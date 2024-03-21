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В Севастополе опровергли фейк о нехватке питания и подгузников в роддоме
В Севастополе опровергли фейк о нехватке питания и подгузников в роддоме - РИА Новости Крым, 21.03.2024
В Севастополе опровергли фейк о нехватке питания и подгузников в роддоме
Департамент здравоохранения Севастополя опроверг распространяемую в социальных сетях информацию о недостатке детского питания в родильных домах города... РИА Новости Крым, 21.03.2024
2024-03-21T20:53
2024-03-21T20:53
2024-03-21T20:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Департамент здравоохранения Севастополя опроверг распространяемую в социальных сетях информацию о недостатке детского питания в родильных домах города. Соответствующее заявление размещено в официальном Telegram-канале ведомства.В департаменте подчеркнули, что в Родильном доме городской больницы №5 есть необходимое оборудование, средства ухода, в том числе средства гигиены, а также адаптированные молочные смеси для грудничков.Ранее минздрав Крыма опроверг сообщения о якобы закрытии социальных аптек на полуострове.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму фиксируют вбросы о взрывах – властиФейковые страницы РИА Новости Крым появились в сетиВнимание, фейк: крымчанам стали поступать сообщения об эвакуации
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В Севастополе опровергли фейк о нехватке питания и подгузников в роддоме
Сообщение о нехватке детского питания и средств гигиены в роддомах Севастополя - фейк