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Инвестор отремонтирует поликлинику в поселке Приморский под Феодосией - РИА Новости Крым, 21.01.2025
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Инвестор отремонтирует поликлинику в поселке Приморский под Феодосией
Инвестор отремонтирует поликлинику в поселке Приморский под Феодосией - РИА Новости Крым, 21.01.2025
Инвестор отремонтирует поликлинику в поселке Приморский под Феодосией
В феодосийском поселке Приморский обновят медоборудование местной поликлиники, а также проведут ремонт учреждения за счет средств инвестора. Об этом журналистам РИА Новости Крым, 21.01.2025
2025-01-21T18:02
2025-01-21T18:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В феодосийском поселке Приморский обновят медоборудование местной поликлиники, а также проведут ремонт учреждения за счет средств инвестора. Об этом журналистам рассказал министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров в рамках рабочего выезда в поселок.По его словам, ситуация с врачами в Приморском достаточно неплохая: сейчас здесь необходим только офтальмолог. В прошлом году в поселковую поликлинику трудоустроили невролога и хирурга. Работает врач функциональной диагностики, шесть терапевтов и врачи семейной практики, сообщили РИА Новости Крым в местном горздраве. Центральный вопрос, волнующий местных жителей - слабая оснащенность поликлиники медоборудованием. В частности, аналоговый рентген-аппарат 80-х годов выпуска часто не работает и людям из 11-тысячного поселка приходится ездить на обследования в город.Как рассказал РИА Новости Крым главврач Феодосийского медицинского центра Эдуард Пянковский, запланированный ремонт поликлиники в Приморском станет очередным шагом по приведению действующих учреждений здравоохранения Феодосии к нормативным стандартам РФ. Также сейчас началось строительство врачебной амбулатории в селе Насыпное, а в самой Феодосии стартовал первый этап ремонта взрослой городской поликлиники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подрядчик затягивает строительство новой поликлиники в СимферополеОбновленную амбулаторию открыли в Ленинском районе КрымаОчереди в поликлиниках Крыма: как минздрав республики решает проблему
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крым, феодосия, минздрав крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, алексей натаров, общество, новости крыма, инвестиции
Инвестор отремонтирует поликлинику в поселке Приморский под Феодосией

Амбулаторию в поселке Приморский под Феодосией отремонтирует инвестор – минздрав

18:02 21.01.2025
 
© РИА Новости КрымПоликлиника в поселке Приморский под Феодосией
Поликлиника в поселке Приморский под Феодосией - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В феодосийском поселке Приморский обновят медоборудование местной поликлиники, а также проведут ремонт учреждения за счет средств инвестора. Об этом журналистам рассказал министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров в рамках рабочего выезда в поселок.
"Подписано комплексное соглашение о развитии территории с одним из застройщиков. Как только будет осуществлена подготовка определенного этапа строительства, они обещали в рамках инвестиционного проекта отремонтировать врачебную амбулаторию в Приморском", - сообщил Натаров, однако не обозначил конкретных сроков.
© РИА Новости КрымПоликлиника в поселке Приморский под Феодосией
Поликлиника в поселке Приморский под Феодосией - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости Крым
Поликлиника в поселке Приморский под Феодосией
По его словам, ситуация с врачами в Приморском достаточно неплохая: сейчас здесь необходим только офтальмолог. В прошлом году в поселковую поликлинику трудоустроили невролога и хирурга. Работает врач функциональной диагностики, шесть терапевтов и врачи семейной практики, сообщили РИА Новости Крым в местном горздраве.
Центральный вопрос, волнующий местных жителей - слабая оснащенность поликлиники медоборудованием. В частности, аналоговый рентген-аппарат 80-х годов выпуска часто не работает и людям из 11-тысячного поселка приходится ездить на обследования в город.

"Есть ряд проблем по физиотерапевтическому оборудованию, по рентген-аппаратам, по диагностике, по стоматологическому оборудованию. Два компьютера поставим уже завтра. Дальше ставим вопрос о приобретении комбинированного аппарата рентген-диагностики и флюорографа – это первые шаги. Далее – кондиционирование, УЗИ-аппаратура и оборудование для физиотерапии также поставим в ближайшее время", - пообещал министр.

Как рассказал РИА Новости Крым главврач Феодосийского медицинского центра Эдуард Пянковский, запланированный ремонт поликлиники в Приморском станет очередным шагом по приведению действующих учреждений здравоохранения Феодосии к нормативным стандартам РФ.
Также сейчас началось строительство врачебной амбулатории в селе Насыпное, а в самой Феодосии стартовал первый этап ремонта взрослой городской поликлиники.
"Он будет заключаться в ремонте первого этажа и кровли, чтобы далее продолжить в рамках других этапов полноценный капремонт. Параллельно поликлиника работает. Также рассчитываем на то, что в ближайшее время начнутся работы по строительству многофункционального медицинского центра, который будет включать в себя стационарные отделения городской и детской больниц. Велики шансы на то, что стройка начнется уже в 2025 году", - сказал Пянковский.
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КрымФеодосияМинздрав КрымаЗдравоохранение в Крыму и СевастополеАлексей НатаровОбществоНовости КрымаИнвестиции
 
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