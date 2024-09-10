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Очереди в поликлиниках Крыма: как минздрав республики решает проблему

Очереди в поликлиниках Крыма: как минздрав республики решает проблему - РИА Новости Крым, 10.09.2024

Очереди в поликлиниках Крыма: как минздрав республики решает проблему

Избавиться от очередей в поликлиниках Крыма можно благодаря комплексному подходу к проблеме, который включает не только комплектацию медицинскими кадрами и... РИА Новости Крым, 10.09.2024

2024-09-10T20:38

2024-09-10T20:38

2024-09-10T20:38

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СИМФЕРОПОЛЬ 10 сен – РИА Новости Крым. Избавиться от очередей в поликлиниках Крыма можно благодаря комплексному подходу к проблеме, который включает не только комплектацию медицинскими кадрами и оптимизацию работы специалистов на местах, но и повышение степени ответственности пациентов за собственное здоровье. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр здравоохранения РК Алексей Натаров.О профилактике как привычке и записи онлайнПо мнению Натарова, первым моментом, на который следует обратить внимание, является необходимость прививать гражданам привычку проходить профилактические осмотры. Сегодня, по его словам, среднестатистический житель Крыма обращается за медицинской помощью преимущественно тогда, "когда что-то заболело".Если пациент, прошедший диспансеризацию, будет иметь на руках определенный скрининг и понимать общий уровень своего здоровья, то "при возникновении внештатной ситуации он будет знать, какой фактор стал усугубляющим и с чем работать", считает министр. Таким образом, по мнению Натарова, записи к профильным врачам станут более организованными.Кроме того, решить проблему очередей в поликлиниках поможет привычка граждан пользовались услугами электронной записи, сказал он."Например, люди из сел приезжают в одно и то же время, потому что ходит какой-то социальный транспорт, определенный автобус. Возникают всплески недовольства, потому что человек встал в 6 утра, приехал в поликлинику и думает, что его должны принять. А там уже сформировалась система записи. Очень редко, когда пользуются услугами предварительной записи в электронном формате. Нужно приучить людей", – сказал Натаров.Проблема кадрового голодаВторой причиной очередей в поликлиниках министр называет кадровый голод. Этот вопрос, по его словам, сегодня стоит довольно остро.Число медиков в профилактической и лечебной медицине относится как 25 х 75, сказал Натаров. И хотя укомплектованность в этом звене с учетом совместительства должностей достигает целевых цифр, которые должны поддерживаться на уровне РФ, в целом она оставляет желать лучшего, заметил Натаров.Нехватка медиков в первичном звене здравоохранения республики, по словам Натарова, объясняется тем, что Крым – это курортный субъект."В санаторно-курортном лечении занято очень большое число медицинских работников. Соответственно, они оттягиваются из "первички", – заметил он.Также дефицит медицинских кадров объясняется тем, что долгое время "всех специалистов по узким специальностям готовили на территории других субъектов России", а не в Крыму. И лишь теперь эта работа ведется на базе Крымского федерального университета, сказал Натаров.Организацию работы в поликлиниках Крыма уже меняютКроме того, причиной очередей на прием к врачам является не очень эффективная организация работы в поликлиниках, сказал Натаров, отметив, что "есть организационные процессы, которые нужно налаживать"."Нам нужно пересмотреть организационные модели оказания медпомощи в поликлиниках, чтобы разгрузить максимально первичное звено, чтобы оно занималось именно той работой, которая необходима. А все околопроцессные работы (справки, направления и т.д.) передавались на среднее звено – в помощь врачу", – сказал министр.По его словам, эта "система уже претерпевает изменения, начиная с центра": Минздрав РФ разрабатывает законодательство, в том числе процессы "Бережливой поликлиники", чтобы внедрять "эффективное управление процессами организации приемов и врачевания"."Мы сейчас это законодательство применяем у себя в ряде поликлиник. Это будет потом использовано в общей системе специализированной медпомощи. Мы уже разработали методические рекомендации по нагрузке на медицинского работника в зависимости от специальности, рассчитали время, которое он должен затрачивать на прием", – рассказал Натаров.Подытоживая сказанное, министр подчеркнул, что решение проблемы очередей в поликлиниках Крыма – задача, которая решается комплексно на фоне модернизации системы здравоохранения, и "это процессы не одного дня"."Это система, которую нужно налаживать, отрабатывать и приходить к правильным решениям", – заключил глава Минздрава Крыма.Ранее Натаров заявлял, что первичное звено в Крыму модернизируется очень активно, но есть некоторые сложности, и в том числе это проблемы кадровой укомплектованности и "внутренние проблемы в структуре здравоохранения, связанные с территориальными особенности Республики Крым".Читайте также на РИА Новости Крым:"Крым сделал рывок": глава минздрава рассказал о ремонте медучреждений В 2025 году в Крыму откроют 70 новых ФАПов и амбулаторий Нет аналогов в мире – как будет работать российская вакцина против рака

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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