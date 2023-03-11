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В Керченском проливе штормовой ветер - РИА Новости Крым, 11.03.2023
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В Керченском проливе штормовой ветер
В Керченском проливе штормовой ветер - РИА Новости Крым, 11.03.2023
В Керченском проливе штормовой ветер
В районе Керченской паромной переправы действует штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 11.03.2023
2023-03-11T13:56
2023-03-11T13:56
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
крым
новости крыма
минтранс россии
транспорт
керчь
кубань
сухопутный коридор в крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. В районе Керченской паромной переправы действует штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Минтрансе России.По прогнозам синоптиков, ожидается усиление южного ветра 12-17 м/с.Паромная переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителей призывают отслеживать актуальную обстановку в Керченском проливе. В случае остановки морского сообщения можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы РФ.Сухопутный коридор в КрымОколо половины всех грузов в Крым и из него на материковую часть станы идет по сухопутному коридору через новые регионы России, сообщил в интервью РИА Новости Крым глава республики Сергей Аксенов.По его словам, ежесуточно этим маршрутом пользуются сотни большегрузов. Безопасность сухопутной магистрали обеспечивают силовики. Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщал, что все 25 мостов, расположенных на сухопутной дороге в Крым, взяты под охрану Росгвардией. Федеральные власти держат на особом контроле вопрос обеспечения безопасности проезда.Читайте также на РИА Новости Крым:Сухопутный маршрут в Крым отремонтируют и расширятКогда закончат ремонт железнодорожной части Крымского мостаШторм с ливнями и ветром обрушится на Крым
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РИА Новости Крым
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керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, крым, новости крыма, минтранс россии, транспорт, керчь, кубань, сухопутный коридор в крым
В Керченском проливе штормовой ветер

В районе Керченской паромной переправы действует штормовое предупреждение

13:56 11.03.2023
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. В районе Керченской паромной переправы действует штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Минтрансе России.
По прогнозам синоптиков, ожидается усиление южного ветра 12-17 м/с.

Согласно прогнозу Росгидромета, 11 марта ветер южный 12-17 м/с, местами небольшой дождь, видимость хорошая, волна 70-120 см. Температура воздуха +11…13 градусов, воды в море +7…8", - говорится в сообщении.

Паромная переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителей призывают отслеживать актуальную обстановку в Керченском проливе. В случае остановки морского сообщения можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы РФ.

Сухопутный коридор в Крым

Около половины всех грузов в Крым и из него на материковую часть станы идет по сухопутному коридору через новые регионы России, сообщил в интервью РИА Новости Крым глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, ежесуточно этим маршрутом пользуются сотни большегрузов. Безопасность сухопутной магистрали обеспечивают силовики.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщал, что все 25 мостов, расположенных на сухопутной дороге в Крым, взяты под охрану Росгвардией. Федеральные власти держат на особом контроле вопрос обеспечения безопасности проезда.
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