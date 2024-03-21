https://crimea.ria.ru/20240321/v-sevastopole-oprovergli-feyk-o-nekhvatke-pitaniya-i-podguznikov-v-roddome-1135908788.html

В Севастополе опровергли фейк о нехватке питания и подгузников в роддоме

В Севастополе опровергли фейк о нехватке питания и подгузников в роддоме - РИА Новости Крым, 21.03.2024

В Севастополе опровергли фейк о нехватке питания и подгузников в роддоме

Департамент здравоохранения Севастополя опроверг распространяемую в социальных сетях информацию о недостатке детского питания в родильных домах города... РИА Новости Крым, 21.03.2024

2024-03-21T20:53

2024-03-21T20:53

2024-03-21T20:53

фейк

севастополь

крым

здравоохранение в крыму и севастополе

новости крыма

правительство севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0a/1135535435_0:65:1051:656_1920x0_80_0_0_27a9fd8003bb36858044a22af8430055.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар – РИА Новости Крым. Департамент здравоохранения Севастополя опроверг распространяемую в социальных сетях информацию о недостатке детского питания в родильных домах города. Соответствующее заявление размещено в официальном Telegram-канале ведомства.В департаменте подчеркнули, что в Родильном доме городской больницы №5 есть необходимое оборудование, средства ухода, в том числе средства гигиены, а также адаптированные молочные смеси для грудничков.Ранее минздрав Крыма опроверг сообщения о якобы закрытии социальных аптек на полуострове.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму фиксируют вбросы о взрывах – властиФейковые страницы РИА Новости Крым появились в сетиВнимание, фейк: крымчанам стали поступать сообщения об эвакуации

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фейк, севастополь, крым, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма, правительство севастополя