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Безопасность судоходства в Черном море: для чего России и США соглашение - РИА Новости Крым, 19.03.2025
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Безопасность судоходства в Черном море: для чего России и США соглашение
Безопасность судоходства в Черном море: для чего России и США соглашение - РИА Новости Крым, 19.03.2025
Безопасность судоходства в Черном море: для чего России и США соглашение
Борьбу за украинские порты в Черном море сегодня ведет не столько Киев, сколько Лондон, готовый на все, чтобы вернуть Британии звание "владычицы морей". В... РИА Новости Крым, 19.03.2025
2025-03-19T16:24
2025-03-19T16:24
радио "спутник в крыму"
россия
владимир путин (политик)
сша
дональд трамп
черное море
судоходство
украина
великобритания
европейский союз (ес)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Борьбу за украинские порты в Черном море сегодня ведет не столько Киев, сколько Лондон, готовый на все, чтобы вернуть Британии звание "владычицы морей". В противовес этому и принято соглашение России и США по безопасности судоходства в Черном море. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Накануне во время переговоров президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп говорили о безопасности судоходства в Черном море. Условлено начать переговоры для дополнительной проработки конкретных деталей такой инициативы.По словам Колесниченко, это связано с общей для России и США угрозой, исходящей из Британии, которая сегодня стремительно утрачивает вес и роль в мировой геополитике, но при этом рвется к лидерству в Европе."Что касается Черного моря… У нас очень серьезная проблема нарастает со стороны Великобритании и Европы в целом. Для Лондона очень важно сейчас зацепиться за Северное Причерноморье, за которое Англия готова сжечь кого угодно", – заметил Колесниченко.Именно борьбой за порты в этом регионе объясняется то, что "в Румынии происходит беспредел точно такой же, какой был в свое время в Молдавии", отметил он. То же самое сегодня относится и к Украине, добавил Колесниченко.Этим объясняется рвение англичан зайти на территорию Украины "в качестве "миротворцев", но не на линию боестолкновения, а на электростанции и в порты", подчеркнул Колесниченко.О том же заявляют французы, готовые изменить структуру Евросоюза и превратить это объединение в военный союз. За то же выступает Германия, где Бундестаг одобрил поправки к конституции для увеличения трат на оборону, добавил эксперт."Стоп-кран Германия сорвала, но определенная активизация боевых действий может начаться из-за Великобритании. Если только Зеленскому не поставят ультиматум… Поэтому вопрос это не такой простой, и переговоры продолжаются. Идет тяжелая и сложная игра между США и РФ. И очень важно, о чем и как мы договоримся с Америкой – о нашей безопасности и взаимной безопасности", – резюмировал эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ сорвали мирные инициативы Трампа и ударили по объекту энергетики РФОтправка "миротворцев" на Украину означает войну с НАТО – МедведевТрамп оказался прав насчет Украины: в США прозрели спустя 11 лет
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россия, владимир путин (политик), сша, дональд трамп, черное море, судоходство, украина, великобритания, европейский союз (ес), европа, вадим колесниченко, мнения, политика, внешняя политика
Безопасность судоходства в Черном море: для чего России и США соглашение

РФ и США новым соглашением по Черному морю хотят обезопасить себя от Европы – политолог

16:24 19.03.2025
 
© Пресс-служба Черноморского флотаКорабли Черноморского флота
Корабли Черноморского флота
© Пресс-служба Черноморского флота
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Борьбу за украинские порты в Черном море сегодня ведет не столько Киев, сколько Лондон, готовый на все, чтобы вернуть Британии звание "владычицы морей". В противовес этому и принято соглашение России и США по безопасности судоходства в Черном море. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
Накануне во время переговоров президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп говорили о безопасности судоходства в Черном море. Условлено начать переговоры для дополнительной проработки конкретных деталей такой инициативы.
По словам Колесниченко, это связано с общей для России и США угрозой, исходящей из Британии, которая сегодня стремительно утрачивает вес и роль в мировой геополитике, но при этом рвется к лидерству в Европе.
"Что касается Черного моря… У нас очень серьезная проблема нарастает со стороны Великобритании и Европы в целом. Для Лондона очень важно сейчас зацепиться за Северное Причерноморье, за которое Англия готова сжечь кого угодно", – заметил Колесниченко.
Именно борьбой за порты в этом регионе объясняется то, что "в Румынии происходит беспредел точно такой же, какой был в свое время в Молдавии", отметил он. То же самое сегодня относится и к Украине, добавил Колесниченко.

"В Очакове с 2017 года стоит британская военная база. И в Одессе. Поэтому борьба за Черное море не столько украинская, сколько английская", – убежден политолог.

Этим объясняется рвение англичан зайти на территорию Украины "в качестве "миротворцев", но не на линию боестолкновения, а на электростанции и в порты", подчеркнул Колесниченко.
О том же заявляют французы, готовые изменить структуру Евросоюза и превратить это объединение в военный союз. За то же выступает Германия, где Бундестаг одобрил поправки к конституции для увеличения трат на оборону, добавил эксперт.
"Стоп-кран Германия сорвала, но определенная активизация боевых действий может начаться из-за Великобритании. Если только Зеленскому не поставят ультиматум… Поэтому вопрос это не такой простой, и переговоры продолжаются. Идет тяжелая и сложная игра между США и РФ. И очень важно, о чем и как мы договоримся с Америкой – о нашей безопасности и взаимной безопасности", – резюмировал эксперт.
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Радио "Спутник в Крыму"РоссияВладимир Путин (политик)СШАДональд ТрампЧерное мореСудоходствоУкраинаВеликобританияЕвропейский Союз (ЕС)ЕвропаВадим КолесниченкоМненияПолитикаВнешняя политика
 
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