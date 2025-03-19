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Слетел с дороги и перевернулся: в ДТП на Кубани погибли двое
Слетел с дороги и перевернулся: в ДТП на Кубани погибли двое - РИА Новости Крым, 19.03.2025
Слетел с дороги и перевернулся: в ДТП на Кубани погибли двое
Два человека погибли и еще двое пострадали в аварии в Кореновском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в среду в пресс-службе МВД по региону. РИА Новости Крым, 19.03.2025
2025-03-19T18:16
2025-03-19T18:16
2025-03-19T18:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Два человека погибли и еще двое пострадали в аварии в Кореновском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в среду в пресс-службе МВД по региону.По данным правоохранителей, авария произошла в среду около 14:30 на въезде в Кореновск со стороны станицы Раздольной. Водитель Nissan Almera не выбрал безопасную скорость. Иномарка съехала с дороги, врезалась в дорожный знак и опрокинулась в поле.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не уступил дорогу: два человека погибли в серьезном ДТП на КубаниНа ЮБК грузовик оборвал контактную линиюВ Ялте водитель иномарки "накопил" 73 штрафа
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РИА Новости Крым
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кубань, краснодарский край, дтп, происшествия, умвд россии по краснодарскому краю, новости
Слетел с дороги и перевернулся: в ДТП на Кубани погибли двое
Два человека погибли в аварии в Кореновском районе Кубани