Все подозреваемые по делу о теракте на Крымском мосту не признают вину
Все подозреваемые по делу о теракте на Крымском мосту отказались признать вину
14:31 12.02.2025 (обновлено: 14:32 12.02.2025)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост после теракта
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. Адвокат фигурантов по делу о теракте на Крымском мосту Гасан Раджабов сообщил, что обвиняемые отказались признавать вину.
"Вину не признают", – сказал Раджабов.
В среду Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону в закрытом режиме начал слушание уголовного дела.
3 декабря 2024 года Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении восьми подозреваемых по уголовному делу о теракте на Крымском мосту. Речь идет об Артеме и Георгии Азатьянах, Олеге Антипове, Александре Былине, Владимире Злобе, Дмитрии Тяжелых, Романе Соломко и Артуре Терчаняне. Они обвиняются в совершении теракта, а также в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке взрывчатых веществ или взрывных устройств. Кроме того, двоим предъявлено обвинение в контрабанде взрывных устройств.
По версии следствия, первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк и неустановленные лица для совершения теракта на транспортном переходе через Керченский пролив в 2022 году создали организованную группу. Малюк с соучастниками организовал изготовление на Украине взрывного устройства, замаскированного под груз полиэтиленовой строительной пленки.
Теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части перехода со стороны Тамани был взорван грузовик – загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Тогда погибли четыре человека.
Фигурантами уголовного дела стали 13 человек – граждане России, Украины и Армении. Восемь из них арестованы, остальные находятся в розыске.
2 октября Московский городской суд продлил срок содержания под стражей троим фигурантам дела – Олегу Антипову, Александру Былину и Дмитрию Тяжелых – на три месяца.
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