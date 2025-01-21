https://crimea.ria.ru/20250121/investor-otremontiruet-polikliniku-v-poselke-primorskiy-pod-feodosiey-1143541844.html

Инвестор отремонтирует поликлинику в поселке Приморский под Феодосией

Инвестор отремонтирует поликлинику в поселке Приморский под Феодосией - РИА Новости Крым, 21.01.2025

Инвестор отремонтирует поликлинику в поселке Приморский под Феодосией

В феодосийском поселке Приморский обновят медоборудование местной поликлиники, а также проведут ремонт учреждения за счет средств инвестора. Об этом журналистам РИА Новости Крым, 21.01.2025

2025-01-21T18:02

2025-01-21T18:02

2025-01-21T18:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В феодосийском поселке Приморский обновят медоборудование местной поликлиники, а также проведут ремонт учреждения за счет средств инвестора. Об этом журналистам рассказал министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров в рамках рабочего выезда в поселок.По его словам, ситуация с врачами в Приморском достаточно неплохая: сейчас здесь необходим только офтальмолог. В прошлом году в поселковую поликлинику трудоустроили невролога и хирурга. Работает врач функциональной диагностики, шесть терапевтов и врачи семейной практики, сообщили РИА Новости Крым в местном горздраве. Центральный вопрос, волнующий местных жителей - слабая оснащенность поликлиники медоборудованием. В частности, аналоговый рентген-аппарат 80-х годов выпуска часто не работает и людям из 11-тысячного поселка приходится ездить на обследования в город.Как рассказал РИА Новости Крым главврач Феодосийского медицинского центра Эдуард Пянковский, запланированный ремонт поликлиники в Приморском станет очередным шагом по приведению действующих учреждений здравоохранения Феодосии к нормативным стандартам РФ. Также сейчас началось строительство врачебной амбулатории в селе Насыпное, а в самой Феодосии стартовал первый этап ремонта взрослой городской поликлиники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подрядчик затягивает строительство новой поликлиники в СимферополеОбновленную амбулаторию открыли в Ленинском районе КрымаОчереди в поликлиниках Крыма: как минздрав республики решает проблему

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, феодосия, минздрав крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, алексей натаров, общество, новости крыма, инвестиции