03-15T10:42
кубань
краснодарский край
госавтоинспекция кубани
происшествия
дтп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. 61-летний водитель погиб в аварии в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кубани.Отмечается, что авария произошла утром в субботу в селе Новомихайловском Гулькевичского района.В результате аварии мужчина за рулем иномарки погиб на месте.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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кубань, краснодарский край, госавтоинспекция кубани, происшествия, дтп, новости
На Кубани авто перевернулось и влетело в жилой дом – погиб водитель

В Краснодарском крае водитель врезался в жилой дом и погиб

10:42 15.03.2025
 
© Telegram-канал Госавтоинспекция КубаниСмертельное ДТП в Краснодарском крае
Смертельное ДТП в Краснодарском крае
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. 61-летний водитель погиб в аварии в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кубани.
Отмечается, что авария произошла утром в субботу в селе Новомихайловском Гулькевичского района.

"Водитель, управлял автомобилем Chevrolet Cruze, двигался по грунтовой дороге, не справился с управлением и допустил съезд с последующим наездом на препятствие - металлическое ограждение и стену домовладения. После чего машина опрокинулась", - рассказал замначальника Госавтоинспекции по Гулькевичскому району майор полиции Сергей Собин.

В результате аварии мужчина за рулем иномарки погиб на месте.
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КубаньКраснодарский крайГосавтоинспекция КубаниПроисшествияДТПНовости
 
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