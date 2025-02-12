https://crimea.ria.ru/20250212/vse-podozrevaemye-po-delu-o-terakte-na-krymskom-mostu-ne-priznali-vinu-1144130033.html

Все подозреваемые по делу о теракте на Крымском мосту не признают вину

Все подозреваемые по делу о теракте на Крымском мосту не признают вину - РИА Новости Крым, 12.02.2025

Все подозреваемые по делу о теракте на Крымском мосту не признают вину

Адвокат фигурантов по делу о теракте на Крымском мосту Гасан Раджабов сообщил, что обвиняемые отказались признавать вину. РИА Новости Крым, 12.02.2025

2025-02-12T14:31

2025-02-12T14:31

2025-02-12T14:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Адвокат фигурантов по делу о теракте на Крымском мосту Гасан Раджабов сообщил, что обвиняемые отказались признавать вину."Вину не признают", – сказал Раджабов.В среду Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону в закрытом режиме начал слушание уголовного дела.3 декабря 2024 года Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении восьми подозреваемых по уголовному делу о теракте на Крымском мосту. Речь идет об Артеме и Георгии Азатьянах, Олеге Антипове, Александре Былине, Владимире Злобе, Дмитрии Тяжелых, Романе Соломко и Артуре Терчаняне. Они обвиняются в совершении теракта, а также в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке взрывчатых веществ или взрывных устройств. Кроме того, двоим предъявлено обвинение в контрабанде взрывных устройств.По версии следствия, первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк и неустановленные лица для совершения теракта на транспортном переходе через Керченский пролив в 2022 году создали организованную группу. Малюк с соучастниками организовал изготовление на Украине взрывного устройства, замаскированного под груз полиэтиленовой строительной пленки.Теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части перехода со стороны Тамани был взорван грузовик – загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Тогда погибли четыре человека.ФСБ России заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности тогда комментировать отказывалась. Позже глава СБУ Василий Малюк заявил о личном участии в разработке и реализации теракта.Фигурантами уголовного дела стали 13 человек – граждане России, Украины и Армении. Восемь из них арестованы, остальные находятся в розыске.2 октября Московский городской суд продлил срок содержания под стражей троим фигурантам дела – Олегу Антипову, Александру Былину и Дмитрию Тяжелых – на три месяца.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Учитель истории осужден за оправдание теракта на Крымском мостуДело о теракте на Крымском мосту: обвиняемым продлили срок арестаВСУ атаковали железнодорожный паром в порту "Кавказ"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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