https://crimea.ria.ru/20220907/v-rossii-mogut-zapretit-propagandu-chayldfri-1124434212.html
В России могут запретить пропаганду "чайлдфри"
В России могут запретить пропаганду "чайлдфри" - РИА Новости Крым, 07.09.2022
В России могут запретить пропаганду "чайлдфри"
Курултай республики Башкортостан внес в Госдуму проект закона о запрете пропаганды идеологии бездетности среди детей. Об этом сообщает радио Sputnik. РИА Новости Крым, 07.09.2022
2022-09-07T18:45
2022-09-07T18:45
2022-09-07T18:45
общество
закон и право
государственная дума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Курултай республики Башкортостан внес в Госдуму проект закона о запрете пропаганды идеологии бездетности среди детей. Об этом сообщает радио Sputnik.Как подчеркивают законодатели, в последнее время зарубежная идеология "чайлдфри" получила распространение и среди российской молодежи. Ее смысл заключается в том, что существование человека сводится к удовлетворению исключительно личностных потребностей, а это идет вразрез с традиционными для РФ семейными ценностями."Сторонники идеологии "чайлдфри" распространяют идеи, формирующие основу деструктивного социального поведения, базирующегося на добровольном отказе от рождения детей, что идет вразрез с традиционными семейными ценностями и государственной политикой РФ. Таким образом, в существующих условиях пропаганда сознательной бездетности ведет к деградации общественных институтов, вымыванию традиционных ценностных ориентиров, формирует обстоятельства для депопуляции населения", – говорится в пояснительной записке.Авторы инициативы предлагают внести в перечень информации, запрещенной для распространения среди детей, пропаганду добровольного отказа от рождения детей и идеологию бездетности.
https://crimea.ria.ru/20220609/putin-nazval-glavnuyu-zadachu-dlya-rossii-1123497635.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, закон и право, государственная дума рф
В России могут запретить пропаганду "чайлдфри"
В Башкирии предложили запретить пропаганду добровольного отказа от рождения детей
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Курултай республики Башкортостан внес в Госдуму проект закона о запрете пропаганды идеологии бездетности среди детей. Об этом сообщает радио Sputnik.
Как подчеркивают законодатели, в последнее время зарубежная идеология "чайлдфри" получила распространение и среди российской молодежи. Ее смысл заключается в том, что существование человека сводится к удовлетворению исключительно личностных потребностей, а это идет вразрез с традиционными для РФ семейными ценностями.
"Сторонники идеологии "чайлдфри" распространяют идеи, формирующие основу деструктивного социального поведения, базирующегося на добровольном отказе от рождения детей, что идет вразрез с традиционными семейными ценностями и государственной политикой РФ. Таким образом, в существующих условиях пропаганда сознательной бездетности ведет к деградации общественных институтов, вымыванию традиционных ценностных ориентиров, формирует обстоятельства для депопуляции населения", – говорится в пояснительной записке.
Авторы инициативы предлагают внести в перечень информации, запрещенной для распространения среди детей, пропаганду добровольного отказа от рождения детей и идеологию бездетности.