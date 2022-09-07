https://crimea.ria.ru/20220907/v-rossii-mogut-zapretit-propagandu-chayldfri-1124434212.html

В России могут запретить пропаганду "чайлдфри"

В России могут запретить пропаганду "чайлдфри" - РИА Новости Крым, 07.09.2022

В России могут запретить пропаганду "чайлдфри"

Курултай республики Башкортостан внес в Госдуму проект закона о запрете пропаганды идеологии бездетности среди детей. Об этом сообщает радио Sputnik. РИА Новости Крым, 07.09.2022

2022-09-07T18:45

2022-09-07T18:45

2022-09-07T18:45

общество

закон и право

государственная дума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Курултай республики Башкортостан внес в Госдуму проект закона о запрете пропаганды идеологии бездетности среди детей. Об этом сообщает радио Sputnik.Как подчеркивают законодатели, в последнее время зарубежная идеология "чайлдфри" получила распространение и среди российской молодежи. Ее смысл заключается в том, что существование человека сводится к удовлетворению исключительно личностных потребностей, а это идет вразрез с традиционными для РФ семейными ценностями."Сторонники идеологии "чайлдфри" распространяют идеи, формирующие основу деструктивного социального поведения, базирующегося на добровольном отказе от рождения детей, что идет вразрез с традиционными семейными ценностями и государственной политикой РФ. Таким образом, в существующих условиях пропаганда сознательной бездетности ведет к деградации общественных институтов, вымыванию традиционных ценностных ориентиров, формирует обстоятельства для депопуляции населения", – говорится в пояснительной записке.Авторы инициативы предлагают внести в перечень информации, запрещенной для распространения среди детей, пропаганду добровольного отказа от рождения детей и идеологию бездетности.

https://crimea.ria.ru/20220609/putin-nazval-glavnuyu-zadachu-dlya-rossii-1123497635.html

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общество, закон и право, государственная дума рф