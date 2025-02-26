https://crimea.ria.ru/20250226/arestovan-kandidat-v-prezidenty-rumynii-dzheordzhesku-1144494661.html

Арестован кандидат в президенты Румынии Джеорджеску

Арестован кандидат в президенты Румынии Джеорджеску - РИА Новости Крым, 26.02.2025

Арестован кандидат в президенты Румынии Джеорджеску

Кандидата в президенты Румынии Кэлина Джеорджеску задержали и доставили в прокуратуру для допроса по делу о незаконном финансировании его избирательной... РИА Новости Крым, 26.02.2025

2025-02-26T15:07

2025-02-26T15:07

2025-02-26T15:09

румыния

новости

политика

в мире

выборы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/1a/1144494828_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_5e34bb4c04434bd1bcc868a55b39a582.png

СИМФЕРОПОЛЬ 26 фев – РИА Новости Крым. Кандидата в президенты Румынии Кэлина Джеорджеску задержали и доставили в прокуратуру для допроса по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Antena 3.По данным источников, ранее прокуратура выдала ордер на арест политика. На основании этого документа Джеорджеску был задержан.Кроме того, по данным агентства, румынская полиция провела обыски у людей из окружения кандидата в президенты. Их подозревают в ложных сведениях об источниках финансирования избирательной кампании, распространению заведомо ложной информации, действиях, направленных против конституционного строя, несоблюдении режима оборота оружия и боеприпасов, а также пиротехнических средств.Президентские выборы в Румынии состоялись 24 ноября прошлого года. В первом туре победу одержал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, получивший 22,94% голосов. Он является сторонником налаживания конструктивных взаимоотношений с Россией.Второе место с результатом 19,18% заняла лидер правоцентристского "Союза за спасение Румынии" Елена Ласкони, поддерживающая партнерство с НАТО и США.Джеорджеску и Ласкони должны были стать соперниками во втором туре выборов 8 декабря, однако за несколько дней до голосования Конституционный суд Румынии аннулировал весь избирательный процесс и постановил провести голосование заново, включая предвыборную кампанию. Это решение было принято после того, как румынские спецслужбы рассекретили документы, в которых утверждалось, что Джеорджеску якобы незаконно финансировал свою предвыборную кампанию. Также власти Румынии заявили, что якобы имело место "вмешательство" России в процесс.Новые выборы президента Румынии назначены на 4 мая.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Молдавия утвердила программу партнерства с НАТОВ Румынии не допустят оппозицию к власти – политолог"Поймать рыбу в мутной воде": зачем США создают проблемы в мире

румыния

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

румыния, новости, политика, в мире, выборы