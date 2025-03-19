https://crimea.ria.ru/20250319/bezopasnost-sudokhodstva-v-chernom-more-dlya-chego-rossii-i-ssha-soglashenie-1145059193.html

Безопасность судоходства в Черном море: для чего России и США соглашение

Безопасность судоходства в Черном море: для чего России и США соглашение - РИА Новости Крым, 19.03.2025

Безопасность судоходства в Черном море: для чего России и США соглашение

Борьбу за украинские порты в Черном море сегодня ведет не столько Киев, сколько Лондон, готовый на все, чтобы вернуть Британии звание "владычицы морей". В... РИА Новости Крым, 19.03.2025

2025-03-19T16:24

2025-03-19T16:24

2025-03-19T16:24

радио "спутник в крыму"

россия

владимир путин (политик)

сша

дональд трамп

черное море

судоходство

украина

великобритания

европейский союз (ес)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. Борьбу за украинские порты в Черном море сегодня ведет не столько Киев, сколько Лондон, готовый на все, чтобы вернуть Британии звание "владычицы морей". В противовес этому и принято соглашение России и США по безопасности судоходства в Черном море. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Накануне во время переговоров президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп говорили о безопасности судоходства в Черном море. Условлено начать переговоры для дополнительной проработки конкретных деталей такой инициативы.По словам Колесниченко, это связано с общей для России и США угрозой, исходящей из Британии, которая сегодня стремительно утрачивает вес и роль в мировой геополитике, но при этом рвется к лидерству в Европе."Что касается Черного моря… У нас очень серьезная проблема нарастает со стороны Великобритании и Европы в целом. Для Лондона очень важно сейчас зацепиться за Северное Причерноморье, за которое Англия готова сжечь кого угодно", – заметил Колесниченко.Именно борьбой за порты в этом регионе объясняется то, что "в Румынии происходит беспредел точно такой же, какой был в свое время в Молдавии", отметил он. То же самое сегодня относится и к Украине, добавил Колесниченко.Этим объясняется рвение англичан зайти на территорию Украины "в качестве "миротворцев", но не на линию боестолкновения, а на электростанции и в порты", подчеркнул Колесниченко.О том же заявляют французы, готовые изменить структуру Евросоюза и превратить это объединение в военный союз. За то же выступает Германия, где Бундестаг одобрил поправки к конституции для увеличения трат на оборону, добавил эксперт."Стоп-кран Германия сорвала, но определенная активизация боевых действий может начаться из-за Великобритании. Если только Зеленскому не поставят ультиматум… Поэтому вопрос это не такой простой, и переговоры продолжаются. Идет тяжелая и сложная игра между США и РФ. И очень важно, о чем и как мы договоримся с Америкой – о нашей безопасности и взаимной безопасности", – резюмировал эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ сорвали мирные инициативы Трампа и ударили по объекту энергетики РФОтправка "миротворцев" на Украину означает войну с НАТО – МедведевТрамп оказался прав насчет Украины: в США прозрели спустя 11 лет

россия

сша

черное море

украина

великобритания

европа

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин (политик), сша, дональд трамп, черное море, судоходство, украина, великобритания, европейский союз (ес), европа, вадим колесниченко, мнения, политика, внешняя политика