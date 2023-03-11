https://crimea.ria.ru/20230311/v-kerchenskom-prolive-shtormovoy-veter-1127481326.html

В Керченском проливе штормовой ветер

В Керченском проливе штормовой ветер - РИА Новости Крым, 11.03.2023

В Керченском проливе штормовой ветер

В районе Керченской паромной переправы действует штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 11.03.2023

2023-03-11T13:56

2023-03-11T13:56

2023-03-11T13:56

керченская паромная переправа

ситуация на керченской переправе

крым

новости крыма

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транспорт

керчь

кубань

сухопутный коридор в крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. В районе Керченской паромной переправы действует штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Минтрансе России.По прогнозам синоптиков, ожидается усиление южного ветра 12-17 м/с.Паромная переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителей призывают отслеживать актуальную обстановку в Керченском проливе. В случае остановки морского сообщения можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы РФ.Сухопутный коридор в КрымОколо половины всех грузов в Крым и из него на материковую часть станы идет по сухопутному коридору через новые регионы России, сообщил в интервью РИА Новости Крым глава республики Сергей Аксенов.По его словам, ежесуточно этим маршрутом пользуются сотни большегрузов. Безопасность сухопутной магистрали обеспечивают силовики. Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщал, что все 25 мостов, расположенных на сухопутной дороге в Крым, взяты под охрану Росгвардией. Федеральные власти держат на особом контроле вопрос обеспечения безопасности проезда.Читайте также на РИА Новости Крым:Сухопутный маршрут в Крым отремонтируют и расширятКогда закончат ремонт железнодорожной части Крымского мостаШторм с ливнями и ветром обрушится на Крым

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, крым, новости крыма, минтранс россии, транспорт, керчь, кубань, сухопутный коридор в крым