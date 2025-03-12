https://crimea.ria.ru/20250312/obsuzhdalas-li-otstavka-zelenskogo-na-peregovorakh-ssha-i-ukrainy-1144855817.html

Переговоры США и Украины: обсуждалась ли отставка Зеленского

Переговоры США и Украины: обсуждалась ли отставка Зеленского - РИА Новости Крым, 12.03.2025

Переговоры США и Украины: обсуждалась ли отставка Зеленского

Делегации Вашингтона и Киева на переговорах в Джидде не обсуждали тему проведения выборов на Украине и отставку Владимира Зеленского. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 12.03.2025

2025-03-12T10:57

2025-03-12T10:57

2025-03-12T11:49

переговоры

украина

сша

владимир зеленский

выборы на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Делегации Вашингтона и Киева на переговорах в Джидде не обсуждали тему проведения выборов на Украине и отставку Владимира Зеленского. Об этом сообщила журналистка телеканала Fox News Нана Саджая.11 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры США и Украины, по итогам которых представители делегаций сделали ряд заявлений по теме урегулирования украинского конфликта. Президент США Дональд Трамп принял решение отменить приостановку оказания Украине помощи в сфере безопасности. В совместном заявлении по итогам переговоров, опубликованном офисом главы киевского режима Владимира Зеленского, сказано, что Украина согласилась принять предложение США о немедленном 30-дневном прекращении огня. Зеленский заявил, что Киев готов принять предложение США о прекращении огня на 30 дней, если на это согласится Россия, и со своей стороны предлагает произвести обмен пленными "для установления доверия ко всей ситуации".Легитимность Зеленского и выборы на Украине20 мая 2024 года истек срок полномочий Владимира Зеленского. Конституция страны не предусматривает возможности их продления, а это значит, что с 21 мая он перестал быть легитимным главой государства. Тем не менее, сам Зеленский, заверявший изначально, что его президентство ограничится только одним сроком, покидать "пост номер один" отказался, а его офис предпринял ряд мер, чтобы предупредить возможные посягательства на полномочия главы государства.Президент России Владимир Путин в январе этого года заявил, что Москва может вести переговоры с украинской стороной, но поскольку Владимир Зеленский уже не является легитимным президентом, он не имеет права подписывать какие-либо итоговые документы.При этом если Зеленский хочет принимать участие в переговорах, Москва выделит таких людей, которые будут эти переговоры вести, добавил Путин.Ранее президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов" и обвинил в желании продолжать конфликт ради финансовой выгоды. Он посоветовал Зеленскому поторопиться с проведением выборов, "иначе у него не останется страны".Руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, политолог и социолог Наталья Киселева в комментарии РИА Новости Крым отмечала, что Зеленский не проводит выборы, поскольку боится очевидного проигрыша .По ее словам, в рейтинге недоверия Зеленский является лидером – ему не доверяют более 50% опрошенныхСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Путин сравнил рейтинги Зеленского и ЗалужногоЗачем Трампу выборы на Украине Путин назвал условие для начала переговоров по Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

переговоры, украина, сша, владимир зеленский, выборы на украине