https://crimea.ria.ru/20250315/na-kubani-avto-perevernulos-i-vletelo-v-zhiloy-dom--pogib-voditel-1144953043.html

На Кубани авто перевернулось и влетело в жилой дом – погиб водитель

На Кубани авто перевернулось и влетело в жилой дом – погиб водитель - РИА Новости Крым, 15.03.2025

На Кубани авто перевернулось и влетело в жилой дом – погиб водитель

61-летний водитель погиб в аварии в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кубани. РИА Новости Крым, 15.03.2025

2025-03-15T10:42

2025-03-15T10:42

2025-03-15T10:42

кубань

краснодарский край

госавтоинспекция кубани

происшествия

дтп

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. 61-летний водитель погиб в аварии в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кубани.Отмечается, что авария произошла утром в субботу в селе Новомихайловском Гулькевичского района.В результате аварии мужчина за рулем иномарки погиб на месте.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

кубань

краснодарский край

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, краснодарский край, госавтоинспекция кубани, происшествия, дтп, новости