https://crimea.ria.ru/20231210/zastavit-rabotat-i-lechitsya-v-krymu-predlozhili-uzhestochit-zakony-1133344905.html

Заставить работать и лечиться: в Крыму предложили ужесточить законы

Заставить работать и лечиться: в Крыму предложили ужесточить законы - РИА Новости Крым, 10.12.2023

Заставить работать и лечиться: в Крыму предложили ужесточить законы

Спасти детей из неблагополучных семей поможет введение на законодательном уровне обязанности для взрослых устроиться на работу и лечиться от алкоголизма и... РИА Новости Крым, 10.12.2023

2023-12-10T08:49

2023-12-10T08:49

2023-12-10T08:49

закон и право

радио "спутник в крыму"

общество

дети

семья

соцзащита

уполномоченный по правам ребенка в республике крым ирина клюева

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Спасти детей из неблагополучных семей поможет введение на законодательном уровне обязанности для взрослых устроиться на работу и лечиться от алкоголизма и наркомании. Об в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила уполномоченный по правам ребенка в Крыму Ирина Клюева.Самая высокая ценность в России – семья, отмечает Клюева, и государством проводится огромная разнонаправленная работа для ее поддержки, в особенности, когда речь идет о детях. Но, к сожалению, есть пробелы, которые решить пока не удается, считает она."Мы упускаем иногда тот момент, когда семья переходит за грань и становится уже не равноправным членом нашего общества, а изгоем. И вот в этой семье, которая теряет себя, естественно, и происходит потеря детей. В этом направлении нужно еще искать, как работать, как их вернуть", – сказала Клюева.Среди способов вернуть такие семьи к нормальной жизни – той, в которой ребенок не стремится быть нарушителем, агрессором, преступником – поможет адресное наставничество, считает Клюева."Я не раз об этом говорила, и наша комиссия республиканская по делам несовершеннолетних ищет такие способы наставничества над семьей, которая не следит за своим ребенком, допускает правонарушения или преступления, для того чтобы помочь вывести эту семью и конкретных детей из тех глубин, в которые они сами себя ввергли", – пояснила Клюева.Но одного наставничества для исправления ситуации в таких семьях, по ее мнению, мало – нужно ужесточение законодательства.В то же время она признала, что, несмотря на наличие в школах различных развивающих кружков и ответственных по воспитательной работе, функционирование психологической службы в образовательных организациях еще не налажено как следует, и это проблема не только Крыма."Проблема есть с психологической службой, это не отрицает и министерство образования. Кадры до сих пор еще окончательно не сформированы. Это тема, которая волнует все наше сообщество, и она касается не только республики. В этом направлении, да, нужно работать еще более усиленно", – заключила омбудсмен.Читайте также на РИА Новости Крым:Как травля в школе формирует судьбу ее участников – мнение психологаКазнить нельзя помиловать: откровения судей о том, как судить детейВ Севастополе пьющая мать оставляла маленького сына без еды

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

закон и право, общество, дети, семья, соцзащита, уполномоченный по правам ребенка в республике крым ирина клюева, мнения, новости