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В России могут запретить пропаганду "чайлдфри" - РИА Новости Крым, 07.09.2022
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В России могут запретить пропаганду "чайлдфри"
В России могут запретить пропаганду "чайлдфри" - РИА Новости Крым, 07.09.2022
В России могут запретить пропаганду "чайлдфри"
Курултай республики Башкортостан внес в Госдуму проект закона о запрете пропаганды идеологии бездетности среди детей. Об этом сообщает радио Sputnik. РИА Новости Крым, 07.09.2022
2022-09-07T18:45
2022-09-07T18:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Курултай республики Башкортостан внес в Госдуму проект закона о запрете пропаганды идеологии бездетности среди детей. Об этом сообщает радио Sputnik.Как подчеркивают законодатели, в последнее время зарубежная идеология "чайлдфри" получила распространение и среди российской молодежи. Ее смысл заключается в том, что существование человека сводится к удовлетворению исключительно личностных потребностей, а это идет вразрез с традиционными для РФ семейными ценностями."Сторонники идеологии "чайлдфри" распространяют идеи, формирующие основу деструктивного социального поведения, базирующегося на добровольном отказе от рождения детей, что идет вразрез с традиционными семейными ценностями и государственной политикой РФ. Таким образом, в существующих условиях пропаганда сознательной бездетности ведет к деградации общественных институтов, вымыванию традиционных ценностных ориентиров, формирует обстоятельства для депопуляции населения", – говорится в пояснительной записке.Авторы инициативы предлагают внести в перечень информации, запрещенной для распространения среди детей, пропаганду добровольного отказа от рождения детей и идеологию бездетности.
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общество, закон и право, государственная дума рф
В России могут запретить пропаганду "чайлдфри"

В Башкирии предложили запретить пропаганду добровольного отказа от рождения детей

18:45 07.09.2022
 
© Fotolia / Anna BelovaРодители держат руки ребенка. Архивное фото
Родители держат руки ребенка. Архивное фото
© Fotolia / Anna Belova
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Курултай республики Башкортостан внес в Госдуму проект закона о запрете пропаганды идеологии бездетности среди детей. Об этом сообщает радио Sputnik.
Как подчеркивают законодатели, в последнее время зарубежная идеология "чайлдфри" получила распространение и среди российской молодежи. Ее смысл заключается в том, что существование человека сводится к удовлетворению исключительно личностных потребностей, а это идет вразрез с традиционными для РФ семейными ценностями.
"Сторонники идеологии "чайлдфри" распространяют идеи, формирующие основу деструктивного социального поведения, базирующегося на добровольном отказе от рождения детей, что идет вразрез с традиционными семейными ценностями и государственной политикой РФ. Таким образом, в существующих условиях пропаганда сознательной бездетности ведет к деградации общественных институтов, вымыванию традиционных ценностных ориентиров, формирует обстоятельства для депопуляции населения", – говорится в пояснительной записке.
Авторы инициативы предлагают внести в перечень информации, запрещенной для распространения среди детей, пропаганду добровольного отказа от рождения детей и идеологию бездетности.
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